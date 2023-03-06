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Bitcoin halen 22.800 doların altında ve önümüzdeki saatlerde volatiliteyi artırması beklenen çok fazla gelişme var. Tüm bunlara kriptonun kendine özgü sürprizlerini de eklersek 3 gündür yatay hareket eden fiyatın yakında bir kasırga başlatacağını tahmin etmek abartı olmaz. Tüm bunlar olurken popüler bir altcoin hedefine koşmak üzere hazırlanıyor.

OP Token Yorum

Geçen Optimism (OP) için hafta bazı olumlu haberler vardı. Layer2 çözümündeki en büyük NFT pazarı kapanmayacağını açıkladı. Pazar yeri geçen yıl bunu yapacağını duyururken, önde gelen bir oyuncunun devreye girmesinin ardından planları iptal etti. Arbitrum 3,38 milyar dolarlık toplam kilitli değer (TVL) ile şu anda lider olsa da, Optimism Ethereum Layer 2 ölçeklendirme ekosistemi yarışında çok geride değil ve 1,91 milyar dolarlık TVL ile ben buradayım diyor.

OP Token fiyatı ise Şubat-Mart 2023’te bir ikili tepe formasyonu oluşturdu. Bu bir düşüş formasyonu olarak kabul edilir yani genellikle kırılmalara yol açar. OP Token fiyatı ikinci tepeyi tamamladıktan sonra fiyat hafifçe düşmüştü. Formasyon, zirveden önce gelişen günlük RSI’daki önemli bir düşüş sapması ile birleşti. Bu durum, düşüş formasyonunun ortaya çıkışını ve düşüş olasılığını daha da meşrulaştırıyor. Eğer düşüş devam edecekse en önemli destek alanı olan 2 dolar seviyesi satıcılara direnç oluşturabilir.

OP Coin Fiyat Tahmini

Formasyon hedefi bir miktar daha düşüşe işaret etse de Bitcoin cephesindeki toparlanma işleri tersine çevirebilir. Yılın en yüksek seviyesi olan 3,29 doların üzerinde gelecek kapanışlar düşüş senaryosu geçersiz kılarak 4,50 dolara yakın yeni bir zirvenin hedeflenmesini sağlayabilir. Günlük grafikte ise OP Coin fiyatı beş dalgalı bir yukarı yönlü hareketin dördüncü dalgasında bulunuyor. Sayım doğruysa, fiyat düzeltmesini 2 dolarlık destek alanı içinde tamamlayacak ve daha sonra artışını sürdürecektir. Bu senaryo dalga sayımıyla da uyumludur, çünkü 2 dolarlık alan dördüncü alt dalganın bölgesindedir.

Birinci dalganın altında 1,42 dolar seviyesinde bir kapanış bu iyimser senaryonun rafa kalkmasını sağlar. Bu durumda OP Coin fiyatı 0,6 dolara doğru hareket edecektir. Özetle en iyimser tahmin 2 dolar dibine düşüş ve ardından yukarı yönlü hareketin devam etmesidir. Kısa vadede 1,42 dolar üstünde tutunan fiyat yatırımcılara umut vermeye devam edebilir.