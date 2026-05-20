Babylon yeni Trustless Bitcoin Vault testnet’inin Mayıs sonunda devreye alınacağını açıkladı

  • 🚀 Babylon Trustless Bitcoin Vault halka açık testnet’ini Mayısın son haftasında başlatıyor.
  • 🟠 Protokol, köprü ya da wrapped Bitcoin olmadan kendi Bitcoin’inizi DeFi’de kullanma olanağı sağlıyor.
  • 🔒 İşlem maliyetleri 3 kat azaldı, peg-in süresi 3 saate indi.
  • ⚡ BABY token, yeni yönetim ve staking fonksiyonlarıyla ekosistemi güçlendirmeyi hedefliyor.
Kripto para ekosisteminde kendi kendine saklama odaklı çözümlerle öne çıkan Babylon, dördüncü çeyrek kurucu toplantısında Trustless Bitcoin Vault (TBV) protokolü ve ilerleyen dönem planlarına dair detaylar paylaştı. Şirketin kurucu ortakları ile Pazarlama Direktörü Tristan Dickinson’ın katıldığı çağrıda, Bitcoin destekli merkeziyetsiz finans (DeFi) vizyonu tekrar vurgulandı ve yeni testnet’in Mayıs ayının son haftasında başlatılacağı duyuruldu.

TBV ile güvenli, köprü gerektirmeyen DeFi dönemi

Babylon ekibi, TBV protokolünün Bitcoin sahiplerinin varlıklarını doğrudan kendi kontrollerinde kilitleyebildiği ve bu Bitcoin’lerin sahipliğini devretmeden Ethereum gibi DeFi platformlarında değerlendirebileceği bir yapı sunduğunu açıkladı. Bu sistem, mevcut “köprü” ve “wrapped Bitcoin” gibi merkezi yapılara bağlı modellerde yaşanabilen kayıpların önüne geçmeyi hedefliyor. Kurucular, sık yaşanan köprü sorunları ve merkezi saklama platformlarına olan güvensizlik nedeniyle Bitcoin’in DeFi’de istenen düzeyde kullanılmadığına dikkat çekti.

TBV protokolü tamamen zincir üzerinde çalışıyor ve kriptografik olarak denetlenebiliyor. Kullanıcılar Bitcoin’lerini kendi cüzdanlarında tutarken borç alma ve verme işlemlerine katılabiliyor. Şirket, önemli geliştirme adımlarından biri olarak “peg-in” depozito sürelerini yaklaşık üç saate indirdi ve zincir içi işlem maliyetlerini üç kattan fazla azalttı.

Mini sözlük: “Trustless Bitcoin Vault”, Bitcoin sahiplerinin kendi varlıklarını doğrudan blokzincir üzerinde başka taraflara güvenmeden kilitlemesine ve bu varlıkları köprü kullanılmadan DeFi işlemlerinde teminat olarak sunmasına olanak tanıyan bir protokoldür.

Ek olarak, yeni protokolde Bitcoin sahipleri kendi varlıklarını bir üçüncü tarafa aktarmadan, borçlanma yetkilerini getiri sağlayıcılarına devredebilir. Bu yapı, hem güvenliği artırıyor hem de kullanıcıların merkeziyetsiz finans tabanlı ürünlere erişimini kolaylaştırıyor. Babylon, bunun Bitcoin’in DeFi’de daha etkin kullanılması için kritik bir adım olduğunu belirtti.

Babylon ekibi, “DeFi’ye getirdiğimiz bu yeniliklerle, kullanıcılar hem kendi Bitcoin’leri üzerinde tam kontrol sahibi olmaya devam ediyor hem de varlıklarını başka zincirlerde risk almadan değerlendirebiliyor,” şeklinde görüş bildirdi.

Protokol güvenliği, testnet süreci ve BABY token güncellemeleri

Babylon, Trustless Bitcoin Vault protokolünün halka açık testnet’inin Mayıs sonunda başlatılacağını ve lansman öncesinde birden fazla bağımsız siber güvenlik firması tarafından denetimlerinin sürdüğünü paylaştı. Kullanıcıların protokole BTC yatırabilmesi ve DeFi’de teminat olarak kullanabilmesi, ilk aşamanın odak noktası olacak. Gelecekte ise sabit faizli borçlanma, sigorta ürünleri ve opsiyon hizmetleri devreye alınacak.

Kurucular, BABY token’ın kullanım alanındaki revizyonlara da değindi. Köprülerin güvenliğiyle ilgili mevcut endişeler nedeniyle token’ın Ethereum’a aktarımı planının şimdilik askıya alındığını paylaştılar. Tokenomics modelinde ise büyük toplu açılımların önüne geçmek amacıyla açılma planı yeniden düzenlendi.

Mini sözlük: “BABY token”, Babylon ekosistemi içindeki oy hakkı, staking ve protokol ücretlerinin açık artırmaya çıkarılması gibi yönetim fonksiyonlarında kullanılmak üzere tasarlanan bir kripto paradır.

Andreessen Horowitz’in teknik desteğiyle yürütülen revizyon sürecinde, BABY token’ın yönetişim, staking ve protokol ücretlerine dayalı yeni işlevler kazanacağı belirtiliyor. Ayrıca protokolün uzun vadeli stratejisinin, kripto sektöründe geleneksel finans kurumlarının ilgisini çekmeye yönelik olduğu vurgulandı. Son olarak, Miami’de düzenlenen Consensus 2026 etkinliğinde kurucular, büyük yatırımcıların teminat güvenliğine ve sermaye verimliliğine daha fazla odaklandığına dikkat çekti.

Babylon, Bitcoin destekli kredi ve stablecoin altyapısı ile zincir üstü finansın yaygınlaşmasında önemli rol oynamayı amaçlıyor.

Sorumluluk Reddi: Bu içerikte yer alan bilgiler yatırım tavsiyesi değildir. Kripto para birimlerinin yüksek volatilite ve dolayısıyla risk içerdiğini lütfen unutmayın. Yatırım kararlarınızı, kendi araştırmalarınız ve risk değerlendirmeleriniz doğrultusunda vermeniz önerilir. Ayrıntılı bilgilendirme için Trust Center sayfamızı inceleyebilirsiniz.

