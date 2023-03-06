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Kehanet Gibi Tahmin! Polygon’da Önce Yüzde 60 Düşüş Sonra 5 Dolar Beklentisi! Peki Ne Zaman?

Kripto para dünyasının gizli kahramanlarından olan Polygon (MATIC) için 2023 sonunu işaret eden önemli fiyat tahminleri geldi.
21:45
6 Mart 2023
Alican Ülker Yazar: Alican Ülker
Okuma Süresi: 3 Dakika

Kripto para piyasasının çoğunluğunun yanı sıra, Polygon (MATIC) geçtiğimiz haftalarda kırmızı dalgaya kapıldı ve yapay zeka (AI) MATIC fiyatının bu yılın sonuna kadar düşüş yoluna devam edebileceğini öngördüğü için kripto topluluğu karamsar olmaya devam ediyor.

6 Mart’ta elde edilen verilere göre, CoinCodex’in kendi kendine öğrenme platformu Polygon’un 1 doların altına düşme tehlikesiyle karşı karşıya olduğunu ve 31 Aralık 2023’te 0,463660 dolardan işlem görebileceğini ve bunun da mevcut fiyatına kıyasla %58,6’lık bir düşüş anlamına geleceğini belirledi.

Polygon Fiyat Analizi

Bununla birlikte, AI’nın daha uzun vadeli tahmini, Polygon’un fiyatının 5,30 dolardan işlem görebileceğini ön görüyor ki; bu, doğruysa, kripto varlığın basın zamanındaki fiyatına göre %373,21’lik bir kazancını temsil edecek.

Yayınlandığı sırada MATIC 1,12 dolardan işlem görmekteydi ve gün içinde %2,22, bir önceki hafta %12,4 ve son 30 gün içinde %10,17 düşüş kaydetti. Bununla birlikte, kripto para yıl başından bu yana %47,57’lik istikrarlı bir artış kaydetmeyi başardı ve piyasa değerine göre ilk 10 kripto para arasında yer aldı.

Finans ve kripto para izleme platformu TradingView’deki bir günlük göstergelerdeki teknik analizi (TA) açısından, Polygon için duyarlılık da düşüş eğiliminde ve osilatörlerin 9’da nötr bölgede olması ve hareketli ortalamaların (MA) 9’da satış göstermesinden özetlendiği gibi 10’da satış’ı öneriyor.

Bununla birlikte, bir haftalık göstergeleri izlerken MATIC için işler daha ilginç hale geliyor. Burada özet 12’de bir satın almaya işaret ediyor, bu da verilerin gösterdiği gibi hem osilatörlerin hem de MA’ların sırasıyla 2 ve 10’da satın al alanında olmasının bir sonucu.

Poligon Ağı Büyümesi

Bu arada, Instagram, Starbucks, Prada, Stripe, Reddit, Adobe, Adidas, Ulusal Futbol Ligleri (NFL) ve Walt Disney Company gibi büyük uluslararası markaların Polygon ile ortaklık kurmasıyla MATIC ekosistemi hızla büyümekte.

MATIC ekibinin Polygon zkEVM (sıfır bilgi Ethereum Sanal Makinesi) üzerinde çalıştığını ve ana geliştiricisi Jordi Baylina’nın yakın zamanda Solana (SOL) kurucu ortağı Anatoly Yakovenko’nun ZK L2’ler gibi ölçeklenebilirlik çözümleri hakkındaki görüşlerine itiraz ettiğini de belirtmek gerekir.

Özellikle Yakovenko daha önce kanıtlayıcıların (Katman 1 ana ağına yayınlanan işlemlerin geçerliliğinden sorumlu Katman 2 unsurları) altta yatan zincire ayak uyduramayacağını savunmuş ve Solana’nın çözümünü tek verimli çözüm olarak övmüştü.

Buna yanıt olarak Baylina, ZK merkezli çözümlerin gerçek sınırlamaları hakkındaki kendi görüşleriyle birlikte aynı fikirde olmadığını paylaştı ve Polygon zkEVM’nin, kökün tam bir zincir segmentini kanıtladığı paralel kanıt örgüsü oluşturmaya olanak tanıyan, darboğazları olmayan esnek bir tasarım olduğunu vurguladı.

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