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Bitcoin Tekrar 24000 Üstüne Dönebilecek Mi? İşte Gerekenler!

Bitcoin uzun süreli mücadelenin ardından 24000 doların üzerine çıkıp 25000 seviyesine dayanmıştı. Bu noktada çok fazla tutunamamış gibi görünüyor.
19:15
12 Ağustos 2022
Alican Ülker Yazar: Alican Ülker
Okuma Süresi: 3 Dakika

Bitcoin fiyat analizi, art arda ikinci gün için genişletilmiş konsolidasyona işaret ediyormuş gibi görünüyor. BTC/USD çifti seansa düşük bir noktadan başlıyor ve saatlik grafikte 23.500$ civarında destek bulduktan sonra tekrar yükselişe başlamış gibi görünüyor. Önceki işlem gününde 24,929 dolarlık yeni bir yükseliş yaptıktan sonra BTC boğaları gücünü bir miktar kaybetmiş gibi görünüyor.

Bitcoin Fiyatı Konsolidasyonu Genişletiyor

Günlük grafikte Bitcoin fiyat analizi, bir sonraki hareketten önce konsolidasyonu gösteriyor. Fiyat yükselen kama modelinde işlem görüyor. Yükselen bir kama, bir yükseliş trendi sırasında olası bir geri dönüşü işaret ettiği için genellikle düşüş sinyali olarak yorumlanır.

Yükselen kama modelleri, alt trend çizgisinde yaşanan bir kırılımdan sonra fiyatların düşme olasılığını gösterir.Bu formasyona göre fiyat, yapılandırılmış yükselen destek çizgisinin altında kapanış yapabilirse, fiyatın genellikle yükseliş momentumundan düşüş momentumuna dönüştüğü görülür.

Şu anda grafiklere bakıldığında yukarı yönlü hedef %0,618 Fibonacci seviyesinin yakınında 26,144 dolar seviyesinde bulunuyormuş gibi görünüyor.

Bir önceki işlem döneminde fiyat, Bir süredir kırılamamış olan 24.000 doların üzerine çıktı. Fiyat, grafiklerde gösterildiği gibi %50 Fibonacci geri çekilme seviyesinin altına düşüyor. Asıl soru ise şu, büyük oyuncular bu son hamleden çıkıp şimdi yine satışlara başlayacaklar mı? Olası bir beklenen düşüş, BTC fiyatının 22.900 dolara gerilemesi, bu da daha önce görülen dip seviyelerinden biri oluyor ve 18 Haziran – 11 Ağustos arasında başlayan 17,671 dolardan 24,900 dolara yükseliş hareketinin %50 Fibonacci Retrecamnet’i olarak hareket ediyor.

BTC’nin yükselen fiyatı ile hacimler düşüyor, bu da endişe verici bir duygu anlamına geliyor. Hacim düşerken piyasa yükselirse bu, piyasadan büyük paranın kaçırıldığı anlamına gelebilir. Bu da balinaların pozisyonlarından yavaşça çıkıyor olma olasılıklarının arttığı anlamına geliyor olabilir.

Saatlik Grafik Ne Gösteriyor?

Dört saatlik zaman diliminde, fiyat hala yüksek seyrediyor ve daha yüksek dipler yapıyor, ancak yeni zirveler sadece ret mumlarıyla karşı karşıya kalıyor. Bunlar yükseliş mumları olmayabilir. Bu nedenle, henüz yoğun bir satış gerçekleşmiyormuş gibi görünüyor.

Fiyat, hayati bir destek bölgesi olan 23.500 dolar seviyesinin yakınında destek aldı. Ek satın alma baskısı fiyatı 24.900 dolara doğru tekrar itilebilir. BTC boğaları için ise hedef 26.000 dolar olabilir.

Bu yazıda yer alan bilgiler kesinlikle yatırım tavsiyesi içermez. Yatırımcılar, kripto para birimlerinin yüksek volatiliteye sahip olmaları dolayısı ile risk taşıdıklarını bilmeli ve işlemlerini kendi araştırmaları doğrultusunda gerçekleştirmelidir.

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