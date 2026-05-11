Solana (SOL)

Solana’da Alpenglow güncellemesi test ağına geçti ana ağ için takvim hızlandı

Bilmeniz Gerekenler

  • 🚀 Solana'da Alpenglow güncellemesi topluluk test ağına geçti.
  • Bu adım, $SOL için şimdiye kadarki en büyük konsensüs değişikliğine işaret ediyor.
  • Geliştiriciler, doğrulayıcıların yeni sisteme geçişini canlı ağda test etmeye başladı.
  • ⚡️ Kritik durum: Ana ağda aktif olması halinde işlem onayı neredeyse anlık olacak.
Solana geliştirici ekibi Anza, ağda bugüne kadar önerilen en büyük konsensüs değişikliğini temsil eden Alpenglow güncellemesinin topluluk test ortamında aktif hale geldiğini açıkladı. Bu gelişme, ana ağda kullanılmaya başlanmasına bir adım daha yaklaşıldığı anlamına geliyor.

İçindekiler
1 Alpenglow güncellemesi ile ne değişecek?
2 Topluluk test ağı dönüm noktası olarak görülüyor
3 Ana ağa geçiş takvimi belli oldu

Alpenglow güncellemesi ile ne değişecek?

Solana şu anda işlem onayı konusunda Proof-of-Stake sistemini, TowerBFT oylama mekanizmasını ve Proof-of-History adını taşıyan kriptografik zaman damgası teknolojisini birlikte kullanıyor. Bu yapı, Solana’nın yüksek işlem kapasitesi ve düşük işlem ücretleri sunmasını sağlıyor ancak özellikle yoğun işlem dönemlerinde zaman zaman kesintiler ve ağ istikrarsızlığı ile ilgili eleştiriler gündeme gelmişti.

Yeni Alpenglow güncellemesi, mevcut yapının önemli kısımlarını yeni bir çerçeveyle değiştiriyor. Özellikle doğrulayıcılar (validator) arasındaki veri paylaşımını ve blok onay hızını ciddi biçimde artırmayı, işlem kesinliğini (finality) birkaç saniyeden neredeyse anlık seviyelere çekmeyi hedefliyor.

Topluluk test ağı dönüm noktası olarak görülüyor

Alpenglow’un test ağına taşınması, yazılımın validator düğümlere canlı ortamda entegre edilebildiğini ortaya koydu. Geliştiricilerin kendi aralarında “Alpenswitch” olarak adlandırdığı bu geçiş, Solana ağında doğrulayıcıların eski protokolden yeni Alpenglow mimarisine başarıyla aktarılmasını test ediyor.

“Alpenglow topluluk test ortamında devrede. Solana tarihinin en büyük konsensüs değişikliği, artık validator altyapısıyla ana ağ öncesi deneniyor.”

Ana ağa geçiş takvimi belli oldu

Bu adım, Alpenglow’un Solana için planlanan ana ağ entegrasyonuna yaklaşıldığını da gösteriyor. Solana’nın kurucu ortaklarından Anatoly Yakovenko, geçtiğimiz günlerde Miami’de düzenlenen Consensus etkinliğinde yaptığı konuşmada, testler sorunsuz ilerlerse Alpenglow’un ana ağda önümüzdeki çeyrekte devreye alınabileceğini söyledi.

Uzmanlar, alınan test sonuçlarının başarıyla sürmesi halinde Solana’nın ağ verimliliğinde önemli bir sıçrama yaşanabileceğini değerlendiriyor. Mevcut sistem, yüksek kapasiteye rağmen dönem dönem gecikmelere ve tıkanıklıklara sahne olurken, Alpenglow ile çok daha hızlı ve istikrarlı bir ağ hedefleniyor.

Topluluk test kümesinin başlatılması, validator yazılımının yeni sürüme sorunsuz geçiş yapabildiğini ortaya koyarken, ana ağ geçişinden önce gerçek kullanıcılar ve geliştiricilerden gelecek geri bildirimler büyük önem taşıyor.

Alpenglow’un hedeflediği blok onay hızları ve işlem kesinliği, Solana’yı merkeziyetsiz finans uygulamaları ile NFT işlemlerinde rakiplerinden ayrıştırabilir. Testlerin önümüzdeki haftalarda sürmesi ve güncelleme ile kritik hataların giderilmesi bekleniyor.

Güncellemenin ana ağda devreye alınacağı kesin tarih henüz netleşmedi, ancak mevcut testlerin başarısı Solana ekosisteminde heyecan yaratıyor.

Sorumluluk Reddi: Bu içerikte yer alan bilgiler yatırım tavsiyesi değildir. Kripto para birimlerinin yüksek volatilite ve dolayısıyla risk içerdiğini lütfen unutmayın. Yatırım kararlarınızı, kendi araştırmalarınız ve risk değerlendirmeleriniz doğrultusunda vermeniz önerilir. Ayrıntılı bilgilendirme için Trust Center sayfamızı inceleyebilirsiniz.

Yayın hayatına 2014 yılı Mart ayında başlayan CoinTürk, Kripto Para ve Blockchain teknolojileri ve yeni nesil finansal teknolojiler (Fintech) hakkında güncel haberler yayınlamaktadır.
