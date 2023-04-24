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Geçen haftanın başlarından bu yana düşüş yönlü bir ivme yakalayan lider kripto para birimi Bitcoin (BTC), yeni haftaya da düşük oranlı değer kayıpları ile başladı 27.400 dolar seviyelerine geriledi. Piyasadaki çoğu kripto para birimi, gün içinde değer kayıplarına hız kazandırdı. Kripto para ekosisteminin toplam piyasa değeri, CoinMarketCap (CMC) verilerine göre 1,15 trilyon dolar seviyesine geriledi.

Bitcoin, Haftaya Düşüş ile Başladı

Lider kripto para birimi Bitcoin (BTC), geçen haftadan bu yana düşüş yönlü bir ivme yakaladı. Yeni haftaya da düşük oranlı değer kayıpları ile başlayan Bitcoin, 27.400 dolar seviyelerine geriledi. Piyasadaki çoğu kripto para birimi, gün içerisinde değer kayıplarına hız kazandırdı. Ethereum (ETH), kaydettiği son değer kayıplarının ardından 1850 dolar seviyelerinden işlem görmeye başladı. Kripto para ekosisteminin toplam piyasa değeri, CMC verilerine göre 1,15 trilyon dolar seviyesine geriledi. Öte yandan kripto para piyasasındaki volatilite de önemli ölçüde artış gösterdi. Coinglass’ın verilerine göre son 24 saatlik zaman dilimi içerisinde ortalama 80 milyon dolar değerinde short ve long pozisyon tasfiye oldu.

Haftanın Öne Çıkan Kripto Para Birimleri

Piyasadaki bu düşüş eğiliminin de etkisiyle WOO Network (WOO), Injective (INJ), Arbitrum (ARB), Zilliqa (ZIL), PancakeSwap (CAKE) de kaydettikleri son düşüşler ile birlikte CMC verilerine göre piyasa değeri en yüksek 100 kripto para birimi arasında, son 24 saatlik zaman dilimi içerisinde en yüksek oranlı değer kayıpları kaydeden kripto varlıklar oldu. Öte yandan piyasadaki bu düşüşe karşın yükselişlere devam eden kripto para birimleri de oldu. Stacks (STX), Lido DAO (LDO), Frax Share (FXS), Chainlink (LINK) ve Flow (FLOW) ise yine CMC verilerine göre piyasa değeri en yüksek 100 kripto para birimi arasında, son 24 saatte en yüksek oranlı değer artışları kaydeden kripto para birimlerinin başında yer aldı.