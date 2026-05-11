ABD Enflasyon raporuna saatler kala bilmeniz gerekenler, tahminler ve Kripto paralar

Uzayan İran savaşının ABD enflasyonu üzerindeki etkilerini önceki enflasyon raporunda görmüştük. Manşet enflasyon yüzde 1 artışla Fed’in tüm çabalarını alt üst etmişti. Şimdiyse Nisan ayı enflasyon raporu açıklanacak ve artık hızı yavaşlasa da enflasyon büyümeye devam edecek. Bu durum kripto paralar için son derece kötü. Peki uzmanların beklentileri ne yönde?

ABD Enflasyon raporu

12 Mayıs yani yarın ABD TÜFE raporu açıklanacak. Çarşamba günü de üretici enflasyon raporunun yayınlandığını göreceğiz. TÜFE için yıllık tahmin %3,7 ve tahmin aralığı %3,9 ile %3,5 arasında değişiyor. Çekirdek TÜFE için beklenti %2,7 ve aralık %2,9 / %2,6. Eğer Nisan ayı TÜFE verileri beklenti altında gelirse özellikle de genel enflasyonun Mart ayındaki ani yükselişinden sonra gerilemesine işaret edeceğinden hisse senetlerini ve kripto paraları destekleyecektir.

Teknoloji şirketleri, kripto paralar ve diğer risk piyasaları faiz oranlarına fazlasıyla duyarlı olduğundan her halükarda yarın volatilite artışı öngörülüyor. Özellikle çekirdek enflasyonun da yükselmesi durumunda, bir başka yüksek veri, finansal koşulları sıkılaştırarak hisse senetleri üzerinde baskı oluşturabilir. Kısaca Fed’i faiz artırımlarına zorlayabilir.

Daha güçlü enflasyon verileri muhtemelen doları destekleyecek ve Fed’in temkinli kalacağına dair beklentileri güçlendirecektir.

Yarınki rapor bize enerji arz şoku kaynaklı yaşanan artışın tek seferli olup olmadığını söyleyecek. Anahtar soru bu ve eğer tahmin edildiği gibi dolaylı etkileri bu raporda görmeye başlarsak ve ÜFE de Çarşamba günü yüksek gelirse artık 2026-2027 döneminde faiz indirimlerini değil artırımları konuşmaya başlayabiliriz.

ABD Enflasyon Beklentileri

Unicredit analistleri ABD TÜFE’sinin bir kez daha güçlü bir artış göstermesini bekliyor. Manşet enflasyon için tahminleri %3,3’ten %3,6’ya yükseliş. Bu da 2024 yani faiz artırımlarının devam ettiği günlere dönüş demek. Ana etken benzin; fiyatlar aylık bazda %12, mevsimsellikten arındırılmış bazda ise yaklaşık %7 artarak manşet TÜFE’ye yaklaşık 0,2 puan ekliyor. Jet yakıtı maliyetlerindeki artış ve kıtlığın uçak bilet fiyatlarını yükseltmesi beklenirken, tedarik zincirindeki aksaklıklar da çekirdek mal fiyatlarını yukarı çekmeye başlayabilir. Analistlerin ana odağından biri arz şokunun diğer kalemlere “sıçraması” olacak.

Bank of America enerji fiyatlarındaki aylık %4,3’lük artışın etkisiyle manşet enflasyonun %3,7gelmesini bekliyor. Unicredit analistlerinden daha karamsar bir tahmin. Çekirdek TÜFE’nin de aylık %0,3 ve yıllık %2,7 artması bekleniyor; bu, kapanmanın ardından kiralarda yaşanan toparlanmayı ve konut dışı hizmetler enflasyonunun hala yüksek seviyelerde kalmasının sonucu olacak. ABD piyasaları yazı hazırlandığı sırada satıcılı açıklandı. Trump 17:30 ve 23:00’da açıklama yapabilir, İran konusunda halen kapsamlı bir konuşma görmedik.