CryptoQuant analisti, açıklamalarında boğa vurgusu yapmıştı. Peki yapılan analizler ve grafik incelemeri bu konuda yatırımcıya ne söylüyor?

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Yeni bir raporda CryptoQuant analisti Sachi, Bitcoin’in (BTC) net gerçekleşmemiş kâr/zarar (NUPL) değerlendirmesinin, lider kripto paranın yeni bir boğa döngüsüne başladığını ortaya koyduğunu tespit etti.

NUPL, BTC piyasasının piyasa değerine göre kar marjını değerlendirmek için kullanılan bir metrik olarak bilinir. Sıfırın altındaki bir değer bir birikim aşamasına işaret ederken, 0,5’in üzerindeki değerler bir dağıtım aşamasına işaret eder.

Sachi Önemli Noktalara Dikkat Çekti

Sachi’ye göre, izlenmesi gereken en önemli eşik 0,2 seviyesi. Mevcut piyasada BTC’nin NUPL’si bu kritik konuma ulaşmış durumda. Analist tarafından BTC’nin tarihsel performansı üzerinde yapılan incelemede, tipik olarak 128 ve 200 günlük hareketli ortalamalar arasında meydana gelen altın kesişimin, NUPL metriği 0,2’ye ulaştığında veya aştığında birikim aşamasının sonuna işaret ettiği tespit edildi. Bu da bir boğa piyasasının başladığını gösterir.

Sachi, mevcut döngüde üç kritik faktörün de bir kez daha mevcut olması nedeniyle bir boğa döngüsünün devam ettiği sonucuna varmış durumda. Birikim ona göre yavaşlamış durumda, ancak bunun tek nedeni ne olabilir?

Kripto para borsası FTX’in beklenmedik çöküşünden bu yana ilk kez BTC, 16 Şubat’ta anlık olarak 25.000 dolar seviyesinin işaretinin üzerinde işlem gördü. Öncü kripto paranın fiyatı daha sonra 25.000 doların altında işlem görmeye devam etse de, birkaç hafta boyunca yatırımcılar BTC’nin fiyat pozisyonunu geri kazanacağını tahmin ederek birkaç uzun pozisyon açmalarına yol açtı.

Ancak, işler beklendiği gibi gitmedi ve daha fazla fiyat rallisine olan inanç azaldı. Yatırımcının güveni 3 Mart’ta, Silvergate Capital’i çevreleyen güvensizlik ve şüphe duygusu nedeniyle BTC’nin fiyatı aniden %5 düşerek 23.500 dolardan 22.240 dolara gerilediğinde daha da düştü. Bu durum, daha önce açılan uzun pozisyonların tasfiye edilmesine yol açtı.

Sachi Yanıldı Mı?

Sachi, birikimdeki düşüşün ve diğer faktörlerin yeni bir boğa döngüsünü başlattığını belirtirken, zincir üzerindeki verilere ve fiyat grafiğine bakıldığında bunun aksi ortaya çıktı. İlk olarak, BTC’nin Açık Faizi 21 Şubat’tan bu yana düşüş eğiliminde. Açık Faizdeki düşüş, varlığın değerindeki %10’luk düşüşle aynı zamana denk geliyor.

Bir kripto varlığının açık faizi düştüğünde, piyasada bekleyen sözleşmelerin veya pozisyonların sayısının azaldığı anlamına gelir. Buna genellikle piyasa duyarlılığında bir düşüş ya da piyasada pozisyon almak isteyen trader’ların sayısında bir azalma eşlik eder. Beklendiği gibi, bu durum bir varlığın değerini düşürür.

Ayrıca, günlük grafikte, artan kripto para dağılımı alıcıları satıcıların insafına bırakmış durumda. RSI ve MFI gibi temel momentum göstergeleri düşüş eğilimlerinde konumlandırıldı ve ilgili nötr bölgelerinin altında kaldı.

Benzer şekilde, kripto paranın Chaikin para akışı (CMF) basın zamanında negatif -0,09 olarak geri döndü ve kripto para dağılımının ciddiyetini gösterdi. İnançta bir değişiklik olmadan, bu genellikle daha fazla fiyat düşüşünden önce gelir.

Son olarak, BTC’nin borsalardaki fonlama oranlarına bakıldığında, yazım zamanında piyasaya nüfuz eden güven eksikliği teyit edildi. CryptoQuant’tan alınan verilere göre, bu yazı itibariyle kısa pozisyonlar uzun pozisyonları aştı. Bu, yılbaşından bu yana görülen en yüksek negatif fonlama oranı oldu.