NHN KCP, Avalanche ile gerçek hayatta stablecoin ödeme testlerine başladı

Güney Kore’nin en büyük ödeme şirketlerinden NHN KCP, ödeme altyapısında stablecoin kullanımı için Avalanche tabanlı bir özel ağ üzerinden geniş kapsamlı bir pilot uygulama başlattı. 21 Mayıs’ta start verilen bu testte hem online hem de fiziksel mağazalarda ödeme imkanları sunuluyor. Pilot aşamada firma çalışanları, şirket içindeki kafeterya ve restoran gibi alanlarda günlük harcamalarını stablecoin ile gerçekleştiriyor ve tüm işlemlerin saniyeler içinde sonuçlandığı bildirildi.

NHN KCP’nin ödeme sistemi ve pilot uygulama

NHN KCP; e-ticaret, finans ve ödeme hizmetlerinde yaptığı yüksek işlem hacmiyle ülkede öne çıkan bir teknoloji şirketi. Şirket, Ava Labs ile birlikte, ödeme işlemleri için özel bir Avalanche Layer 1 ağ altyapısı kurdu. Geçen yıl firmanın toplam işlem hacmi 51,5 trilyon Kore wonunu, yani yaklaşık 38 milyar doları buldu.

Pilot uygulama kapsamında yaklaşık 700 çalışan, günlük ödemelerini bir QR kodu okutarak stablecoin ile yapıyor. Bu işlemlerde ödeme en fazla iki saniyede tamamlanıyor. Test, ülkenin yaygın kullanılan ödeme uygulamalarından PAYCO ile de entegre durumda. Böylece PAYCO kullanıcıları, hediye sertifikalarını stablecoin aracılığıyla satın alabiliyor veya bozdurabiliyor.

NHN KCP ayrıca gerçek zamanlı işlem ve ödeme takibini sağlayan bir gösterge paneli geliştirerek, teknik bilgi gerekmeyen bir ortamda işletmelerin blockchain tabanlı ödeme süreçlerini rahatlıkla izleyebilmesini amaçladı. Tüm ödeme mutabakat işlemleri, akıllı sözleşmeler kullanılarak otomatik biçimde tamamlanıyor.

NHN KCP temsilcileri, yerel medyaya yaptıkları açıklamada, ödeme hizmetlerinin tamamını birleştiren, online ve offline süreçleri tek yapı altında toplayan yeni nesil bir çözüm geliştireceklerini aktardı.

Mini sözlük: Avalanche, merkeziyetsiz uygulamalar ve finansal çözümler için yüksek işlem hacmine uygun blok zinciri altyapısı sağlayan bir platformdur. Katman 1 (Layer 1) ise kendi ağı ve konsensüs mekanizması bulunan ana blok zinciri anlamına gelir.

Asya’da Avalanche tabanlı ödeme projeleri

Avalanche altyapısı, yalnızca Güney Kore’de değil, Asya genelinde büyük finans kuruluşlarının da tercihi olmuş durumda. Japonya’da kredi kartı işlemlerinin yarısında payı bulunan TIS, Avalanche üzerinden stabilecoin ve menkul kıymet token’ları üretimine olanak tanıyan bir platform kurdu. Reel varlıklara dayalı iki milyar dolarlık token’ı yöneten Progmat, sistemini Haziran 2026’ya kadar tamamen Avalanche’a taşımayı planlıyor. SMBC Bankası da 24 saat işlem imkanı sağlayan küresel stablecoin transferlerini bu ağ üzerinden değerlendiriyor.

Benzer şekilde Singapur’da StraitsX firması, regüle stablecoin XSGD ve XUSD’nin ödemelerini düzenlemek için Avalanche Layer 1 ağı kullanıyor. Bu sayede Grab ve Alipay+ gibi uygulamalar üzerinden Güneydoğu Asya’daki farklı pazarlara stablecoin tabanlı ödeme çözümleri entegre ediliyor; kullanıcılar ise blockchain altyapısı ile doğrudan temas etmiyor.

Tayland’da KBank iştiraki Orbix Technology, ülke ile Singapur arasında anlık döviz kuruyla QR kodlu sınır ötesi ödeme imkanı sunan yenilikler geliştirdi. Güney Kore’de ise KB Kookmin Card, mevcut kredi kartlarına bağlı dijital cüzdanlarla stablecoin ve klasik kredi seçeneklerini bir araya getiren hibrit bir sistem üzerinde çalışıyor.

Mevzuat ve gelecekteki adımlar

Stablecoin’lerin Güney Kore’de resmen yaygınlaşabilmesi için hazırlanan Dijital Varlık Temel Yasası halen taslak aşamasında. Kabul edilirse, stablecoin çıkaran şirketler için lisans zorunluluğu, kimlerin ihraç ve dağıtım yapabileceğine dair kurallar ve dijital varlıkların hangi yasal statüde değerlendirileceği gibi başlıkları netleştirecek.

Ancak, tasarının görüşülmesi 3 Haziran’daki yerel seçimler sonrasına ertelendi. Güney Kore Finansal Hizmetler Komisyonu ise stablecoin ihraççılarına sıkı düzenlemelerin adım adım uygulanacağını duyurdu.

NHN KCP, Kore wonuna (KRW) ve ABD dolarına (USD) endeksli stablecoin üretimi için çeşitli marka tescil başvurusu yaptı. Bunlar arasında USDW adlı bir ürün de bulunuyor. Şirketin amaçları kapsamında, mevzuat tamamlandığında hem yurtiçi hem de uluslararası ödeme altyapılarına entegre olma hedefi var. Ava Labs Asya yöneticisi Justin Kim, Layer 1 ana ağının tamamen hayata geçirilmesinde, stablecoin’lere yönelik yasal tanım ve yetkilendirme süreçlerinin belirleyici olacağını ifade etti.

NHN KCP, yakın gelecekte pilot aşamadan çıkarak bankalar, işletmeler ve farklı ödeme kuruluşlarını da kapsayan kapsamlı bir yapıya ulaşmayı planlıyor. Ticari lansman için kesin bir tarih ise henüz açıklanmadı.