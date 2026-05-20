SpaceX halka arz planını netleştirdi: Nasdaq’ta SPCX koduyla işlem görecek

Bilmeniz Gerekenler

  • 🚀 SpaceX, halka arz planını resmileştirip Nasdaq’ta SPCX koduyla işlem görmeye hazırlanıyor.
  • 💡 Şirketin 2025 geliri 18,67 milyar dolar olurken zararı 4,94 milyar dolar olarak açıklandı.
  • 🛰️ Starlink abone sayısı 10,3 milyona ulaştı; yapay zeka ve bilgi işlem yatırımları hız kazandı.
  • ⚠️ En önemli nokta: SpaceX’in elindeki 1,4 milyar dolarlık Bitcoin varlığı ve $SPCX halka arzı piyasada yakından takip ediliyor.
Uzay taşımacılığının öncüsü SpaceX, halka arz sürecini resmen başlattı. ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu’na (SEC) yaptığı son başvuruda şirket, Nasdaq’ta “SPCX” koduyla işlem görmeyi hedeflediğini açıkladı. Bu adım, Elon Musk’ın yönetiminde SpaceX’i borsada Tesla ile birlikte iki büyük halka açık şirket haline getirebilir.

İçindekiler
1 İlk resmi başvuru ve ortaklık yapısı
2 Finansal verilerde büyüme ve zarar dengesi
3 Yapay zeka yatırımları ve Anthropic ile anlaşma
4 Starlink, Starship ve iş güvenliği riskleri
5 Yapay zeka planlarında yeni adım

İlk resmi başvuru ve ortaklık yapısı

SpaceX, nisan ayında halka arz evraklarını ilk kez gizli olarak sunmuştu. Son kamuya açık dosyalama, yatırımcılara şirketin finansal sonuçlarını ve yönetim yapısını ayrıntılı şekilde gösterdi. Belgelerde Elon Musk’ın şirket oy gücünün %85’ine sahip olduğu ve yaklaşık 849,5 milyon A tipi ile 5,57 milyar B tipi hisse bulundurduğu yer aldı. Diğer yandan, Musk haricinde hiçbir kişi veya kurumun doğrudan %5’ten fazla hissesi bulunmuyor.

Finansal verilerde büyüme ve zarar dengesi

2025 yılı için SpaceX’in toplam geliri 18,67 milyar dolar olarak açıklandı. Bu rakam önceki yıla göre %33’lük artışı yansıtıyor. Son çeyrekte ise 4,07 milyar dolarlık gelirle %15’lik bir büyüme sağlandı. Aynı dönemde şirketin geliri 4,69 milyar dolar olarak raporlandı. Tüm bu büyümeye karşın son çeyrekte 4,28 milyar dolar, 2025’in tamamında ise 4,94 milyar dolar zarar edildiği belirtildi. Şirket, hızlı büyümesini sürdürebilmek için roket, uydu, bilgi işlem kapasitesi ve yapay zeka yatırımlarına yüksek meblağlar ayırıyor.

SpaceX belgeinde, kripto varlıklar arasında 18.712 adet Bitcoin bulunduğu ve bunların toplam değerinin 1,4 milyar doları aştığı açıkça ifade edildi.

Mini sözlük: Anthropic, yapay zeka (AI) tabanlı model ve yazılım geliştiricisi bir şirket olarak, büyük dil modelleri ve güvenli AI çözümleriyle biliniyor. SpaceX ile yapılan hacimli anlaşmalar ve Colossus 1 tesisi de gelişmiş bilgi işlem altyapısı sunuyor.

Yapay zeka yatırımları ve Anthropic ile anlaşma

Şirket dosyasında yer alan bir diğer önemli başlık ise, SpaceX ile Anthropic arasında yapılan bilgi işlem kapasitesi anlaşması oldu. Anlaşma kapsamında, Memphis, Tennessee’de bulunan Colossus 1 adlı tesisteki 300 megavatlık bilgi işlem gücü, Mayıs 2029’a kadar tamamen Anthropic şirketine tahsis edilecek. SpaceX, bu hizmet için her ay 1,25 milyar dolar ödeme alacak. Anlaşmanın koşullarına göre taraflardan biri, 90 gün önceden haber vermek şartıyla sözleşmeyi feshedebilir. Ayrıca ilerleyen aylarda kapasitenin artacağı ve oranların düşürüleceği de kaydedildi.

Anthropic’in, uzayda bilgi işlem birimleri kurmak için çok daha yüksek kapasiteler üzerinde SpaceX ile ortaklık arayışında olduğu da dosyaya yansıdı.

Starlink, Starship ve iş güvenliği riskleri

Şirket belgelerinde, SpaceX’in uydu internet sunan birimi Starlink’in de mevcut konumu ele alındı. Starlink, 10,3 milyon aboneye ulaşarak kırsal bölgelerde popülerliğini artırdı. Şirket, kamu kurumları ve yurt dışındaki telekom şirketleriyle yaptığı anlaşmalar sayesinde abone sayısını büyütüyor. Aynı zamanda Starlink, bazı bölgelerde mevcut internet servis sağlayıcılarıyla rekabete girdi.

HizmetAbone SayısıRekabet Durumu
Starlink10,3 milyonKırsal ve uluslararası pazarlarda öne çıkıyor
ComcastBirkaç milyon (kesin rakam şirket tarafından düzenli açıklanmaz)ABD genelinde geleneksel internet servis sağlayıcı

Bu dönemde, şirketin Teksas’taki tesislerinde bir işçi hayatını kaybederken, Reuters kaynaklı haberlere göre SpaceX’te kayıtlara geçmeyen yüzlerce işçi yaralanması yaşandığı belirtildi.

SpaceX, Starship’in yeni versiyonunu bu hafta uzaya fırlatmaya hazırlanıyor. Ancak bu projeye ilişkin güvenlik ve operasyonel risklerin devam ettiği vurgulanıyor.

Yapay zeka planlarında yeni adım

Şirket, Elon Musk’ın kurduğu yapay zeka girişimi xAI’yi şubat ayında satın almıştı. Musk, bu ay başında yaptığı açıklamada xAI’yi ayrı bir şirket olmaktan çıkararak, tüm yapay zeka ürünlerinin yönetimini SpaceX bünyesine alacağını belirtti. Böylece şirketin AI stratejisinin tamamen SpaceX çatısında devam edeceği duyuruldu.

Sorumluluk Reddi: Bu içerikte yer alan bilgiler yatırım tavsiyesi değildir. Kripto para birimlerinin yüksek volatilite ve dolayısıyla risk içerdiğini lütfen unutmayın. Yatırım kararlarınızı, kendi araştırmalarınız ve risk değerlendirmeleriniz doğrultusunda vermeniz önerilir. Ayrıntılı bilgilendirme için Trust Center sayfamızı inceleyebilirsiniz.

