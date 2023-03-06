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  •   Eyvah Dedirten Açıklamalar! 4 Kripto Para Analisti Uyarıyor! Enflasyon, Faiz Tahminleri!

Eyvah Dedirten Açıklamalar! 4 Kripto Para Analisti Uyarıyor! Enflasyon, Faiz Tahminleri!

Kripto para yatırımcıları neden tedirgin? Kripto para piyasasının önde gelen isimleri neler düşünüyor?
20:15
6 Mart 2023
Fatih Uçar Yazar: Fatih Uçar
Okuma Süresi: 2 Dakika

Kripto para piyasaları zor bir ay yaşayacak ve daha ilk haftadan Bitcoin fiyatı tehlikeyi hissetmiş gibi görünüyor. Yatırımcılar tedirgin ve onlar da haksız değil. Kral kripto para birimi 22.400 dolar seviyesini tutmaya çalışırken teknik göstergeler de moral bozan cinstendi. Yatırımcıların yüzünün gülmesi için Bitcoin’in beklentinin çok tersi bir yöne hareket etmesi gerekecek. Uzmanların görüşleri ve beklentileri inceleyelim.

Bitcoin (BTC)

Hafta sonu boyunca hareketsiz kalan Bitcoin neredeyse grafikte düz bir çizgi çizdi. Amerika Birleşik Devletleri’nden gelecek makroekonomik verilerin etkisiyle ilgili endişeler arttıkça yatırımcıları risk iştahı da zayıflıyor. Popüler kripto analisti Venturefounder, özellikle 14 Mart’ta açıklanacak olan ABD Şubat Enflasyon verisinin beklentinin üstünde olmasını beklediğini söyledi. Nitekim ÜFE verisi ve PMI verileri bu görüşü destekler nitelikteydi. Venturefounder bugün şunları yazdı;

“Bitcoin daha düşük ve düşüş eğilimli RSI ayrışması devam ediyor. Sıcak bir TÜFE rakamı ve bu ayın sonundaki FOMC toplantısı ile Mart, BTC dahil riskli varlıklar için kötü bir ay olabilir. Bu seviyeden bir kırılma Bitcoin için 19.000 doları hedef tahtasına koyacaktır.”

Ekteki bir grafik, 20.000 doların altına giden potansiyel yolu ortaya koydu ve ayrıca Bitcoin’in göreceli güç endeksindeki (RSI), metriğin yörüngesi fiyatın tersi yönde ilerlediğinde oluşan düşüş sapmasını vurguladı.

Kripto Para Analist Yorumları

Crypto Ed benzer şekilde Bitcoin fiyatının 19.000 dolar tabanına gidebileceğini tahmin ediyor. Mart ayı önceki iki ayda yaşanan rallilerin ardından yatırımcılardan kazançları geri toplayacak gibi görünüyor. Crypto Ed kısa süre önce kendisini takip edenlere aşağıdaki mesajı paylaştı;

“Şimdiye kadarki en büyük boğa tuzağı, ama dipte. Önümüzdeki ayların tadını çıkarın.”

Makro piyasalara yönelen Game of Trades ise ABD dolarının gücü konusunda “ağır direnç” olarak adlandırdığı duruma dikkat çekti. Geleneksel olarak Bitcoin ile ters korelasyona sahip olan ABD dolar endeksi (DXY) şimdi önemli bir trend çizgisinin yeniden test edilmesiyle karşı karşıya. Game of Trades, “DXY, makro yükseliş trend çizgisini geri aldıktan sonra ağır bir direnç bölgesine yaklaşıyor” diye yazdı.

Son olarak Crypto Chase kral kripto para birimindeki ivme eksikliğine dikkat çekerek düşüş bekleyenlerin grubuna katıldı. Yarın ve Çarşamba günü Fed başkanının ABD Kongresi’nde parasal koşullara ilişkin vereceği ipuçları kripto para yatırımcıları tarafından yakından izlenecek. Faizler için Aralık ayı sonunda %5,1 tavan hedeflenirken bugün %6’nın konuşulduğu ortamda Powell’ın ağzından çıkacak her kelime altın değerinde olacak.

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