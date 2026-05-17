Ethereum kritik 2.100 dolar desteğinde tutunma mücadelesi veriyor

Ethereum fiyatı son günlerde, yukarıda yer alan makro dirençten tekrar reddedilmesinin ardından daralan bir fiyat aralığında hareket etmeye devam ediyor. Piyasalarda son haftalarda gözlenen kararsızlık ve yükseliş denemelerinin ardı ardına başarısız olması, yatırımcıların daha temkinli bir tutum takınmasına yol açtı.

2.100 dolar seviyesi ana odak noktası oldu

Kripto para analizlerine göre, Ethereum için 2.050 ile 2.100 dolar arası destek, kısa vadede en kritik seviye olarak öne çıkıyor. Hem teknik hem de psikolojik açıdan bu bölge, alıcıların piyasada kalabilmesi için korunması gereken bir eşik olarak görülüyor. Fiyat bu aralığın üzerinde kaldığı sürece, toparlanma beklentisi varlığını sürdürebilir.

Popüler bir analist, Ethereum’un önemli bir yol ayrımında olduğunu, yükselişin devam etmesi için kısa süre içinde güç göstermesi gerektiğini vurguladı; aksi takdirde mevcut olumlu senaryonun geçerliliğini yitirebileceğini belirtti.

Şubat ayında yaşanan satış dalgasına rağmen, Ethereum’un fiyatı bir süredir daha yüksek dipler oluşturarak destekleri korumayı başardı. Fakat bu yapıdan yeni bir yükseliş ivmesi doğması için, yatırımcıların savunma yerine atak hamleler yapması gerekecek. Analistler, Ethereum’un kanal desteğinden yukarı yönlü bir tepki vermesi halinde sırasıyla 2.600 ve 2.800 dolar direnç seviyelerinin gündeme gelebileceğini ifade ediyor.

Yatırımcılar, Ethereum’un bu psikolojik hedeflere ulaşabilmesi için işlem hacminin artışını da yakından takip ediyor. Fiyatın 2.100 doların altına sarkması durumunda, yükseliş beklentilerinin geçerliliğini yitirme riski ön plana çıkıyor.

ETH/BTC paritesi kritik desteği test ediyor

Ethereum’un performansındaki zayıflık, Bitcoin karşısında da belirgin şekilde hissediliyor. ETH/BTC paritesi uzun süredir aşağı yönlü bir direnç çizgisi altında işlem görüyor. Bitcoin’in piyasa hakimiyetini koruması, genel olarak altcoin piyasasının da zayıf kalmasına neden oldu.

Bir başka analist ise, ETH/BTC paritesinin döngünün en kritik teknik bölgelerinden birine geldiğine dikkat çekti. Direnç bölgesinin kırılması halinde, piyasada yeni bir risk iştahının oluşabileceğini aktardı.

Geçmiş dönemlerde benzer destek seviyelerinin test edilmesi, Bitcoin dominansının ardından altcoin piyasasına yönelen bir sermaye hareketiyle sonuçlanmıştı. Yatırımcılar, bu nedenle ETH/BTC paritesindeki olası bir yukarı kırılmanın, altcoinler için yeni bir ralli başlatabileceğinden söz ediyor.

Ethereum’da sıkışan bu fiyat yapısı genellikle belirgin bir hareketle sonuçlanıyor. Eğer alıcılar makro direnç çizgisini geri kazanabilirse, piyasada hızlı bir güven artışı yaşanabilir. Ancak şimdilik odak noktası, mevcut desteklerin korunması ve piyasa dengesinin sağlanması olmaya devam ediyor.