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Hedef 5,65 Dolar! Aceleci Kripto Para Yatırımcıları Üzülebilir!

Popüler altcoin büyük bir hayal kırıklığı yaşadı ve önemli destek seviyesine gevşeyebilir.
17:35
6 Mart 2023
Fatih Uçar Yazar: Fatih Uçar
Okuma Süresi: 2 Dakika

Kral kripto para birimi yaşadığı hızlı düşüşün ardından durgun bir hafta sonu geçirdi ve bugün de sessizliğini koruyor. Bitcoin cephesindeki durağanlık daha fazla düşüş riskini akıllara getirse de bu haftanın son derece yoğun geçeceğini hatırlatmakta fayda var. Dolar endeksi, Bitcoin ve diğerlerinde volatiliteyi artıracak gelişmeler popüler altcoinlerden birini de 5,65 dolara çekebilir.

Polkadot (DOT)

Bitcoin’in sessizliği başta DOT Coin olmak üzere diğer altcoinleri de vurdu. Güncel görünüme geçmeden önce Polkadot ekibinin hayal kırıklığına da değinmekte fayda var. Kasım 2022 tarihinde SEC ile yaptıkları görüşmelerin sonucu olarak DOT Coin’in menkul kıymet olmadığına karar veren ekip yıllardır düzenleyici kurumla sıkı iletişimlerini koruduklarını açıklamıştı. Ancak Gensler’in NYMAG tarafından yayınlanan röportajı büyük bir hayal kırıklığı doğurdu. Gensler burada tüm altcoinleri menkul kıymet olarak sınıflandırdığı için Polkadot’un yıllarca süren uyumluluk çabaları da çöpe gitmiş gibi görünüyor.

Polkadot cephesinde işler nispeten sakin ve sessiz, Bitcoin’in durağanlığından DOT Coin de nasibine düşeni aldı. Perspektif açısından, Polkadot’un en önemli ölçümlerinin çoğu, son birkaç haftada gözlemlenen piyasa yavaşlamasıyla uyumludur. Örneğin, on-chaindeki hacim 18-20 Şubat tarihleri arasında aylık zirvesine ulaştı. Hacim o tarihten bu yana düştü ve yazı hazırlandığı sırada 4 haftanın en düşük seviyesine yaklaşıyor.

DOT Coin Yorum

Düşük hacim, Polkadot’un aynı dönemde gözlemlenen likidite çıkışıyla da uyumlu. Ağ, son 2-3 hafta içinde piyasa değerinden yaklaşık 1,6 milyon dolar kaybetti. Sosyal hacim son dört haftanın büyük bölümünde nispeten zayıf seyretti. Bu durum, Polkadot‘a ilişkin düşük coşku ya da katılımı yansıtmaktadır. Öte yandan, türev piyasasındaki son gözlemler bazı ilginç sonuçlar ortaya koydu. Hem Binance hem de DYDX fonlama oranları, özellikle Mart ayının başından bu yana bir miktar zayıflık gösterdi.

Polkadot ve Kusama ağları GitHub’ın haftalık geliştirme faaliyetleri listesinde en üst sıraya yerleşti. Cardano ve Ethereum gibi rakip üst düzey ağları geride bıraktı. Bu pozitif, tüm fiyat erimesine rağmen geliştiriciler inşa etmeye devam ediyor. DOT’un satış baskısı onu %50 RSI seviyesinin altına itecek kadar güçlü oldu. Aşırı satım bölgesine yaklaşıyor ancak aşırı satıma geçmeden önce hala biraz daha düşmesi mümkün görünüyor. Kısa vadede 5,65 dolar desteği ziyaret edilebilir. Yatırımcıların yarın Powell tarafından yapılacak açıklamaların ardından daha fazla düşüş görme riski bulunuyor. Daha düşük seviyelerden alım yapmayı bekleyenler bu hafta gelecek açıklamalar ve istihdam verilerini bekleyebilir.

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