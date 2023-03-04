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Her Cüzdanda Bulunan Bu Altcoin’den Kötü Haber! Göstergeler Alarm Veriyor! Direnç Kırılamıyor!

Türkiye'de de bir çok yatırımcısı bulunan ve Solana'nın bir dönem en büyük rakibi olarak gösterilen bu altcoin için işler pek yolunda görünüyor.
22:10
4 Mart 2023
Alican Ülker Yazar: Alican Ülker
Okuma Süresi: 2 Dakika

Avalanche (AVAX) Şubat ayında haftalık işlem aktivitesinde önemli bir düşüş kaydetti. Token Terminal’e göre, zincirin haftalık ortalama günlük aktif kullanıcı sayısı Ocak ayından bu yana yaklaşık %28 oranında düştü.

Kullanıcılardaki düşüşle birlikte, platformda ödenen haftalık işlem ücretleri de aynı dönemde yarı yarıya azaldı. Alım satım faaliyetlerindeki düşüş AVAX’ın fiyatına da yansıdı. CoinMarketCap’e göre, coin aylık bazda %24 değer kaybederken, haftalık düşüş %8 oldu.

Büyük Ortaklıklar Etki Yaratamadı

GameFi, Avalanche ekosisteminde en hızlı büyüyen sektörlerden biri haline geldi. Platform, oyundan kazanma ortamındaki cazibesini artırmak için son zamanlarda yüksek profilli ortaklıklara girdi. Kısa bir süre önce, Web3 dünyasına adım atmak için Avalanche’ı seçen Japon oyun öncüsü GREE ile bir işbirliği yaptığını duyurdu. Geçtiğimiz ay Avalanche, bir NFT pazaryeri başlatmak üzere Hintli oyun yayın platformu Loco ile bir anlaşma imzaladı.

Ancak ölçümlere bakıldığında zincir için farklı bir tablo ortaya çıkıyor. DappRadar’ın verilerine göre, ekosistemdeki en iyi oyunların birçoğu, son 30 gün içinde benzersiz aktif cüzdanlarında bir düşüş kaydetti.

Ayrıca, büyük ölçekli ortaklıklar Şubat ayı boyunca Avalanche’ın NFT faaliyetlerine büyük bir destek sağlayamadı. Santiment’e göre, bu yazının yazıldığı sırada toplam NFT işlem hacmi bir önceki aya kıyasla %80 azalmıştı.

AVAX Ayıların Pençesinde Mi?

GREE ile yapılan anlaşmanın sonucu alkışlarla karşılandı. CoinMarketCap’e göre, yazı yazıldığı sırada AVAX 24 saatlik dönemde %2 artış gösterdi. Ancak, teknik göstergeler kısa vadede düşüş eğilimindeydi.

Göreceli Güç Endeksi (RSI) Şubat ayı boyunca düştü ve yazım zamanında nötr 50’nin oldukça altına oturdu. Bu durum satış baskısının yoğun olduğunu gösterdi. Müthiş Osilatör’ün (AO) büyüyen kırmızı çubukları da ayıların güç kazandığına işaret ediyordu. AVAX belirtildiği gibi bir aralıkta hareket etti ve 20 dolar bölgesinde tekrarlanan bir dirençle karşılaştı. Alt aralıkların altında bir kırılma, kripto para için düşüş fikrini doğrulayabilir.

Sorumluluk Reddi: Bu yazıda yer alan bilgiler kesinlikle yatırım tavsiyesi içermez. Yatırımcılar, kripto para birimlerinin yüksek volatiliteye sahip olmaları dolayısı ile risk taşıdıklarını bilmeli ve işlemlerini kendi araştırmaları doğrultusunda gerçekleştirmelidir.

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