Öncü kripto para birimi Bitcoin (BTC) sık sık manşetlere çıksa da, gelecek vaat eden çok sayıda başka kripto varlık da dikkate alınmaya değer olabilir. Özellikle, genel kripto para piyasası, 30.000 dolar direncini aşamayan Bitcoin’in öncülüğünde bir konsolidasyon aşamasında kalmaya devam ediyor. Spot Bitcoin Borsa Yatırım Fonu (ETF) ile ilgili olumlu haberlerin ardından piyasanın kısa vadeli kazançlar kaydettiğini belirtmek gerekiyor.

Ancak, piyasadaki durgunluğa rağmen genel kanı, sektörün önümüzdeki aylarda büyük olasılıkla yükselişe geçeceği yönünde. Bunu akılda tutarak, nispeten uygun fiyatlı oldukları için birkaç kripto para birimi bir satın alma fırsatı sunuyor ve yatırımcılar piyasa yükseldiğinde potansiyel olarak kazanç kaydedebilir. Bu nedenle, önümüzdeki hafta satın almayı düşünebileceğiniz 0,10 doların altında değerlenen beş kripto para birimini burada bulabilirsiniz.

Tron (TRX)

TRON (TRX) piyasası, TRON Virtual Macnine’in (TVM) başarısına ve DWF Labs ile yakın zamanda yapılan işbirliğine atfedilen önemli bir büyüme kaydetti. Özellikle, Messari’nin yakın tarihli bir raporu, Tron‘un önceki çeyrekteki büyümesine dikkat çekti. Raporda TRON’un günlük ortalama aktif hesaplarında, yeni hesaplarında ve işlemlerinde sırasıyla %14, %13,4 ve %28,9 oranında kayda değer artışlar olduğu vurgulandı.

Sürekli olarak 0,076 doların üzerinde işlem görmesine rağmen, analistler TRON hakkında iyimser olmaya devam ediyor ve devam eden düşüş koşullarında geri dönebileceğini ve yatırımcılar için önemli getiriler sağlayabileceğini öne sürerek onu cazip bir yatırım seçeneği haline getiriyor. Yazım saati itibariyle TRON, son 24 saatte %1’den az değer kazanarak 0,08 dolardan işlem görüyordu.

Shiba Inu (SHIB)

Meme coin, katman 2 ölçeklendirme çözümü olan Shibarium’un başarılı bir şekilde yeniden piyasaya sürülmesinin ardından kripto piyasasında dikkatleri üzerine çekerek kendini yeniledi. Kesintiler başlangıçta ağ tıkanıklığı nedeniyle yeniden başlatmayı etkilemiş olsa da, çözüm, başta Polygon (MATIC) olmak üzere diğer kripto varlıklarından destek aldıktan sonra faaliyetlerine devam etti.

Shibarium’un kullanıma sunulması Shiba Inu (SHIB) ağı için önemli bir zincir içi büyümeye yol açtı. Shibarium’un yeniden piyasaya sürülmesi sadece bir gün içinde 35.000 yeni cüzdanın açılmasını sağlayarak toplam kullanıcı sayısını 100.000’in üzerine çıkardı. Bu yenilenen ilginin Shiba Inu’nun fiyat artışını desteklemesi bekleniyor. Şu anda SHIB 0,0000079 dolar değerinde ve son 24 saat içinde %3’lük bir düzeltme yaşadı.

Hedera (HBAR)

Hedera (HBAR) geçtiğimiz ay boyunca kripto para biriminde önemli bir ilgi gördü ve genel olarak olumlu bir eğilim sürdürdü. Token değerindeki kısa vadeli düzeltmeye rağmen, varlık diğer zincir içi ölçütlerde kayda değer kazanımlar gösterdi. Örneğin, HBAR etrafındaki sosyal aktivite 8 Ağustos’a kadar bir hafta içinde %200’ün üzerinde artış gösterdi ki bu, tarihsel olarak fiyat artışlarının habercisi olan bir model olarak yorumlanabilir.

Ayrıca, Hedera’nın potansiyeli, Hedera ağında başlatılan Calaxy gibi platformlarla yaptığı işbirliği gibi stratejik ortaklıklarla desteklenmekte. Bu ortaklık, blok zincirinin Web3 dönemindeki rolüyle uyumlu ve içerik oluşturucudan para kazanma fırsatlarını artırmakta. Bu yazının yazıldığı sırada HBAR, son 24 saat içinde %5’lik bir düzeltmeyi yansıtarak 0,05 dolardan işlem görüyordu.

Vechain (VET)

Vechain’in (VET) fiyatı, önceki kazanımlarını kaybetmesiyle birlikte istikrarlı bir şekilde düşüyor. Ne yazık ki, satıcılar zirveyi elinde tuttuğu ve genel kripto para piyasasına paralel olarak fiyatı düşürdüğü için, önceki yüksek seviyesini aşmak için yeterli alıcıyı çekmekte zorlandı. Düşüş fiyatına rağmen VET, en umut verici blockchain projelerinden biri olarak kabul görmeye devam ediyor.

Kripto, stratejik işbirlikleri gibi çeşitli girişimlere güveniyor. Örneğin VeChain, yapay zeka firması SingularityNET ile güçlerini birleştirerek bu gelişmekte olan teknolojiyi benimseyen en son blok zinciri geliştiricisi oldu. Bu stratejik ortaklık, gelişmiş yapay zeka algoritmalarını kullanarak ve VeChain’in kurumsal verilerinden yararlanarak iklim değişikliğiyle mücadele etmeyi amaçlıyor. Yazım saatine göre, VET 0,02 dolar değerindeydi ve son 24 saat içinde %4’ün üzerinde değer kaybetti.

Chiliz (CHZ)

Chiliz (CHZ), hakim olan düşüş eğilimli piyasa duyarlılığından etkilenmesine rağmen haftanın büyük bir bölümünde pozitif fiyat hareketi yaşadı. Fiyattaki bu artış, projenin 2023’ün başlarında bir mainnet yükseltmesi sunmasıyla aynı zamana denk geldi. BNB Chain’den türetilen yükseltme, ekosistemdeki spor ve eğlence kripto paralarını desteklemek için tasarlanan CAP20 olarak bilinen yeni bir token standardı getirdi.

Önemli bir gelişme olarak Binance, Chiliz 2.0 ana ağını entegre etme niyetini açıkladı. Bu entegrasyon, yerel CHZ tokenları ve taraftar tokenları da dahil olmak üzere tüm Chiliz tabanlı token’ları mevcut BEP2, BEP20 ve Chiliz Legacy Chain adreslerinden CAP20 token standardına otomatik olarak dönüştürecek.

Bu arada, CHZ 0,06 dolar değerle işlem görüyor ve son 24 saat içinde neredeyse %4’lük kayıpları temsil eden bir hareket gerçekleştirmiş durumda. Kapsanan kripto para birimleri yükselme potansiyeli gösterse de, genel piyasa duyarlılığına bağlı olarak hareket etmeye devam ediyor.

Sorumluluk Reddi: Bu yazıda yer alan bilgiler kesinlikle yatırım tavsiyesi içermez. Yatırımcılar, kripto para birimlerinin yüksek volatiliteye sahip olmaları dolayısı ile risk taşıdıklarını bilmeli ve işlemlerini kendi araştırmaları doğrultusunda gerçekleştirmelidir.