Kral kripto para biriminin 2021 yılında yaşadığı büyük düşüşü önceden bilen isim yeni tahminlerde bulundu. Bugünlerde kripto para analistlerinin çoğu BTC fiyatının önümüzdeki iki-üç haftalık süreçte daha fazla düşebileceğini söylüyor. Yükseliş veya düşüş görüşlerinin bir tarafta yoğunlaşması kimi zaman tam tersi yönde hareketler görmemizi sağladı. Bugünlerde öyle olur mu? Bu bilinmez ancak son büyük düşüşlerden birini bilen ismin tahminleri incelenebilir.
BTC’nin 20.000 dolar seviyesine yakın ayı piyasasından çıkacağını da öngören analist Dave the Wave, Bitcoin‘in 2023’te 69.000 dolar civarındaki en yüksek seviyesine çıkmasının mantıksız bir beklenti olmamasının dört nedenini sıralıyor. Evet bugün dip konusunda uyaran ve geçmişte büyük çöküşü bilen isim Bitcoin fiyatının yeniden 69.000 dolara 2023 yılı içinde çıkabileceğini düşünüyor. Peki bu iyimserliğinin nedeni olan 4 gerekçesi ne?
Analist, yukarı ve aşağı yönlü dalgalanma döngüleri boyunca Bitcoin’in uzun vadeli adil değerinin haritasını çıkarmayı amaçlayan logaritmik büyüme eğrilerini (LGC’ler) kullanma konusunda uzmanlaşmış bir isimdir. BTC, 2022 yılının Haziran ayından bu yana Dave the Wave’in LGC’sinin “alım bölgesinde” yer alıyor. Fiyatın sekiz ayı aşkın bir süredir kendi “alım bölgesinde” seyretmesinin Bitcoin için iyiye işaret olduğunu belirtiyor.
“BTC fiyatını uzun bir süre LGC satın alma bölgesinde görmek belki de olumlu… Kolay para, kısa vadeli dalgalanmalarla trade yapmaya çalışanlardan ziyade pozisyon oluşturanlar tarafından kazanılacaktır. Tabii ki bunun için zamana ihtiyaç var… ve tabii ki LGC modeline de ihtiyaç var, ki bu model her zaman hedge edilmelidir.”
Birçok yatırımcı mevcut makro koşullardan ve bunların kripto para piyasaları üzerindeki potansiyel etkilerinden korkarken, Dave the Wave bunların teknik analizle büyük ölçüde ilgisiz olduğunu söylüyor.