Bitcoin ikin günlük kapanışa sadece 2 saat kaldı. Eğer 28.200 dolar altı kapanış görürsek kayıplar derinleşebilir.

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Bitcoin iyi bir tablo çizmiyor ve günlük kapanışa az bir süre kala yaklaşan Fed toplantısı yatırımcıları tedirgin ediyor. Enflasyondaki düşüş hızı birkaç ay öncekine göre yavaş ve bu ay 25bp faiz artışına kesin gözüyle bakılıyor. Üstelik Fed’in faiz tavanı ilanını da bu ay önceden yapması beklenmiyor. Bu görüş yatırımcıların genelinde kabul gördüğü için piyasalarda günlerdir satış hakim. Özellikle altcoinlerin fiyatlarında bunu net biçimde görüyoruz.

Bitcoin’in bugün günlük kapanışı 28.000 dolar altında yapması daha büyük satış dalgalarının başlamasına neden olabilir. Peki DOGE, SOL, ADA ve MATIC için muhtemel senaryolar hangi fiyat seviyelerine işaret ediyor?

Dogecoin (DOGE)

Meme coin ilgisi yeniden canlandı ancak Dogecoin ve Shiba gibi altcoinler yerine yatırımcılar daha spekülatif alternatiflere yöneliyor. Dolandırılma ihtimalleri yüksek meme coinlere akın eden yatırımcılar PEPE Coin’in devasa rallisinin heyecanıyla onları milyon yapacak piyasa değeri düşüş meme coinleri arıyor.

Peki Dogecoin cephesinde son durum ne? Dogecoin 30 Nisan’da 20 günlük EMA’dan (0,08 dolar) aşağı döndü. Bu bize ayıların her yükselişte satışa devam ettiğini gösteriyor. Bu seviyenin altında kapanışlar 0,7 ve 0,6 dolara doğru daha derin bir düzeltme doğurabilir. Aksine, fiyat mevcut seviyeden sıçrarsa ve 20 günlük EMA’nın üzerine çıkarsa, boğaların daha düşük seviyelerde biriktiğini gösterecektir. Alıcılar düşüş trendi çizgisini deldikten sonra yukarı yönlü momentum artabilir. Dogecoin’in fiyatı daha sonra 0,11 dolara tırmanabilir.

Polygon (MATIC)

Polygon, rahatlama rallilerinde ayılar tarafından satışla karşı karşıya kalırken, boğalar 0,94 dolarlık destekte mücadelesine devam ediyor. Birkaç gün önce bu bölgeye doğru düşüş ihtimalinin arttığından bahsetmiştik. Öyle de oldu.

Bu dar aralıkta MATIC fiyatının daha fazla zaman kaybetmesi pek mümkün görünmüyor. Düşen 20 günlük EMA (1,03 dolar) ve negatif bölgedeki RSI, en az direnç yolunun aşağı yönde olduğunu gösteriyor. Ayılar fiyatı 0,94 doların altına çekerse, MATIC/USDT çifti 0,69 dolara doğru düşebilir.

Solana (SOL)

Solana 30 Nisan’da 24 dolardan düşüşe geçerek ayıların daha yüksek seviyelerde aktif olduğunu gösterdi. Fiyat, göz önünde bulundurulması gereken önemli bir seviye olan 50 günlük SMA’ya (21,74 dolar) ulaştı.

Aşılamayan 27 dolar direnci bir kez daha fiyatın 20 dolara doğru erimesine neden oldu. Ayılar eğer fiyatı 21,74 dolar altına çekmeyi başarırlarsa kısa vadeli avantaj ayıların lehine olacak. SOL/USDT çifti daha sonra 18,70 dolarlık güçlü desteğe itebilir. Dipten alım hedefleyenler bu bölgeye yakın seviyelerde tepki yükselişlerinden kazanç elde etmek isteyebilir. Eğer tepki yükselişi 24 dolar direncinin aşılmasına yardımcı olursa 27 ve 39 dolar dirençleri gündeme gelecek.

Cardano (ADA)

Altcoinlerin çoğu geçen yılki diplerinden devasa yükselişler yaşarken ADA Coin bu yıl sınırlı toparlanma yaşadı. Alıcılar Cardano’yu boyun çizgisinin üzerine itmekte zorlanıyor ve bu da ayıların seviyeyi şiddetle koruduğunu gösteriyor.

Boğalar lehine küçük bir olumlu nokta, fiyatın 50 günlük SMA’nın (0,38 dolar) altına düşmesine izin vermemiş olmalarıdır. RSI negatif bölgede ve 20 günlük EMA (0,40 dolar) düzleşiyor, bu da ayıların üstünlüğü ele geçirmeye çalıştığını gösteriyor. ADA Coin fiyatı 0,37 doların altına düşerse, satışlar yoğunlaşabilir ve ADA/USDT çifti bir sonraki destek olan 0,33 dolara inebilir.

Tersi yönde bir hareketse 0,46 doları hedefleyebilir.