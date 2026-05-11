ABD Enflasyon raporuna saatler kala bilmeniz gerekenler, tahminler ve Kripto paralar

  • TÜFE için yıllık tahmin %3,7 ve tahmin aralığı %3,9 ile %3,5 arasında değişiyor. Çekirdek TÜFE için beklenti %2,7 ve aralık %2,9 / %2,6.
  • Eğer Nisan ayı TÜFE verileri beklenti altında gelirse özellikle de genel enflasyonun Mart ayındaki ani yükselişinden sonra gerilemesine işaret edeceğinden hisse senetlerini ve kripto paraları destekleyecektir.
  • Unicredit analistleri bu raporda arz şokunun enflasyon üzerinde tek seferlik etkisi olup olmayacağına odaklanacak.
  • Piyasa etkisi: Nötr
Fatih Uçar
Uzayan İran savaşının ABD enflasyonu üzerindeki etkilerini önceki enflasyon raporunda görmüştük. Manşet enflasyon yüzde 1 artışla Fed’in tüm çabalarını alt üst etmişti. Şimdiyse Nisan ayı enflasyon raporu açıklanacak ve artık hızı yavaşlasa da enflasyon büyümeye devam edecek. Bu durum kripto paralar için son derece kötü. Peki uzmanların beklentileri ne yönde?

ABD Enflasyon raporu

12 Mayıs yani yarın ABD TÜFE raporu açıklanacak. Çarşamba günü de üretici enflasyon raporunun yayınlandığını göreceğiz. TÜFE için yıllık tahmin %3,7 ve tahmin aralığı %3,9 ile %3,5 arasında değişiyor. Çekirdek TÜFE için beklenti %2,7 ve aralık %2,9 / %2,6. Eğer Nisan ayı TÜFE verileri beklenti altında gelirse özellikle de genel enflasyonun Mart ayındaki ani yükselişinden sonra gerilemesine işaret edeceğinden hisse senetlerini ve kripto paraları destekleyecektir.

Teknoloji şirketleri, kripto paralar ve diğer risk piyasaları faiz oranlarına fazlasıyla duyarlı olduğundan her halükarda yarın volatilite artışı öngörülüyor. Özellikle çekirdek enflasyonun da yükselmesi durumunda, bir başka yüksek veri, finansal koşulları sıkılaştırarak hisse senetleri üzerinde baskı oluşturabilir. Kısaca Fed’i faiz artırımlarına zorlayabilir.

Daha güçlü enflasyon verileri muhtemelen doları destekleyecek ve Fed’in temkinli kalacağına dair beklentileri güçlendirecektir.

Yarınki rapor bize enerji arz şoku kaynaklı yaşanan artışın tek seferli olup olmadığını söyleyecek. Anahtar soru bu ve eğer tahmin edildiği gibi dolaylı etkileri bu raporda görmeye başlarsak ve ÜFE de Çarşamba günü yüksek gelirse artık 2026-2027 döneminde faiz indirimlerini değil artırımları konuşmaya başlayabiliriz.

Unicredit analistleri ABD TÜFE’sinin bir kez daha güçlü bir artış göstermesini bekliyor. Manşet enflasyon için tahminleri %3,3’ten %3,6’ya yükseliş. Bu da 2024 yani faiz artırımlarının devam ettiği günlere dönüş demek. Ana etken benzin; fiyatlar aylık bazda %12, mevsimsellikten arındırılmış bazda ise yaklaşık %7 artarak manşet TÜFE’ye yaklaşık 0,2 puan ekliyor. Jet yakıtı maliyetlerindeki artış ve kıtlığın uçak bilet fiyatlarını yükseltmesi beklenirken, tedarik zincirindeki aksaklıklar da çekirdek mal fiyatlarını yukarı çekmeye başlayabilir. Analistlerin ana odağından biri arz şokunun diğer kalemlere “sıçraması” olacak.

Bank of America enerji fiyatlarındaki aylık %4,3’lük artışın etkisiyle manşet enflasyonun %3,7gelmesini bekliyor. Unicredit analistlerinden daha karamsar bir tahmin. Çekirdek TÜFE’nin de aylık %0,3 ve yıllık %2,7 artması bekleniyor; bu, kapanmanın ardından kiralarda yaşanan toparlanmayı ve konut dışı hizmetler enflasyonunun hala yüksek seviyelerde kalmasının sonucu olacak. ABD piyasaları yazı hazırlandığı sırada satıcılı açıklandı. Trump 17:30 ve 23:00’da açıklama yapabilir, İran konusunda halen kapsamlı bir konuşma görmedik.

Sorumluluk Reddi: Bu içerikte yer alan bilgiler yatırım tavsiyesi değildir. Kripto para birimlerinin yüksek volatilite ve dolayısıyla risk içerdiğini lütfen unutmayın. Yatırım kararlarınızı, kendi araştırmalarınız ve risk değerlendirmeleriniz doğrultusunda vermeniz önerilir. Ayrıntılı bilgilendirme için Trust Center sayfamızı inceleyebilirsiniz.

Yıllar önce yeni teknolojilere ve şifreleme alanına merakım beni kripto paraların içine sürükledi. Ve içine girdikçe "o işin o kadar da öyle olmadığını" gördüm.2017 yılından bu yana da yazar olarak kriptoyla ilgileniyorum. OSINT, programlama, hukuk gibi alanlardaki (temel düzeyde) merakımdan doğan bilgiyle kriptoyu birleştirdiğimde bu alan çok daha keyifli hale geldi.Yıllar içinde 14.000'in üzerinde makaleye imza attım ve kripto ETF süreçleri, FTX çöküşü, SEC davaları ve küresel kripto yasaları (MiCA, CLARITY Act vb.) gibi dönüm noktalarını eş zamanlı olarak yaşarken okuyucu için bunları değerlendirmek, analiz etmek oldukça eğlenceliydi.Sadece finansal verileri değil, Web'3 teknolojisinin arka planındaki gelişmeleri ve olgunlaşan "yeni varlık türünün" her aşamasını canlı şekilde izleyip analiz etmek kendi penceremden yorumlamak bana çok şey kattı.Bugüne kadar binlerce makaleye imza atmanın en güzel yanı her gün yeni şeyler öğrenmenin hazzıdır. Ve 3 yıl önceki herhangi bir gündemin bugün sonuçlarını, evrimini, görüp geçmişten bugüne neler olduğunu değerlendirmek tüm sürece hakim şekilde yaşananları ele almak oldukça keyifli.
