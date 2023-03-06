En büyük ikinci meme tokenin topluluğu doğru olanı yapmış gibi görünüyor. Hepsi değil ancak aynı şeyi düşünenler iyi bir kazanç stratejisi uyguladı.

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Kripto para piyasalarındaki dalgalanma devam ederken Shiba Coin topluluğunun azımsanmayacak bir bölümü çözümü buldu. Fırsatları değerlendiren meme token yatırımcıları doğru stratejiyi uygulamış gibi görünüyor. Peki Shiba Coin cephesinde son durum ne? Yatırımcılar nasıl bir strateji izliyor? İşte detaylar.

Shiba Coin (SHIB)

Analiz firması IntoTheBlock, Bone ShibaSwap (BONE) yatırımcılarının çoğunun şu anda para kazanmanın keyfini sürdüğünü söylüyor. Shiba Coin topluluğu güncel gelişmeleri yakından takip ederek fonlarının önemli bir kısmını Bone Tokene kaydırdı ve şimdilik doğru olanı yapmış gibi görünüyorlar. IntoTheBlock’a göre, 56.370 BONE adresi hali hazırda mevcut fiyata göre kazançlı ve bu tüm BONE yatırımcılarının %75’ini temsil ediyor. Oransal olarak bakıldığında herhangi bir altcoinde bu denli büyük bir kazançlı topluluk şaşırtıcıdır.

Şu anda yalnızca yatırımcıların yaklaşık %14,91’i kayıp yaşarken geri kalan %11,22’si ne kar ne de zararda. Bu arada, Shiba Inu sahiplerinin %30,56’sı kâr ederken, yaklaşık %65’i zarar ediyor. Yani Shibarium lansmanını beklerken BONE Tokene yönelen SHIB yatırımcıları mantıklı bir strateji izlemiş gibi görünüyor.

Bone ShibaSwap (BONE)

BONE, merkezi olmayan borsa ShibaSwap’in yönetim tokenıdır. Ayrıca, Polygon’a (MATIC) benzer şekilde Ethereum’un üzerine inşa edilen ve merakla beklenen layer2 çözümü Shibarium’daki işlem ücretlerinin ödenmesinde de kullanılacak. Yani bu layer2 çözümünde yapılan her işlem aslında daha fazla BONE Token talebi anlamına geliyor. Bu mekanizmadan dolayı Shibarium’un ilk duyurusundan bu yana Shiba Coin topluluğunun bir kısmı BONE Token varlıklarını artırıyor. Peki Shibarium neden kullanıcılar tarafından tercih edilsin? Özellikle onlarca hatta yüzlerce layer2 alternatifi varken? Bu yarınların sorusu ve bugün yatırımcıları çoğu herkesin Shibarium kullanacağı beklentisiyle BONE Token almaya devam ediyor. Yarın kullanıcı talebinin azlığının görülmesi aynı hızda fiyatta düşüşü beraberinde getirebilir.

SHIB Coin layer2 lansmanı beklentisiyle %35 yükselirken BONE Token aynı dönemde %76’nın üzerinde değer kazandı. Shiba Coin’in son zamanlardaki zayıflığı, zor durumdaki kripto borç veren Voyager’ın satışlarıyla da bağlantılı olabilir. Analiz firması Lookonchain, Voyager’ın Şubat ayı sonlarında 81 milyon dolar değerindeki SHIB varlığını daha önce duyurduğumuz üzere azaltmaya devam ediyor. Hali hazırda elinde 57,28 milyon dolarlık SHIB kaldı.