Polonya’da kripto sahipliği yüzde 6,4’e ulaştı Bitcoin önde gidiyor

Polonya Merkez Bankası tarafından yaptırılan yeni bir araştırma, ülkedeki yetişkinlerin kripto para varlıklarına ilgisini net rakamlarla ortaya koydu. Sonuçlar, Polonya’da dijital varlıkların giderek daha geniş kitlelere ulaştığını, ancak hâlâ toplu bir yatırım aracına dönüşmediğini gösteriyor.

Polonya’da kripto yatırımlarının boyutu

NBP (Polonya Merkez Bankası), ülkede tam olarak kaç kişinin kripto para sahibi olduğunu saptamak için Ipsos araştırma şirketiyle birlikte çalıştı. Yapılan ankete göre, Polonya’daki yetişkin nüfusun yüzde 6,4’ü—yaklaşık 2,5 milyon kişi—kripto paraya sahip. Ankete göre bu oran yüzde 5 ile 8,1 aralığında değişiyor; bu da gerçek sayının yaklaşık 1,9 ila 3 milyon kişi arasında olabileceğine işaret ediyor.

Bin kişi ile yapılan anketin sonuçları, ülkenin önde gelen medya organlarında genişçe yer buldu. Puls Biznesu ve Super Biznes, elde edilen rakamların piyasadaki kripto ilgisinin abartıldığı diğer anketlere göre daha temkinli bir tablo çizdiğini belirtti.

Anket verileri kripto para yatırımlarının ülkede artış gösterdiğini ortaya koyarken, hâlâ geniş kitlelerin ana yatırım tercihi olmadığı dile getirildi.

NBP’nin çalışması, genel görünümün abartıldığı değerlendirmelerine dayanırken, farklı bir araştırmada ise çok daha yüksek oranlar tespit edildi. ARI10 isimli fintech şirketi ve USE Research’ün “Avrupa’da Kripto Para Benimsenmesi 2026” başlıklı raporuna göre, Polonya’da 10 milyon kişi yani yetişkinlerin yüzde 35’ten fazlası dijital para tutuyor.

Bu araştırma, Almanya, Fransa, Birleşik Krallık ve Norveç dahil 11 ülkede 11 bini aşkın kişiyle yapıldı. Ancak, Polonya Merkez Bankası kendi verilerinin daha muhafazakar kabul edilmesi gerektiğinin altını çiziyor.

Mini sözlük: ARI10, dijital varlık ödemeleri ve kripto cüzdan/yatırım çözümleri sunan ve Avrupa Birliği ülkelerinde lisanslı bir fintech şirketi olarak faaliyet gösteriyor. USE Research ise finansal teknolojiler ve piyasa araştırmaları yapan Hollanda merkezli bir analiz kuruluşu olarak biliniyor.

Hangi kripto paralar tercih ediliyor?

Polonyalı yatırımcılar, portföyleri içinde en fazla piyasa hacmi yüksek ve popüler dijital para birimlerini tutuyor. Bitcoin, ülke genelinde kripto yatırımlarına giriş noktası olarak dikkat çekiyor. Anket katılımcılarının yüzde 3,5’i Bitcoin bulundururken, Ethereum sahipleri ise yüzde 2,2 oranında. Diğer altcoinlere yatırım yapanların oranı yüzde 3,1 seviyesinde açıklandı.

Sabitleyici dijital paralar (stabilcoin) olan Tether’in USDT’si, Circle’ın ise USDC ve EURC’si gibi varlıklar ise daha küçük bir kesime ulaşmış durumda; araştırmada bu tür paralara sahip olanların oranı yüzde 0,9 olarak belirtildi.

Kripto yatırımcılarının profili

Araştırmanın yazarları, Polonya’daki kripto para sahiplerinin profilinin genel olarak diğer AB ülkelerindekiyle benzerlik gösterdiğini aktarıyor. Erkeklerin kadınlara kıyasla dijital para edinmeye daha istekli olduğu görülürken, özellikle genç yetişkinler büyük yaş gruplarına göre kripto alımına daha hevesli.

Polonya’nın öne çıkan kripto haber portallarından Bitcoin.pl, anketlerde çıkan rakamların gerçekte ne kadar doğru olduğu konusunda ise başka bir noktaya dikkat çekiyor. Haberde, 2023 yılında yalnızca 20 bin Polonyalının vergi beyannamesinde kripto para varlıklarını bildirdiği hatırlatılıyor. Bu sayının anketlerde çıkan milyonlarla ifade edilen rakamlardan oldukça düşük olduğu vurgulanıyor.

Araştırma/Kaynak Kripto Sahipliği Oranı Tahmini Kişi Sayısı Polonya Merkez Bankası (NBP) %6.4 2,5 milyon ARI10 & USE Research %35+ 10 milyon Vergi Beyanları (2023) – 20 bin

Piyasa ve düzenleyici gelişmeler

Bu veriler, kısa süre önce ülkede lisansı askıya alınan büyük bir kripto para borsasının ve Avrupa Birliği’nin yürürlüğe alacağı Kripto Varlık Piyasaları düzenlemesinin (MiCA) yarattığı belirsizliklerin gölgesinde paylaşıldı.

Polonyalı düzenleyiciler, yasal altyapının uyumlu hale getirilmesi için yeni bir kripto yasası üzerinde çalışmalarını sürdürüyor. Bu süreçte piyasalarda yaşanan dalgalanmalar ve büyük oyuncuların çöküşü, yatırımcı ilgisinin düzeyini anlamak için yapılan araştırmaların önemini artırdı.