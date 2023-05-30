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Portföyünde yüksek miktarlarda kripto varlık bulunduran ve kripto ekosisteminde ‘balina’ olarak tabir edilen adresler, son haftalarda birikimlerine önemli miktarlarda eklemeler yaptı. Kripto analiz platformu Santiment’in paylaştığı verilere göre portföyünde 10 ila 10.000 adet BTC tutan adresler, Nisan ayının ortalarından bu yana portföylerine 93.000 adet BTC daha ekledi.

Bitcoin (BTC), 28.000 Dolar Seviyelerine Ulaştı

Lider kripto para birimi Bitcoin (BTC), yeni haftaya yükseliş ile başladı ve yeniden 28.000 dolar fiyat seviyelerine ulaştı. Ancak Bitcoin’in toplam işlem hacminde son 24 saatte %20’nin üzerinde bir düşüş kaydedildi. Kripto para piyasası, Bitcoin’deki değer artışlarının etkisiyle yeniden yükselişe geçti. Kripto para ekosisteminin toplam piyasa değeri, CoinMarketCap (CMC) verilerine göre 1,16 trilyon dolara ulaştı. Ayrıca kripto para piyasası, güne nispeten düşük bir volatilite ile başladı. Coinglass verilerine göre son 24 saat içinde ortalama 50 milyon dolar değerinde short ve long pozisyon tasfiye oldu.

Piyasadaki bu yükseliş eğilimi devam ederken kripto analiz platformu Santiment de gün içerisinde yaptığı Twitter paylaşımı ile kritik metriklerdeki yükselişe işaret etti. Santiment’in paylaştığı verilere göre Bitcoin balinaları son dönemlerde portföylerine önemli miktarlarda ekleme yaptı.

“Bitcoin Balinaları Yeniden Devrede”

Kripto analiz platformu Santiment, Twitter hesabından yaptığı paylaşım ile kritik metriklere ve güncel verilere işaret etti. Portföyünde yüksek miktarlarda kripto varlık bulunduran ve kripto ekosisteminde ‘balina’ olarak tabir edilen adresler, son haftalarda birikimlerine önemli miktarlarda eklemeler yaptı. Kripto analiz platformu Santiment’in paylaştığı güncel verilere göre portföyünde 10 ila 10.000 adet arası BTC tutan adresler, Nisan ayının ortalarından bu yana portföylerine 93.000 BTC daha ekledi.

Sorumluluk Reddi: Bu yazıda yer alan bilgiler kesinlikle yatırım tavsiyesi içermez. Yatırımcılar, kripto para birimlerinin yüksek volatiliteye sahip olmaları dolayısıyla risk taşıdıklarını bilmeli ve işlemlerini kendi araştırmaları doğrultusunda gerçekleştirmelidir.