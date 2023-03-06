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Bitcoin (BTC) fiyatı düşüşe direnmeye çalışıyor ancak bu haftanın yoğun gündemi alıcıların savunmadan uzaklaşmasını sağlıyor. Bir sürpriz görür müyüz? Bu bilinmez ancak şimdilik görülen şey eğer beklendiği üzere enflasyon ve istihdam yüksek gelirse Powell’ın şahin duruşuyla birlikte kripto paraların daha fazla düşeceği yönünde. Popüler altcoinlerden biri ise karar bölgesinde bulunuyor.

Chainlink (LINK)

Chainlink (LINK) fiyatı önemli bir Fib ve yatay destek seviyesi içinde işlem görüyor. Fiyatın sıçraması ya da düşmesi gelecekteki trendin yönünü belirleyebilir. Bitcoin’in mevcut kırılganlığı da hesaba katıldığında vadeli işlemlerde fırsat arayan yatırımcılar LINK Coin ile kolay kazanç fırsatı yakalayabilir. Karar bölgesinde olan LINK Coin için beklendiği üzere düşüş görürsek short pozisyonların makul stratejilerle büyük paralar kazandırması olasıdır.

Bitcoin yazı hazırlandığı sırada 22.480 dolar seviyesinde bulunuyor. Çok sayıda uzman düşüş yönlü kanaat belirtti ve 20.800 dolar seviyesinin ilk durakları olduğunu açıkladılar. Bu kadar fazla analistin düşüş bekliyor olması fiyatın tam tersi yönden hareket etmesini sağlar mı? Bitcoin sürprizleri sever ancak düşüş trendinde short pozisyon sahiplerini yanılmadığını görmüştük. Düşüş trendinin 22.800 dolar altı kapanışlarla yeniden başladığı varsayımıyla fiyatta erime devam edebilir.

LINK Coin Yorum

Chainlink fiyatı, 5,75 dolarlık yatay destek alanının altına düştüğü yılın başından bu yana yükselen bir destek hattı boyunca artmıştı. Bu artış 20 Şubat’ta 8,40 dolara kadar yükselişi beraberinde getirdi. Ancak, fiyat kısa bir süre sonra trendini tersine çevirdi ve o zamandan beri düştü. Düşüşten önce günlük RSI’da (yeşil çizgi) düşüş eğilimi görüldü.

Daha sonra, fiyat 3 Mart’ta destek hattından aşağı kırıldı. Bu, yukarı yönlü hareketin tamamlandığının bir işaretidir. Yani LINK Coin için bu pencereden bakıldığında teknik gösterge düşüş devam edecek diyor.

LINK, 0,618 Fib geri çekilme destek seviyesine çok yakın 6,56 dolardan işlem görüyor. Eğer sıçrama yaparsa, yükselen destek hattını 7,60 dolardan yeniden test edebilir. Öte yandan, LINK aşağı kırılırsa 5,75 dolara kadar düştüğünü görebiliriz. Fiyatın mevcut destek seviyesinde sıçraması ya da düşmesi, uzun vadeli trendin yükseliş mi yoksa düşüş mü olduğunu belirleyecektir.