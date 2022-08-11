Okuma Süresi: 2 Dakika

Lider kripto para birimi Bitcoin (BTC), son 24 saatlik zaman dilimi içerisinde ortalama %7’lik bir değer artışı kaydetti ve 24.500 dolar seviyelerini aştı. Piyasadaki çoğu kripto para birimi, Bitcoin’deki değer artışlarının da etkisiyle yönünü yeniden yukarı çevirdi ve güne yükseliş ile başladı. Ethereum (ETH), kaydettiği son değer artışları ile birlikte 1.900 dolar seviyelerinden işlem görmeye başladı. Kripto para piyasasının toplam değeri, 1,21 trilyon dolara ulaştı. Kripto para piyasasındaki yükseliş ile birlikte aynı zamanda volatilite de önemli ölçüde artış gösterdi. Coinglass verilerine göre kripto para piyasasında, son 24 saatlik zaman dilimi içerisinde yaklaşık 500 milyon dolar değerinde short ve long pozisyon tasfiye oldu.

Solana (SOL)

Son 1 haftalık zaman dilimi içerisinde yükseliş yönlü bir ivme yakalayan Solana (SOL), kripto para piyasasının da yeniden yükselişe geçmesi ile birlikte dün akşam saatlerinden bu yana değer artışlarına hız kazandırdı. Son 24 saatte de %15’e yakın bir değer artışı kaydeden SOL, 44,7 dolar seviyelerine ulaşarak 45-46 dolar direnç bandına da önemli ölçüde yaklaşmış oldu. Kaydettiği bu yükseliş ile SOL, CoinMarketCap verilerine göre piyasa değeri en yüksek ilk 100 kripto para birimi arasında, son 24 saatlik zaman dilimi içerisinde en yüksek oranlı değer artışı kaydeden 7. kripto varlık oldu.

Avalanche (AVAX)

Kripto para piyasasının dün akşam saatlerinden bu yana yeniden yükselişe geçmesi ile birlikte son 1 haftalık zaman dilimi içinde yükseliş yönlü bir ivme yakalayan AVAX, günün erken saatlerinde değer artışlarına hız kazandırdı. AVAX, son 24 saatlik zaman dilimi içerisinde %10’a yakın bir değer artışı kaydederek 29,8 dolar seviyelerinden işlem görmeye başladı ve 30-35 dolar direncine önemli ölçüde yaklaştı.

Öte yandan piyasanın yeniden yükselişe geçmesi ile Celsius (CEL), Lido DAO (LDO) ve THORChain (RUNE) de CoinMarketCap verilerine göre piyasa değeri en yüksek ilk 100 kripto para birimi arasında, son 24 saatte en yüksek oranlı değer artışı kaydeden ilk üç kripto varlık oldu.