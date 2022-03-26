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Deneyimli Analist, Kritik Seviyelere İşaret Etti: Bitcoin’deki Yükseliş İvmesi Devam Edecek mi?

Bitcoin (BTC) ve Ethereum'daki (ETH) güncel teknik görünümü değerlendiren deneyimli analist, kritik fiyat seviyelerine işaret etti.
11:40
26 Mart 2022
Yazar: Ali Eren Girişken

Deneyimli analist John Bollinger, piyasadaki son durumu değerlendirdi. Lider kripto para birimi Bitcoin (BTC) ve Ethereum’daki (ETH) güncel teknik görünümlere dikkat çeken deneyimli analist, kritik fiyat seviyelerine işaret etti.

Analist, Teknik Görünümü Değerlendirdi

Bollinger bantlarının geliştiricisi deneyimli teknik analist John Bollinger, Twitter hesabından yaptığı paylaşımlar ile Bitcoin’deki güncel teknik görünümü değerlendirerek kritik fiyat seviyelerine işaret etti. Analist, 45.000 dolar fiyat seviyelerinin kısa vadede lider kripto para birimi adına oldukça önemli bir rol oynayabileceğini ifade etti. Ayrıca Ethereum adına da 3.200 dolar fiyat seviyelerinin kısa vadede oldukça kritik olduğunu belirten deneyimli analist, ETH‘nin Bitcoin’in değer artışlarına devam etmesi durumunda piyasadaki yükselişe öncülük edebileceğini savundu.

Bitcoin, 45.000 Dolar Fiyat Seviyelerine İğne Attı

Lider kripto para birimi Bitcoin (BTC), günün içerisinde 45.000 dolar fiyat seviyelerine iğne atmasının hemen ardından 44.500 dolar fiyat seviyelerine geri çekildi. Bitcoin’in 44.500 dolar fiyat seviyelerine geri çekilmesi ile birlikte ise kripto para piyasasındaki çoğu altcoin, düşük oranlı değer kayıpları yaşadı. Ethereum (ETH), kaydettiği son fiyat hareketlerinin ardından 3.120 dolar seviyelerinden işlem görmeye başladı. THORChain (RUNE), Bitcoin’deki düşük oranlı geri çekilmeye karşın yukarı yönlü fiyat hareketleri kaydetmeye devam ederek önemli bir yükseliş ivmesi yakaladı ve son 24 saatlik zaman diliminde ortalama %20’lik bir değer artışı kaydetti.

Bu yazıda yer alan bilgiler kesinlikle yatırım tavsiyesi içermez. Yatırımcılar, kripto para birimlerinin yüksek volatiliteye sahip olmaları dolayısıyla risk taşıdıklarını bilmeli ve işlemlerini kendi araştırmaları doğrultusunda gerçekleştirmelidir.

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