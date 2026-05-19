Cardano’da günlük işlem hacmi %106 artarken balinaların ADA birikimi hızlandı

Cardano, son 24 saatte fiyatında yüzde 1,88 düşüş yaşamasına rağmen, aktif piyasa ilgisinin sürdüğü bir dönemden geçiyor. ADA’nın işlem hacmi %106,17 artarak 624,58 milyon dolara yükseldi. Mevcut piyasa değeri ise 9,12 milyar dolar seviyesinde bulunuyor. CryptoAppsy verilerine göre, ADA’nın güncel fiyatı 0,2520 dolar olarak kaydedildi.

Balina birikimi ve teknik görünüm

Teknik analizlere göre ADA fiyatı, azalan üçgen formasyonunun kritik destek seviyesinin üzerinde tutunmaya devam ediyor. Analistler, yatırımcıların bu alanda kademeli alımlar gerçekleştirdiğini ve akümülasyon sürecinin devam ettiğini belirtiyor. Eğer ADA bu üçgen formasyonunu yukarı doğru kırarsa; 0,33, 0,515, 0,81 ve 1,275 dolar seviyeleri ilk direnç noktaları olarak öne çıkıyor. Uzun vadede ise 2,67 dolar gibi daha yüksek hedefler gündeme geliyor.

Açık pozisyonlarda ise kısmi bir gerileme var; türev piyasalarında açık pozisyon miktarı %1,55 azalarak 508,64 milyon dolara düştü. Bu durum, özellikle kaldıraçlı işlemlerde bazı yatırımcıların pozisyon azaltırken, spot piyasadaki işlem hacminin ise arttığına işaret ediyor.

Cardano için analiz yapan Crypto Patel, balinaların toplam ADA arzının %67’sini elinde tuttuğunu ve bu oranın 2020’den bu yana en yüksek düzeyde olduğunu vurguladı. Patel, bu gelişmeyi küçük yatırımcıların çıkış yaptığı bir dönemde büyük yatırımcıların aktif şekilde biriktirme sürecinde olmalarıyla ilişkilendirdi ve uzun vadeli hedefinin 10 dolar olduğunu söyledi.

Kurumlar için yeni endeks vadeli işlem ürünü ve Cardano

Küresel çapta finansal ürünler sunan CME Group ile teknoloji endeksleriyle bilinen Nasdaq, 8 Haziran’dan itibaren yeni bir kripto para endeks vadeli işlem kontratı başlatacak. Bu endeks; Bitcoin, Ethereum, Solana, XRP, Cardano, Chainlink ve Stellar gibi büyük kripto varlıkları piyasa değeri ağırlıklı şekilde tek bir kontratta topluyor. Cardano’nun bu seçki içinde yer alması, onu kurumsal yatırımcılara yönelik ürünlerde öne çıkan dijital varlıklar arasına taşıyor.

Piyasa yorumu yapan Mintern, bu yeni endeksin kurumsal yatırımcılar ve fon yönetim şirketleri için yasal düzenlemelere uygun, çeşitli kripto paralara aynı anda yatırım olanağı sunmak açısından önemli olduğunu vurguladı.

Kuantum güvenliği çalışmaları hızlanıyor

Cardano’nun kurucusu Charles Hoskinson, ağın gelecekte karşılaşabileceği olası kuantum bilgisayar tehditlerine karşı güvenlik güncellemeleri hazırladıklarını açıkladı. Hoskinson, konunun acil bir kriz değil, ileriye dönük bir ön hazırlık niteliği taşıdığını ifade etti.

Cardano topluluğu şu anda, kuantum güvenliğine ilişkin kapsamlı bir öneri üzerinde oylama yapıyor. Önümüzdeki hafta yayımlanması beklenen teknik raporda; göç yolları, kriptografik geçiş standartları ve uygulanması planlanan çözümler ayrıntılı olarak ele alınacak. Hoskinson, Cardano’nun geçmişte başarılı biçimde kullandığı hard fork mekanizmaları sayesinde geçiş sürecinin planlı ve kontrollü şekilde yönetilebileceğini, olası bir ani ağ değişikliğine ihtiyaç kalmayacağını da ekledi. Ayrıca, Bitcoin ağında gündeme gelen BIP-361 gibi çözümlerden yararlanma olasılığını da değerlendirdiklerini belirtti.

Fiyat hareketleri ve kısa vadede görünüm

ADA gün içinde 0,258 ile 0,28 dolar arasında dalgalandı. Cardano topluluğunun yönetişim oylamasından çıkacak sonuçlara ve paylaşılacak teknik detaylara bağlı olarak, önümüzdeki günlerde fiyat üzerinde yeni hareketler meydana gelebilir.