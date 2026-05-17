Kayıt Banner
Ethereum (ETH)

Ethereum kritik 2.100 dolar desteğinde tutunma mücadelesi veriyor

Bilmeniz Gerekenler

  • ⚡ Ethereum fiyatı 2.100 dolar desteğinde kritik bir sınav veriyor.
  • 🔎 Fiyat yukarı yönlü patlama için sıkışmış durumda, alıcılar kanal desteğini savunuyor.
  • 🔁 ETH/BTC paritesinde beklenen kırılma altcoin piyasasında hareketlilik yaratabilir.
  • 🎯 En önemli nokta: Ethereum’un 2.100 doların üzerinde tutunup tutunamayacağı kısa vadeli yönü belirleyecek. $ETH
COINTURK
COINTURK

Ethereum fiyatı son günlerde, yukarıda yer alan makro dirençten tekrar reddedilmesinin ardından daralan bir fiyat aralığında hareket etmeye devam ediyor. Piyasalarda son haftalarda gözlenen kararsızlık ve yükseliş denemelerinin ardı ardına başarısız olması, yatırımcıların daha temkinli bir tutum takınmasına yol açtı.

İçindekiler
1 2.100 dolar seviyesi ana odak noktası oldu
2 ETH/BTC paritesi kritik desteği test ediyor

2.100 dolar seviyesi ana odak noktası oldu

Kripto para analizlerine göre, Ethereum için 2.050 ile 2.100 dolar arası destek, kısa vadede en kritik seviye olarak öne çıkıyor. Hem teknik hem de psikolojik açıdan bu bölge, alıcıların piyasada kalabilmesi için korunması gereken bir eşik olarak görülüyor. Fiyat bu aralığın üzerinde kaldığı sürece, toparlanma beklentisi varlığını sürdürebilir.

Popüler bir analist, Ethereum’un önemli bir yol ayrımında olduğunu, yükselişin devam etmesi için kısa süre içinde güç göstermesi gerektiğini vurguladı; aksi takdirde mevcut olumlu senaryonun geçerliliğini yitirebileceğini belirtti.

Şubat ayında yaşanan satış dalgasına rağmen, Ethereum’un fiyatı bir süredir daha yüksek dipler oluşturarak destekleri korumayı başardı. Fakat bu yapıdan yeni bir yükseliş ivmesi doğması için, yatırımcıların savunma yerine atak hamleler yapması gerekecek. Analistler, Ethereum’un kanal desteğinden yukarı yönlü bir tepki vermesi halinde sırasıyla 2.600 ve 2.800 dolar direnç seviyelerinin gündeme gelebileceğini ifade ediyor.

Yatırımcılar, Ethereum’un bu psikolojik hedeflere ulaşabilmesi için işlem hacminin artışını da yakından takip ediyor. Fiyatın 2.100 doların altına sarkması durumunda, yükseliş beklentilerinin geçerliliğini yitirme riski ön plana çıkıyor.

ETH/BTC paritesi kritik desteği test ediyor

Ethereum’un performansındaki zayıflık, Bitcoin karşısında da belirgin şekilde hissediliyor. ETH/BTC paritesi uzun süredir aşağı yönlü bir direnç çizgisi altında işlem görüyor. Bitcoin’in piyasa hakimiyetini koruması, genel olarak altcoin piyasasının da zayıf kalmasına neden oldu.

Bir başka analist ise, ETH/BTC paritesinin döngünün en kritik teknik bölgelerinden birine geldiğine dikkat çekti. Direnç bölgesinin kırılması halinde, piyasada yeni bir risk iştahının oluşabileceğini aktardı.

Geçmiş dönemlerde benzer destek seviyelerinin test edilmesi, Bitcoin dominansının ardından altcoin piyasasına yönelen bir sermaye hareketiyle sonuçlanmıştı. Yatırımcılar, bu nedenle ETH/BTC paritesindeki olası bir yukarı kırılmanın, altcoinler için yeni bir ralli başlatabileceğinden söz ediyor.

Ethereum’da sıkışan bu fiyat yapısı genellikle belirgin bir hareketle sonuçlanıyor. Eğer alıcılar makro direnç çizgisini geri kazanabilirse, piyasada hızlı bir güven artışı yaşanabilir. Ancak şimdilik odak noktası, mevcut desteklerin korunması ve piyasa dengesinin sağlanması olmaya devam ediyor.

Haberlerimizi Whatsapp, Telegram, Instagram, Facebook, Twitter ve Youtube hesaplarımızdan takip edebilirsiniz.
Sorumluluk Reddi: Bu içerikte yer alan bilgiler yatırım tavsiyesi değildir. Kripto para birimlerinin yüksek volatilite ve dolayısıyla risk içerdiğini lütfen unutmayın. Yatırım kararlarınızı, kendi araştırmalarınız ve risk değerlendirmeleriniz doğrultusunda vermeniz önerilir. Ayrıntılı bilgilendirme için Trust Center sayfamızı inceleyebilirsiniz.

Bu haberler ilginizi çekebilir

Trump bağlantılı World Liberty, 4.870 ETH’yi 10,61 milyon dolara sattı

ETH/BTC yılın en düşük seviyesine geriledi, spot ETF’lere güçlü giriş dikkat çekti

Ethereum ETF’lerden haftalık 65,65 milyon dolarlık rekor çıkış kaydedildi

KelpDAO saldırısı DeFi’da 293 milyon dolarlık kaybı tetikledi

Ethereum destek bölgesinde güç arıyor fiyat 2.180 dolar eşiğinde

Ethereum fiyatı 2.190 dolara geriledi Chalom üç yeni katalizörü açıkladı

Ethereum fiyatı 2.250 2.380 dolar bandında sıkıştı %10’luk hareket için kırılma bekleniyor

Bu Haberi Paylaş
COINTURK
By COINTURK
Takip Et:
Yayın hayatına 2014 yılı Mart ayında başlayan CoinTürk, Kripto Para ve Blockchain teknolojileri ve yeni nesil finansal teknolojiler (Fintech) hakkında güncel haberler yayınlamaktadır.
Bir Önceki Yazı ADA fiyatı haftalık %11 düşüşle 0,25 dolar seviyesini koruyor
Bir Sonraki Yazı Cross River Bank X Money Visa Debit kartlarının arkasındaki kurum oldu Ripple geçmişi XRP beklentisini artırdı
Yorum Yazın

BİZİ TAKİP EDİN

Son Haberler

Cross River Bank X Money Visa Debit kartlarının arkasındaki kurum oldu Ripple geçmişi XRP beklentisini artırdı
RIPPLE (XRP)
ADA fiyatı haftalık %11 düşüşle 0,25 dolar seviyesini koruyor
Cardano (ADA)
BTC 78 bin dolar seviyesini yeniden test etti MicroStrategy elindeki 818.869 BTC ile dikkat çekiyor
BITCOIN (BTC)
Bitcoin’da baş omuz formasyonu $80K seviyesiyle kritik alarm veriyor
BITCOIN (BTC)
LINK 10 dolar seviyesinin altına indi yatırımcılar uzun vadeli bandı izliyor
CHAINLINK (LINK)
Lost your password?