Binance rezerv raporunda XRP bakiyeleri 16 milyon arttı

Binance’in nisan ayı rezerv kanıtı raporu, borsada XRP bakiyelerinin dikkat çekici şekilde yükseldiğini ortaya koydu. Rapora göre net kullanıcı XRP bakiyesi ay boyunca 16,09 milyon token artış gösterdi. Aynı dönemde istikrarlı kripto paralar (stabilcoin) tarafında ise daha çok ABD’de düzenlenmiş varlıklara yönelim olduğu gözlendi.

XRP bakiyelerinde dikkat çekici yükseliş

Binance platformunun zincir üzerindeki resmi verilere bakıldığında, XRP toplu hesap bakiyesi nisan başında 2 milyar 587 milyon düzeyindeyken ay sonunda 2 milyar 603 milyon seviyesine yükseldi. Binance cüzdanlarındaki toplam zincir üstü XRP miktarı ise, 1 Mayıs itibariyle 2.630.051.340 olarak kayda geçti. Rezerv oranı yüzde 101,01 ile borsa kullanıcılarının tüm yükümlülüklerinin fazlasıyla karşılandığını gösterdi.

Nisan ayında yaşanan bu yükseliş, XRP fiyatının 1,41 ila 1,50 dolar arasındaki güçlü teknik seviyede hareket ettiği döneme denk geldi. Ay boyunca ABD’deki spot XRP borsa yatırım fonlarına (ETF’ler) toplamda 81,59 milyon dolarlık rekor giriş yaşandı. Bu eğilimin mayıs ayının ilk 10 gününde de sürdüğü; söz konusu fonlara ek olarak 34,21 milyon dolarlık net giriş gerçekleştiği ifade edildi.

Raporda öne çıkan verilere göre, Binance kullanıcılarının XRP tutarındaki artış ivmesinin mayısta da devam etmesi ve dünyanın en büyük kripto borsasında XRP biriktirme sürecinin sürmesi bekleniyor.

ABD regülasyonlu varlıklara kayış arttı

Piyasadaki değişimin ana tetikleyicisi olarak sadece doğrudan itibari para girişi değil, aynı zamanda istikrarlı kripto varlıklarda yaşanan içsel bir yeniden dağılımın etkili olduğu belirtildi. Özellikle USDT ve USDC bakiyeleri açısından yapılan karşılaştırmada, trader tercihlerinin ABD Senatosu’nda mayıs ayında yapılacak CLARITY Act oturumları öncesinde değiştiği saptandı.

Binance’te önde gelen stabilcoin’in (USDT) kullanıcı bakiyesi nisan ayında 385,84 milyon dolar (%1,10) geriledi. Buna karşılık Circle’ın çıkardığı USDC için ise 547,55 milyon dolarlık (%6,29) bir artış oldu. Borsadaki USDC rezerv oranı %106,66’ya yükselerek ciddi bir likidite yastığı oluşturdu.

Likidite hareketliliği ve altcoin etkisi

Dikkat çeken bir diğer gelişme, USDT’den serbest kalan likiditenin tamamının ve fazlasının ABD merkezli USDC’ye aktarılması oldu. Ancak, piyasada hala kullanılabilir serbest sermaye bulunduğu; bu bakiyenin ise başta XRP olmak üzere büyük altcoinlere yönlendirildiği görüldü. Sonuçta, 16 milyon adet XRP borsadaki ilgili adreslere doğru giriş yaptı.

Bu gelişmeler, Binance kullanıcılarının tercih ve davranışlarında ABD regülasyonlarının tartışıldığı dönemde güvenli ve şeffaf olarak görülen varlıklara yönelimin belirginleştiğini ortaya koydu. Özellikle XRP ve USDC’deki artış, yatırımcıların yeni döneme adaptasyon sürecini öne çıkardı.

Binance, hacim ve kullanıcı sayısı açısından kripto sektöründe lider konumda bulunuyor. 2017’de kurulan platform, geniş ürün yelpazesi, küresel erişimi ve yüksek işlem hacmi ile biliniyor. Özellikle rezerv kanıtı raporları, şeffaflık ve kullanıcı güveni için sıkı biçimde takip ediliyor.