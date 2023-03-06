ABD'li teknoloji devi Amazon'un önümüzdeki ay NFT pazar yerini açacağı gündeme bomba gibi düşerken bu altcoin'ler yeniden gündem oldu.

Okuma Süresi: 2 Dakika

ABD’li teknoloji devi Amazon‘un önümüzdeki ay NFT pazar yerini açacağı ve lansman tarihinden itibaren 15 NFT koleksiyonunun pazar yerinde satışa sunulacağı iddia edildi. Amazon’un NFT pazar yerini önümüzdeki ay içinde açacağına ilişkin haberler geçmişte iş birliği yapıldığı duyurulan altcoin projelerinin yeniden gündeme gelmesine neden oldu.

Amazon Digital Marketplace Nisan’da Açılıyor

Kaynaklara göre Amazon, 24 Nisan’da “Amazon Digital Marketplace“i açmayı planlıyor. Platform, başlangıçta ABD’li müşterilere hizmet vermeye başlayacak ve kademeli olarak diğer ülkelere açılacak.

Edinilen bilgilere göre Amazon, NFT pazar yerinin lansman gününde yaklaşık 15 NFT koleksiyonu sunmaya başlayacak. Ayrıca, NFT koleksiyonları Amazon’un web sitesinde de ulaşılabilir olacak ve “Amazon Digital Marketplace” sekmesine tıklanarak ulaşılabilecek. NFT’ler yalnızca Amazon hesabından ve kredi kartıyla satın alınabilecek. Amazon platformu üzerinden NFT hizmeti, MetaMask gibi kripto para cüzdanlarına erişimi olmayan kişilerin NFT satın almasını sağlayacak.

Amazon’un geçen yıldan bu yana NFT hizmetlerini başlatmayı planladığı iddia ediliyordu ancak kripto para borsası FTX‘in çöküşünün ardından lansman ertelendi.

Amazon’un NFT Pazar Yeri ile Bağlantılı Altcoin Projeleri

Ocak ayında Amazon Web Services, Blockchain teknolojisinin benimsenmesini hızlandırmak amacıyla Avalanche‘ın (AVAX) arkasındaki şirket olan Ava Labs ile iş birliği yapmıştı. NFT pazar yerinin açılmasıyla birlikte Amazon, Web3 ekosistemine bir adım daha yaklaşmış, Meta ve Google gibi diğer dev rakiplerine katılmış olacak.

Öte yandan yakın zaman önce Amazon Web Services’in düğüm oluşturma çözümü için Chainlink (LINK) ile de iş birliği yapmıştı. Ayrıca Amazon Web Services, Blockchain tabanlı karbon yönetimi hizmetleri için halka açık Blockchain VeChainThor (VET) ile de iş birliğine gidilmişti.

Geçmişte Amazon’un NFT planını önümüzdeki çeyrekte uygulamaya almayı planladığı yönündeydi. Şirket, müşterilerine kripto para oyunları oynatmayı ve onları ücretsiz NFT’lerle ödüllendirmeyi planladığı iddia ediliyor.