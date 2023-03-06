Al / Sat
Play to Earn Oyunlar Metaverse NFT Web3


  • CoinTürk
  •   Dip Uyarısı Geldi! Bitcoin (BTC) Çöküşünü Bilen Analistin 2023 Kripto Para Piyasası Beklentileri!

Dip Uyarısı Geldi! Bitcoin (BTC) Çöküşünü Bilen Analistin 2023 Kripto Para Piyasası Beklentileri!

Tahminleri doğru çıkan uzman kripto para analisti yatırımcıları uyardı. Herkesin gitti yolun tersinden gidiyor ve iddialı tahminleri var.
20:45
6 Mart 2023
Fatih Uçar Yazar: Fatih Uçar
Okuma Süresi: 2 Dakika

Kral kripto para biriminin 2021 yılında yaşadığı büyük düşüşü önceden bilen isim yeni tahminlerde bulundu. Bugünlerde kripto para analistlerinin çoğu BTC fiyatının önümüzdeki iki-üç haftalık süreçte daha fazla düşebileceğini söylüyor. Yükseliş veya düşüş görüşlerinin bir tarafta yoğunlaşması kimi zaman tam tersi yönde hareketler görmemizi sağladı. Bugünlerde öyle olur mu? Bu bilinmez ancak son büyük düşüşlerden birini bilen ismin tahminleri incelenebilir.

Bitcoin Çöküşünü Bilen Analist

BTC’nin 20.000 dolar seviyesine yakın ayı piyasasından çıkacağını da öngören analist Dave the Wave, Bitcoin‘in 2023’te 69.000 dolar civarındaki en yüksek seviyesine çıkmasının mantıksız bir beklenti olmamasının dört nedenini sıralıyor. Evet bugün dip konusunda uyaran ve geçmişte büyük çöküşü bilen isim Bitcoin fiyatının yeniden 69.000 dolara 2023 yılı içinde çıkabileceğini düşünüyor. Peki bu iyimserliğinin nedeni olan 4 gerekçesi ne?

  • Daha az dik değerlenme oranı
  • Bolca zaman, bu düşüşle aynı etkiyi doğurdu
  • Bitcoin logaritmik büyüme eğrisi kanalının sadece ortasında
  • Yolun %25’i tamamlandı bile. Aşağıdaki grafik.

2023 Kripto Tahminleri

Analist, yukarı ve aşağı yönlü dalgalanma döngüleri boyunca Bitcoin’in uzun vadeli adil değerinin haritasını çıkarmayı amaçlayan logaritmik büyüme eğrilerini (LGC’ler) kullanma konusunda uzmanlaşmış bir isimdir. BTC, 2022 yılının Haziran ayından bu yana Dave the Wave’in LGC’sinin “alım bölgesinde” yer alıyor. Fiyatın sekiz ayı aşkın bir süredir kendi “alım bölgesinde” seyretmesinin Bitcoin için iyiye işaret olduğunu belirtiyor.

“BTC fiyatını uzun bir süre LGC satın alma bölgesinde görmek belki de olumlu… Kolay para, kısa vadeli dalgalanmalarla trade yapmaya çalışanlardan ziyade pozisyon oluşturanlar tarafından kazanılacaktır. Tabii ki bunun için zamana ihtiyaç var… ve tabii ki LGC modeline de ihtiyaç var, ki bu model her zaman hedge edilmelidir.”

Birçok yatırımcı mevcut makro koşullardan ve bunların kripto para piyasaları üzerindeki potansiyel etkilerinden korkarken, Dave the Wave bunların teknik analizle büyük ölçüde ilgisiz olduğunu söylüyor.

Sorumluluk Reddi: Bu yazıda yer alan bilgiler kesinlikle yatırım tavsiyesi içermez. Yatırımcılar, kripto para birimlerinin yüksek volatilite ve dolaysıyla risk taşıdığının farkında olmalı, kendi araştırmaları doğrultusunda işlemlerini gerçekleştirmelidir.

Haberlerimizi Telegram kanalımızdan, Instagram, Facebook, Twitter hesaplarımızdan ve Youtube kanalımızdan takip edebilirsiniz.

Araştırma Makaleleri
Geleceği Keşfetmek: En İyi AI ve Big Data Altcoin’leri
Geleceği Keşfetmek: En İyi AI ve Big Data Altcoin’leri
Bitcoin Halving Nedir? 5 Başlıkta Bitcoin Yarılanması!
Bitcoin Halving Nedir? 5 Başlıkta Bitcoin Yarılanması!
Kripto Para Yatırımcılarını Hedefleyen Sosyal Mühendislik Saldırı Yöntemleri!
Kripto Para Yatırımcılarını Hedefleyen Sosyal Mühendislik Saldırı Yöntemleri!
Stagflasyon Nedir, Olursa Ne Olur? Stagflasyon Döneminde Bitcoin ve Altcoin’ler
Stagflasyon Nedir, Olursa Ne Olur? Stagflasyon Döneminde Bitcoin ve Altcoin’ler
Kripto Kahininden Yatırımcılara 11 Tavsiye! Kazanmanın Sırları!
Kripto Kahininden Yatırımcılara 11 Tavsiye! Kazanmanın Sırları!
Paranızı Blockchain Teknolojisi İle Takip Edin!
Paranızı Blockchain Teknolojisi İle Takip Edin!
FTX, Binance ve SBF Hakkında Türk Kripto Kullanıcıları Ne Düşünüyor? Güncel Anket Sonuçları!
FTX, Binance ve SBF Hakkında Türk Kripto Kullanıcıları Ne Düşünüyor? Güncel Anket Sonuçları!
Bitcoin (BTC) Alınır Mı? 2023 Bitcoin Geleceği ve Son 2 Yılın Muhasebesi
Bitcoin (BTC) Alınır Mı? 2023 Bitcoin Geleceği ve Son 2 Yılın Muhasebesi
İlgili Yazılar
Yanılmaz Denilen Ünlü Analist Yanıldı Mı? Bitcoin’de Boğa Vakti Demişti! Peki Veriler Ne Diyor?
Yanılmaz Denilen Ünlü Analist Yanıldı Mı? Bitcoin’de Boğa Vakti Demişti! Peki Veriler Ne Diyor?
Milyar Dolarlık Ünlü Fon Yöneticisinden Kripto Para Boğa Tahmini!
Milyar Dolarlık Ünlü Fon Yöneticisinden Kripto Para Boğa Tahmini!
Yatırım Yapmadan Önce Dikkat! Bu 4 Kritik Madde Mart Ayında Bitcoin’in Fiyatını Etkileyecek!
Yatırım Yapmadan Önce Dikkat! Bu 4 Kritik Madde Mart Ayında Bitcoin’in Fiyatını Etkileyecek!
Kehanet Gibi Tahmin! Polygon’da Önce Yüzde 60 Düşüş Sonra 5 Dolar Beklentisi! Peki Ne Zaman?
Kehanet Gibi Tahmin! Polygon’da Önce Yüzde 60 Düşüş Sonra 5 Dolar Beklentisi! Peki Ne Zaman?
ABD SEC Yeni Kripto Para Davasını Duyurdu!
ABD SEC Yeni Kripto Para Davasını Duyurdu!
Solana’da Son Durum: Fiyat Hareketi Hangi Yöne Olacak? Direnç Kırılır Mı?
Solana’da Son Durum: Fiyat Hareketi Hangi Yöne Olacak? Direnç Kırılır Mı?
Eyvah Dedirten Açıklamalar! 4 Kripto Para Analisti Uyarıyor! Enflasyon, Faiz Tahminleri!
Eyvah Dedirten Açıklamalar! 4 Kripto Para Analisti Uyarıyor! Enflasyon, Faiz Tahminleri!
Sözün Özü: İşte Olacaklar! Bitcoin (BTC) ve Kripto Paralar Neden Düşüyor?
Sözün Özü: İşte Olacaklar! Bitcoin (BTC) ve Kripto Paralar Neden Düşüyor?
Çok Okunanlar

COINTURK TV
Son Teknik Analizler
Çift Tepe Oluşturdu! Bu Kripto Parada Hedef Netleşiyor!
Düşüşü Süren Bu Altcoin İçin Korkutan Senaryo! Kayıp Yüzde 60’ı Aşabilir!
Ölüm Sinyali! Türklerin Aldığı İlk 20’deki Altcoin İçin Alarmlar Çalıyor!
Yüzde 500 Üzerinde Yükselmişti! Şimdi 17,5 Doları Hedefliyor! Bu Altcoin Tetikte!
Tahminleri Hiç Şaşmıyor! Bu Altcoin İçin Yüzde 44 Artış İçin Tarih Verildi! Sandığımızdan Daha Yakın!
Güncel NFT Haberleri
Teknoloji Devi Amazon Bombayı Patlattı, Bu Altcoin’ler Yeniden Gündem Oldu!
Galaxy Digital Bombayı Patlattı! Bitcoin’de Oraya Dikkat! 100 Milyonlarca Dolar Akacak!
Bir Türlü Yükselemiyor! Binance Bile Başaramazsa Bunu Kim Yapacak? BNB Fiyatı Bundan Nasıl Etkilenir?
Aman Dikkat! Büyük Patlama Yapan Bu Altcoin İçin ‘Yok Artık’ Dedirtecek İddia!
NFT Pazaryerinde Kartlar Yeniden Dağıtılıyor! İşte Rekabetteki Son Durum!
Güncel DEFI Gelişmeleri
21 Milyon Dolarlık Flaş Rapor! Bu 7 DeFi Protokolü Hedef Oldu!
Bir Rug Pull Daha! Altcoin Projesi Zorda! Binlerce Dolar Değerinde ETH Çalındı!
Kimse Bunu Beklemiyordu! Ünlü DeFi Projesinden Dikkat Çeken Duyuru!
İlk Defa Airdrop Verecekler Şimdi Duyurdular! İkinci DYDX Vakası Olabilir! Binlerce Dolar!
DeFi Altcoin Hacim Artışıyla Ralliyi Tetikliyor! İşte Önemli Seviyeler!
Editörün Seçtikleri
Bitcoin Haberleri
Yeni Başlayanlar İçin 12 Maddelik Kripto Para Başlangıç Rehberi
Bitcoin (BTC)
Bitcoin Grafiği ve Fiyatları
Bitcoin Haberleri
Bitcoin Dünyasında Dolandırıcılıktan Nasıl Uzak Dururum?
Blockchain Bilişim A.Ş. >> CoinTürk 2014-2023