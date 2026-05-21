BTC’de 3-5 yıllık balina cüzdanlarından 38.400 BTC satış geldi fiyat sıkıştı

Bitcoin fiyatı son dönemde güçlü satış baskısıyla karşı karşıya. Zincir üzerindeki veriler, bu baskının büyük kısmının eski ve büyük miktarda Bitcoin tutan cüzdanlardan geldiğini gösteriyor. Özellikle 3 ila 5 yıldır hareketsiz olan cüzdanlar, piyasadaki toplam BTC arzının önemli bir kısmını elinden çıkardı.

Balinalar satışta, kurumsal talep yüksek

Bir yandan piyasada eski balinalardan satışlar gelirken, kurumsal yatırımcılardan ise ciddi bir alış ilgisi yaşanıyor. Son haftada 24.869 BTC’lik girişle kurumsal talebin güçlendiği dikkat çekti. Analist Alphractal, mevcut fon toplama temposu devam ederse kurumsal yatırımcıların önümüzdeki dönemde 15 bin BTC daha alabileceği öngörüsünde bulundu.

CryptoAppsy ekranlarına yansıyan güncel verilere göre, BTC fiyatı 77.113,91 dolar seviyesinde bir aralıkta işlem görüyor ve piyasada genel olarak tedirginlik hakim.

Buna rağmen, üretim seviyesine kıyasla haftalık BTC alımları oldukça yüksek seyrediyor. Ancak, eski balina cüzdanlarının yaptığı satışlar ve el değiştiren coin’ler, fiyatın ivme kazanmasını engelliyor. Bu satışların önemli bir kısmı borsadan bağımsız olarak, tezgahüstü (OTC) işlemlerle gerçekleşiyor ve bu nedenle spot piyasada ani dalgalanma yaratmıyor.

ETF’ler ve balina satışlarının etkisi

Bitcoin ETF’lerine olan talep sürerken, bu talebin eski balinalar için satış fırsatı yarattığı vurgulanıyor. Özellikle son yedi yıldır tutulan cüzdanlardan gelen satışlarda OTC yönteminin tercih edildiği belirtildi. Zincir üstü analizlere göre, 3-5 yıl beklemiş cüzdanlar şubat ayı sonu itibarıyla dolaşımdaki BTC’lerin yüzde 10’unun altına inmiş durumda; bu oran 2025 sonunda yüzde 13’tü.

Kurumsal yatırımcılar aylık yaklaşık 50 bin BTC alımı gerçekleştiriyor. Ancak son dönem balina hareketliliği bu arzı karşılıyor ve piyasadaki fiyatı dengede tutuyor.

“Eski cüzdanlardan gelen BTC çıkışı, ETF’lerle gelen talebin fiyat üzerindeki pozitif etkisini sınırladı. Satışların çoğu hızlı veya panik halinde değil, stratejik şekilde ve dar bir fiyat aralığında gerçekleşiyor.”

Yıl başından bu yana beş yıldan daha eski cüzdanlardan toplamda 38.400 BTC satıldı. Bu miktar, üç aylık ETF talebine denk geliyor.

Fiyat sıkışıyor: Satışlar ne zaman biter?

Analistler, ETF ve eski balinaların işlem aktivitesinin Bitcoin sahipliğinde yeniden bir dağılıma yol açtığını aktarıyor. Dönüş için kritik eşik, balinaların satışlarının tamamlanıp tamamlanmadığına bağlı görünüyor.

Mayıs 2026 itibarıyla Coin Days Destroyed (CDD) göstergesi, eski cüzdanlardan büyük transferlerin çoğunun sona erdiğini ve hareketlerin daha düşük bir tempoya geçtiğini gösteriyor.

Önümüzdeki süreçte BTC’de satışların devam edebileceği, fiyatın ise 78 bin ila 82 bin dolar arasında sıkışabileceği değerlendiriliyor. Eski sahipler, maliyetleri çok düşük olduğu için kısa süreli yükselişlerde satış yaparak kar elde ediyor.

Bu süreçte en dikkat çeken davranış, büyük yatırımcıların piyasa yatay seyrederken toplama yapması ve her yükselişte parça parça satışa yönelmesi oldu. Özellikle son günlerde 8.063 BTC’nin merkezi borsalara aktarılması, yeni bir satış dalgası hazırlığını işaret ediyor.

Mini sözlük: Coin Days Destroyed (CDD), bir Bitcoin’in hareket etmeden geçirdiği süreyle transfer edilen miktarın çarpılmasıyla elde edilen bir zincir üstü göstergedir. Yüksek CDD, uzun süredir bekleyen coin’lerin transfer edildiğine, düşük CDD ise hareketin büyük ölçüde kısa vadeli yatırımcılardan geldiğine işaret eder.

BTC’de talep-satış dengesi tablosu

Grup / Metrik Satış (BTC) Alış (BTC) Dönem 3-5 yıl beklemiş cüzdanlar 38.400 – 2026 ilk 5 ay Kurumsal ETF talebi – 50.000 Son 3 ay