BITCOIN (BTC)

Dalio Haklı Çıktı: Bitcoin ve Altın Testten Geçti

Özet

  • Bitwise, Bitcoin ve altını birlikte içeren portföylerin risk-getiri dengesini güçlendirdiğini buldu.
  • Yüzde 15’lik karma tahsis Sharpe oranında klasik 60/40 portföyü açık ara geride bıraktı.
  • Bulgular Ray Dalio’nun korunma tezini tarihsel verilerle destekledi.
  • Piyasa etkisi: Nötr
Ömer Ergin
Ömer Ergin - Kripto Para Gazetecisi

Bitcoin ve altını birlikte kullanan portföylerin klasik varlık dağılımlarına kıyasla daha güçlü risk-getiri profili sunduğu tespit edildi. Bitwise tarafından yatırımcılarla Salı günü paylaşılan araştırma son on yılda karma bir yaklaşımın performansı belirgin biçimde iyileştirdiğini ortaya koydu. Çalışma doların değer kaybına karşı korunma arayışında olan yatırımcılar için alternatif bir çerçeve sunarken, hedge fon dünyasının önde gelen isimlerinden Ray Dalio’nun önerisini de sayısal verilerle test etti. Analiz portföy inşasında tek bir varlığa bağlı kalmak yerine tamamlayıcı enstrümanlara yönelmenin önemini vurguluyor.

İçindekiler
1 Bitcoin ve Altın Birlikte Neden Daha Güçlü?
2 Dalio’nun Yüzde 15’lik Korunma Tezi

Bitcoin ve Altın Birlikte Neden Daha Güçlü?

Bitwise’ın araştırması yüzde 15 oranında Bitcoin ve altını birlikte içeren bir portföyün geleneksel yüzde 60 hisse ve yüzde 40 tahvil dağılımına kıyasla çok daha yüksek risk düzeltilmiş getiri sağladığını gösteriyor. Analize göre söz konusu karma portföy aynı dönem için 0,679’luk Sharpe oranına ulaşırken, klasik 60/40 portföy 0,237 seviyesinde kaldı. Sadece altın içeren ancak Bitcoin barındırmayan portföy ise 0,436 Sharpe oranıyla ara bir noktada konumlandı.

Araştırmanın arkasındaki ekipte Bitwise CIO’su Matt Hougan, Kıdemli Yatırım Stratejisti Juan Leon ve niceliksel analizden sorumlu Mallika Kolar yer alıyor. Ekip, verileri değerlendirirken Bloomberg kaynaklarını kullanarak 2018, 2020, 2022 ve 2025 yıllarındaki dört büyük piyasa düşüşünü mercek altına aldı. Bulgular altının düşüş dönemlerinde tampon görevi gördüğünü, Bitcoin’in ise daha sert geri çekilmeler yaşasa da toparlanma safhalarında öne çıktığını ortaya koyuyor.

Dalio’nun Yüzde 15’lik Korunma Tezi

Çalışma, Bridgewater Associates’ın kurucusu Ray Dalio’nun, artan federal borç ve bütçe açıklarının doları aşındırabileceği görüşünden hareketle dile getirdiği yüzde 15’lik Bitcoin veya altın tahsisi önerisini stres testine tabi tuttu. 2018’de hisseler yüzde 19,34 gerilerken altının yüzde 5,76 yükselmesi 2020’deki pandemi şokunda ise altının sınırlı kayıpla dengeleyici rol oynaması dikkat çekti. Aynı dönemlerde Bitcoin daha sert düşüşler yaşadı ancak sonraki yıllarda güçlü sıçramalar yaptı.

Toparlanma fazları karma yaklaşımın neden savunma ve hücumu aynı potada erittiğini gösterdi. 2018 sonrasında Bitcoin’in yaklaşık yüzde 79 yükselmesi, 2020 sonrası dönemde ise yüzde 774’ü aşan rallisi portföylerin getiri tarafını belirgin biçimde güçlendirdi. 2025’teki geri çekilmesine ilişkin toparlanma süreci henüz tamamlanmamış olsa da Bitwise verileri altının ve hisselerin hızlı ivme kazandığını, Bitcoin’in performansının ise Nisan 2026’ya kadar izleneceğini ortaya koyuyor. Araştırma ekibi verilerin “altın mı Bitcoin mi” ikileminden ziyade her iki varlığın birlikte değerlendirilmesi gerektiğine işaret ediyor.

Haberlerimizi Whatsapp, Telegram, Instagram, Facebook, Twitter ve Youtube hesaplarımızdan takip edebilirsiniz.
Sorumluluk Reddi: Bu içerikte yer alan bilgiler yatırım tavsiyesi değildir. Kripto para birimlerinin yüksek volatilite ve dolayısıyla risk içerdiğini lütfen unutmayın. Yatırım kararlarınızı, kendi araştırmalarınız ve risk değerlendirmeleriniz doğrultusunda vermeniz önerilir. Ayrıntılı bilgilendirme için Trust Center sayfamızı inceleyebilirsiniz.

Bu haberler ilginizi çekebilir

Bitcoin Yükselişi İnandırıcı Mı? 160.000 Dolar Mı Geliyor?

Altın ve Gümüş Koşarken Sıra Bitcoin’de mi? Büyük Rotasyon Kapıda Olabilir

Bitcoin ve Altcoin’lerin Ateşi Yeniden Yandı: Piyasa Değeri 110 Milyar Dolar Arttı

Wall Street Bitcoin’e Geri Döndü: ETF’lerde Rekor Gün

Bitcoin’de Güçlü Yükseliş, Zayıf ABD Talebi: Coinbase Verileri Ne Söylüyor?

Son Dakika: ABD Dışişlerinden İran Açıklaması “HEMEN” – BTC 96.000 Dolar Oldu

Bitcoin (BTC) 94.000 Doları Aştı: ADA, SHIB ve AVAX Hareketlendi

TAGGED: , ,
Bu Haberi Paylaş
Ömer Ergin
By Ömer Ergin Kripto Para Gazetecisi
Takip Et:
Paranın geleceği olduğuna inandığım Bitcoin ve diğer kripto paralarla ilgili yazmayı ve karalamayı sevdiğim için çevrimiçi kripto para haberciliğine yöneldim. 8 yılı aşkın süredir sektörün içinde, merkezindeyim. Son 3 yıldır COINTURK'te kripto para gazeteciliği yaparak Türk kripto para yatırımcısına doğrudan kaynağından haber getiriyorum.
Bir Önceki Yazı Bitcoin Yükselişi İnandırıcı Mı? 160.000 Dolar Mı Geliyor?
Bir Sonraki Yazı Son Dakika: ABD ÜFE Verisi Açıklandı, 14 Ocak Enflasyon Rakamları ve Fed Faiz Beklentisi
Yorum Yazın

BİZİ TAKİP EDİN

Son Haberler

Önemli Gelişme: Almanya’nın En Büyük İkinci Bankası Kripto Para Alıp Satacak
Kripto Para Kripto Para Hukuku
Shiba Inu’da Heyecanlandıran Hareketlilik: Yakım Oranı Fırladı, Gözler Fiyatta
SHIBA INU (SHIB)

Lost your password?