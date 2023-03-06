İlk 2 aylık sürecin harika geçtiği kripto para ekonomisinde düşüş hareketleri gün geçtikçe artıyor. Mart ayı ise bu konuda çok kritik olacak.

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Dünya’da bir çok ekonomik gelişme yaşanırken bunlardan bazıları direkt olarak kripto piyasasını etkileyecek cinsten oldu. Yaşanan bu olayların daha soğumasına bile fırsat kalmadan yeni gelişmelerin de yolda olduğunu söylemek pek de yanlış olmaz.

Silvergate Olayı Fiyatı Derinden Yaraladı

Kripto piyasası geçtiğimiz hafta Silvergate Bank operasyonlarına ilişkin FUD ile ağır bir darbe aldı. Bu büyük sarsıntı, Silvergate’in yıllar boyunca kripto para alanındaki şirketler için önde gelen banka olmasından kaynaklanıyor.

Bu bağlamda, önümüzdeki iki hafta boyunca sadece hisse senedi fiyatları üzerinde değil aynı zamanda kripto para fiyatları üzerinde de büyük etkisi olabilecek bir dizi ABD makro olayı sıralanıyor. Şu anda ABD borsalarındaki yükseliş, Silvergate krizi nedeniyle Bitcoin fiyatlarının %5’lik bir düşüşten sonra toparlanmasını sağlayamadı.

Nasdaq Composite ve S&P 500 haftaya sırasıyla %0,9 ve %0,7 artışla olumlu başladı. Normal koşullarda, bu yükseliş Bitcoin fiyatını harekete geçirebilirdi. Şu anda durum böyle değil, bu da kripto piyasasının Silvergate kriziyle ilişkili riskleri henüz hesaba katmadığını gösteriyor. Elde edilen verilere göre, alternatif bir bankacılık mekanizması veya potansiyel bir kurtarma, kripto piyasasının içinde bulunduğu durumu iyileştirmede uzun bir yol kat edebilir.

Makro Olaylar Ve Kripto Üzerindeki Etkisi

Tüm bu yaşanan FUD’un ortasında, kripto trader’ları, ABD Fed’in FOMC’sinin ABD’deki mevcut ekonomik koşullara dayanarak yeni bir fon oranı belirlediği 22 Mart 2023’ün son haftasına kadar iniş çıkışın çok olabileceği bir yükselişe hazırlanıyor olabilir. Büyük olaylar dizisi, Fed Başkanı Jerome Powell’ın Kongre’ye sunulan altı aylık para politikası raporu ile ilgili bir duruşmaya katılmasıyla başlıyor. Fed’in para politikasına bakışına ilişkin tartışmaların yanı sıra, duruşma sırasında kripto ile ilgili tartışmaların da yapılacağı açıklandı.

Senatör Bill Hagerty’nin kriptoyu destekleyen önemli sorular yöneltmesi beklenirken, duruşma merkez bankasının gelişmekte olan pazara ilişkin görüşleri açısından ilginç sonuçlar verebilir. Powell’ın oturumunu 10 Mart’ta açıklanması planlanan istihdam raporu takip edecek. FOMC 22 Mart’ta toplanmadan önce, Şubat ayına ilişkin tüm önemli tüketici fiyat endeksi (TÜFE) verileri 14 Mart’ta açıklanacak.

Tüm bu gelişmelerin ışığında kripto fiyatında gözle görülür değişiklikler yaşanabilir. Bunun yanı sıra yaşanabilecek olan olumlu ve olumsuz haber akışları da kripto ve genel piyasa koşullarını da net bir şekilde etkileyebilir.