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Son 24 saat içinde %7,64 oranında değer kaybetmesi, Cardano (ADA) sahiplerinin token’ın nispeten iyi bir sezon geçirdiği bir dönemde hayal edebileceği bir şey değildi. Ancak ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu’nun (SEC) başka planları vardı.

Düzenleyici yasağın son turunda, ajans ADA, Solana (SOL), Polygon (MATIC), Binance Coin (BNB) ve diğer kripto para birimlerini menkul kıymet olarak nitelendirdi. Dava Binance’e yönelik olsa da, ADA iddialara neden olan varlıklar listesinde yer aldı.

Cardano (ADA) Son Durum

ADA, yukarıda bahsedilen değer düşüşüne tepki gösterdi. Token’ın değeri de %121 oranında artmıştı. Tipik olarak hacim, bir zaman dilimi içinde gerçekleşen işlemlerde yer alan token ya da coin sayısını dikkate alır.

Ancak ADA’nın fiyat hareketiyle birlikte, işlemlerdeki artışın çoğunlukla satışlardaki artıştan kaynaklandığı açıktı. Böylece, hacim düşüş eğilimi için güç yarattı.

5 Haziran’da Cardano’nun kurucu ortağı Charles Hoskinsion düzenleyici eylem hakkında yorum yaptı. Hoskinson tweetinde, Binance ve varlıklara yönelik şikayetlerin siyasi bir cadı avı gibi göründüğünü belirtti.

Hoskinson, kripto sektörü etrafında birlik çağrısında bulunurken ve SEC’in neden diktatör bir kurum gibi davrandığını açıklarken şunları söyledi:

Özgürlük ve otoriterlik arasındaki mücadele hep aynı, sadece farklı oyuncular, teknolojiler ve kelimeler var. Bu etkinlik, tüm sektörün parçalanmış doğasını bir kenara bırakıp, ABD’nin 1984’ü bir tatil gibi gösterecek bir distopyaya kaymasını önleyebilecek sağduyulu bir dizi kural ve kılavuz için birleşmesi için mükemmel bir fırsat gibi görünüyor.

Ada Kaç Dolar?

Yazım zamanında, Hareketli Ortalama Yakınsama Iraksaması (MACD) satıcıların artık kontrolü ele aldığını gösterdi. Teknik bir gösterge olarak MACD, bir varlığın momentumunu ölçer. Bu yazının yazıldığı sırada göstergenin değeri negatifti ve 12 günlük EMA 26 günlük EMA’nın altında seyrediyordu.

Pozitif değerler momentumun yükseliş yönünde olabileceğini gösterirken, negatif bir MACD aşağı yönlü momentuma işaret eder. Bu nedenle, ADA’nın fiyatı 0,35 dolara kadar düşmeye devam edebilir.

Buna ek olarak, Chaikin Para Akışı (CMF) -0,08’e düşmüştü. Birikim ve dağılımın bir ölçüsü olarak negatif CMF, 21 günlük kapanış fiyatına göre birikimden daha fazla çıkış gerçekleştiğini gösterir.

Bu haliyle ADA, adının Binance FUD’da yer almasının etkisini hissetmeye devam edebilir. Ancak, token’ın düşüş görünümünden ne zaman kurtulacağını zaman gösterecek. Yazım saati itibariyle Cardano 0.035 dolardan işlem görüyor.