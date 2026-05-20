Kraken ve Coinbase kullanıcısı fiziksel saldırı sonrası 6,7 milyon dolar kaybetti

Kripto para piyasasında yankı uyandıran yeni bir olayda, farklı borsalarda hesapları bulunan bir kullanıcı yaklaşık 6,7 milyon dolar değerinde dijital varlığını kaybetti. Olay, blockchain tabanlı analizler yapan Specter’ın paylaştığı bilgilerle ortaya çıktı. İddiaya göre saldırganlar hem Kraken hem de Coinbase borsasından önemli miktarda varlığı çekmeyi başardı.

Çalınan Dijital Varlıklar ve İşlem Detayları

Specter’ın zincir üstü verilerine göre saldırganlar, mağdurun Kraken hesabından 1.554 adet Ethereum çekti. İşlemin gerçekleştiği gün, bu miktarın toplam değeri yaklaşık 3,3 milyon dolardı. Aynı zamanda yine aynı hesaptan 10,5 adet Bitcoin‘in de saldırganların eline geçtiği belirtildi.

Coinbase hesabından da kayıp yaşandı. Bu platformdan ise 34,1 cbBTC’nin (Coinbase Wrapped Bitcoin) çekildiği ve bunun yaklaşık 2,6 milyon dolara denk geldiği bildirildi. Böylece toplam kayıp 6,7 milyon doları buldu. Özellikle ETH, BTC ve cbBTC gibi popüler dijital varlıkların hedef alınması, olaya yönelik ilgiyi artırdı.

Paraların İzini Kaybettiren Tornado Cash

Saldırganlar, çaldıkları varlıkları gizlemek için Tornado Cash adlı kripto karıştırıcıyı kullandı. Specter, şüpheli hareketlerin kısa sürede bu platforma aktarıldığını ve yaklaşık 5,3 milyon doların söz konusu hizmet üzerinden geçtiğini söyledi.

Mini sözlük: Tornado Cash, Ethereum ağında çalışan merkeziyetsiz bir kripto para karıştırıcısıdır. Kullanıcıların işlem geçmişini gizlemesine olanak tanır ve genellikle iz sürmeyi zorlaştırmak için tercih edilir. Ancak, suç gelirlerinin aklanması gibi yasa dışı işlemlerde de kullanıldığı için birçok ülkede yaptırıma uğramıştır.

Tornado Cash uzun süredir kara para aklama amaçlı kullanıldığı gerekçesiyle eleştiriliyordu. Özellikle büyük miktarlı transferlerin ardından zincir üzerindeki takibi zorlaştırdığı için blockchain araştırmacıları bu tür işlemleri yakından gözlemlemeye devam ediyor.

Kripto Yatırımcılarına Yönelik Fiziksel Saldırılar Artıyor

Rapora göre, saldırının yalnızca siber yöntemlerle değil, fiziksel şiddet riskiyle gerçekleşmiş olabileceği düşünülüyor. Son yıllarda dijital varlıkların doğrudan kullanıcı cüzdanında tutulması, geleneksel bankacılık sistemlerinden farklı olarak yeni tür suçlara da kapı aralıyor.

Bugüne dek dünya genelinde bazı yatırımcıların tehdit edilerek cüzdanlarına erişimin zorla sağlandığı veya kilitli telefonları açmaya zorlandığı vakalar artış gösterdi. Kripto varlıkların sportif biçimde yükselmesi, yüksek portföy değeri olan kişileri doğrudan hedef haline getiriyor.

Kraken ve Coinbase olayla ilgili henüz resmi bir açıklama yapmadı. Her iki platform da güvenlik için iki aşamalı doğrulama, çekim limitleri ve hesap bildirimleri gibi önlemlerin önemine dikkat çekiyor.

Blockchain tabanlı analizler, çalınan varlıkların nereden nereye aktarıldığını adım adım takip edebilmeye olanak tanıyor. Ancak karıştırıcılar vasıtasıyla transfer edilen varlıklarda iz sürme sürecinin oldukça karmaşık hale geldiği biliniyor.

Olay, 2026 yılında kripto sektöründe güvenlik endişelerinin halen güncelliğini koruduğunu gösterdi. Blockchain’in şeffaflık vadeden bir teknoloji olarak öne çıkmasına rağmen, bireysel yatırımcının kişisel güvenliği ve dijital varlık koruması tartışmaların odağında kalmaya devam ediyor.