BINANCE COIN (BNB)

Bnb zincirinde kuantuma dirençli imzalar işlem hızını yarı yarıya düşürdü

Bilmeniz Gerekenler

  • 🚨 BNB zincirinde kuantuma dayanıklı imzalar işlem kapasitesini neredeyse yarıya düşürdü.
  • 📊 İşlem başı imza boyutu 65 bayttan 2,4 kilobayta, blok boyutu ise 2 MB seviyesine çıktı.
  • ⚡ $BNB ’de ağ performansındaki bu düşüş, gelecekte yeni altyapı çözümleri gerektirebilir.
  • 🧩 Kritik durum: Sektör güvenlik kadar ölçeklenebilirliği ve hızı da yeniden düşünmek zorunda kalacak.
Kripto para dünyasında uzun süredir tartışılan “kuantum bilgisayarların blokzincir güvenliğini tehdit etmesi” başlığı, pratik bir bakış açısıyla yeniden gündeme geldi. BNB geliştiricilerinin gerçekleştirdiği son testler, kuantuma dayanıklı yeni şifreleme sistemlerinin beklenenden fazla veri yükü oluşturduğunu ortaya koydu.

İçindekiler
1 Kuantum Güçlü Şifreleme Ne Anlama Geliyor?
2 Veri Yükü Katlandı, Ağ Performansı Düştü
3 İşlem Kapasitesi Azaldı
4 Önümüzdeki Dönemde Sektörü Neler Bekliyor?

Kuantum Güçlü Şifreleme Ne Anlama Geliyor?

Önümüzdeki yıllarda kuantum bilgisayarların, bugünkü standart şifreleme yöntemlerini çözebilecek güce ulaşabileceği düşünülüyor. Buna karşı çözüm olarak blockchain ağlarında “kuantuma dayanıklı şifreleme” yöntemlerine geçiş araştırılıyor. BNB, merkeziyetsiz uygulamalar ve akıllı sözleşmeler barındıran büyük bir blokzincir ağı olarak, bu alanda yapılan denemelerle öne çıktı.

Kuantuma dayanıklı algoritmalar, klasik yöntemlere göre işlem imzası boyutunu önemli ölçüde artırıyor. Örneğin, BNB üzerinde standart bir işlem için 65 baytlık imza yeterliyken, bu yeni yöntemle imza boyutu yaklaşık 2,4 kilobayta fırladı.

Veri Yükü Katlandı, Ağ Performansı Düştü

Bu artışın etkisi yalnızca imza boyutuyla sınırlı kalmadı. Tipik bir işlemin toplam boyutu 110 bayttan 2,5 kilobayta çıktı. Blok başına yüzlerce, binlerce işlemin toplandığı düşünüldüğünde, tüm blok boyutları 110 KB seviyesinden 2 MB sınırına kadar yükseldi. Böylece ağdaki veri trafiği ciddi biçimde arttı.

Bloklar ve işlemler, ağa bağlı düğümler (node) tarafından sürekli olarak birbirine iletiliyor. Veri paketlerinin büyümesi, bu iletimlerin süresini uzatarak ağdaki gecikmeleri artırıyor. Özellikle küresel ölçekte çalışan blokzincir yapılarında bu tür gecikmeler, doğrulayıcılar arasında güncellemelerin zamansız aktarılmasına neden olabiliyor.

Test sonuçlarına göre, klasik blockchain ortamlarında yüksek hızla yapılan işlem paylaşımı, kuantuma dirençli şifrelemenin devreye alınmasıyla birlikte önemli bir yavaşlama gösterdi. İşlemlerin ağ genelinde yayılımı gecikince, tıkanıklık, geçici zincir ayrışmaları ve verimsizlik riskleri de arttı.

İşlem Kapasitesi Azaldı

Doğrudan işlem performansını ölçen kısmı ise oldukça dikkat çekici. Testlerde, klasik ortamda saniyede 4.973 işlem gerçekleştirebilen ağ, kuantuma dayanıklı imzalar kullanıldığında ancak 2.997 TPS (işlem/saniye) seviyesine ulaşabildi. Bu ölçüm, ağdaki kapasitenin neredeyse yarı yarıya azaldığını gösterdi.

Bu veriler, sektörde yalnızca güvenliğe odaklanmanın yeterli olmadığını ortaya koydu. Kuantuma dayanıklı şifrelemeye geçişte; bant genişliğinin artırılması, veri sıkıştırma tekniklerinin geliştirilmesi ve daha verimli imza birleştirme yöntemlerinin hayata geçirilmesi gerektiğine dikkat çekildi.

Önümüzdeki Dönemde Sektörü Neler Bekliyor?

Testlerin gösterdiği bir diğer önemli nokta, tüm sektörü ilgilendiren altyapı sorunları. Yani yalnızca şifreleme algoritmaları değil; blokzincir tasarımından ağ protokollerine, hatta merkeziyetsizlik ve hız arasında denge kurma gerekliliğine kadar çok sayıda başlık yeniden ele alınacak gibi görünüyor.

BNB geliştiricileri, bu dönüşüm süreci için sektörde hâlâ zaman olduğunu belirtti. Ancak orta vadede daha fazla işlem hacmini karşılayabilecek yeni teknolojilere yatırım yapılması gerektiği vurgulandı.

Sorumluluk Reddi: Bu içerikte yer alan bilgiler yatırım tavsiyesi değildir. Kripto para birimlerinin yüksek volatilite ve dolayısıyla risk içerdiğini lütfen unutmayın. Yatırım kararlarınızı, kendi araştırmalarınız ve risk değerlendirmeleriniz doğrultusunda vermeniz önerilir. Ayrıntılı bilgilendirme için Trust Center sayfamızı inceleyebilirsiniz.

Yayın hayatına 2014 yılı Mart ayında başlayan CoinTürk, Kripto Para ve Blockchain teknolojileri ve yeni nesil finansal teknolojiler (Fintech) hakkında güncel haberler yayınlamaktadır.
