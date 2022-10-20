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Kripto para piyasalarının üzerindeki kara bulutlar etkisini sürdürürken meme token’larda son durum ne? Dogecoin (DOGE) ve Shiba Inu’da (SHIB) fiyat yönünü belirleyecek seviyeler hangileri?

Dogecoin (DOGE)

Dogecoin 18 Ekim tarihinde 20 günlük EMA seviyesi olan 0,06 doların üzerine çıkmayı başardı. Ancak 50 günlük SMA’da sert bir baskı ile karşılaştı. Bu durum duyarlılığın olumsuz olduğunu ve yatırımcıların küçük rallilerde satış yaptığının bir işareti olarak gösterilebilir.

Kripto para biriminde hakim olmaya çalışan ayılar, fiyatı 0,06 dolar civarında desteğe düşürmeye çalışabilir. Boğalar önceki iki girişimde belirtilen seviyeyi başarıyla savunmuştu. Bu nedenle, performanslarını tekrar tekrar deneyebilirler. Fiyat destekten geri dönerse, parite tekrar hareketli ortalamaya yükselebilir. Alıcılar, 0.07 dolara bir ralli hedefi için bu engeli aşmak zorunda kalabilir.

Varsayımın aksine fiyat desteğin altına düşerse, DOGE/USDT paritesi Haziran’ın en düşük seviyesi olan 0,05 dolara kadar gerileyebilir. Ayrıca boğaların belirtilen seviyeyi tüm güçleriyle savunmaları beklenebilir.

Shiba Inu (SHIB)

SHIB’in toparlanması, 20 günlük EMA seviyesi olan 0.00011 dolar yakınında başarısız oldu ve fiyat 0.000010 dolar bandında bulunan güçlü bir destek bölgesinin altına geriledi. Aşağı yönlü fiyat, hareketli ortalama ve 37’nin altındaki göreceli güç endeksi (RSI), kripto para biriminde ayıların üstünlüğünün bir işareti olarak görülebilir. Ayrıca kripto para biriminin fiyatı 0.000010 dolar seviyesinin altında işlem görmeye devam ederse, SHIB/USDT paritesi 0.000009 dolara ve ardından 0.000007 dolar seviyesinde bulanan kritik destek bölgesine düşebilir.

Boğalar paritenin aşağı yönlü ivmesini engellemek istiyorsa, kripto para biriminin fiyatını hızla 20 günlük EMA’nın üzerine çıkarmak zorunda kalabilir. Ardından parite 50 günlük SMA seviyesi olan 0.00011 dolara kadar yükselebilir.

Yazı kaleme alındığında SHIB, 0.00000997 dolar seviyesinden işlem görüyor.