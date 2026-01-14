Dalio Haklı Çıktı: Bitcoin ve Altın Testten Geçti

Bitcoin ve altını birlikte kullanan portföylerin klasik varlık dağılımlarına kıyasla daha güçlü risk-getiri profili sunduğu tespit edildi. Bitwise tarafından yatırımcılarla Salı günü paylaşılan araştırma son on yılda karma bir yaklaşımın performansı belirgin biçimde iyileştirdiğini ortaya koydu. Çalışma doların değer kaybına karşı korunma arayışında olan yatırımcılar için alternatif bir çerçeve sunarken, hedge fon dünyasının önde gelen isimlerinden Ray Dalio’nun önerisini de sayısal verilerle test etti. Analiz portföy inşasında tek bir varlığa bağlı kalmak yerine tamamlayıcı enstrümanlara yönelmenin önemini vurguluyor.

Bitcoin ve Altın Birlikte Neden Daha Güçlü?

Bitwise’ın araştırması yüzde 15 oranında Bitcoin ve altını birlikte içeren bir portföyün geleneksel yüzde 60 hisse ve yüzde 40 tahvil dağılımına kıyasla çok daha yüksek risk düzeltilmiş getiri sağladığını gösteriyor. Analize göre söz konusu karma portföy aynı dönem için 0,679’luk Sharpe oranına ulaşırken, klasik 60/40 portföy 0,237 seviyesinde kaldı. Sadece altın içeren ancak Bitcoin barındırmayan portföy ise 0,436 Sharpe oranıyla ara bir noktada konumlandı.

Araştırmanın arkasındaki ekipte Bitwise CIO’su Matt Hougan, Kıdemli Yatırım Stratejisti Juan Leon ve niceliksel analizden sorumlu Mallika Kolar yer alıyor. Ekip, verileri değerlendirirken Bloomberg kaynaklarını kullanarak 2018, 2020, 2022 ve 2025 yıllarındaki dört büyük piyasa düşüşünü mercek altına aldı. Bulgular altının düşüş dönemlerinde tampon görevi gördüğünü, Bitcoin’in ise daha sert geri çekilmeler yaşasa da toparlanma safhalarında öne çıktığını ortaya koyuyor.

Dalio’nun Yüzde 15’lik Korunma Tezi

Çalışma, Bridgewater Associates’ın kurucusu Ray Dalio’nun, artan federal borç ve bütçe açıklarının doları aşındırabileceği görüşünden hareketle dile getirdiği yüzde 15’lik Bitcoin veya altın tahsisi önerisini stres testine tabi tuttu. 2018’de hisseler yüzde 19,34 gerilerken altının yüzde 5,76 yükselmesi 2020’deki pandemi şokunda ise altının sınırlı kayıpla dengeleyici rol oynaması dikkat çekti. Aynı dönemlerde Bitcoin daha sert düşüşler yaşadı ancak sonraki yıllarda güçlü sıçramalar yaptı.

Toparlanma fazları karma yaklaşımın neden savunma ve hücumu aynı potada erittiğini gösterdi. 2018 sonrasında Bitcoin’in yaklaşık yüzde 79 yükselmesi, 2020 sonrası dönemde ise yüzde 774’ü aşan rallisi portföylerin getiri tarafını belirgin biçimde güçlendirdi. 2025’teki geri çekilmesine ilişkin toparlanma süreci henüz tamamlanmamış olsa da Bitwise verileri altının ve hisselerin hızlı ivme kazandığını, Bitcoin’in performansının ise Nisan 2026’ya kadar izleneceğini ortaya koyuyor. Araştırma ekibi verilerin “altın mı Bitcoin mi” ikileminden ziyade her iki varlığın birlikte değerlendirilmesi gerektiğine işaret ediyor.