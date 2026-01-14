Bitcoin Yükselişi İnandırıcı Mı? 160.000 Dolar Mı Geliyor?

Büyük gün geldi çattı ve bugün büyük gelişmelerin grafikler üzerindeki etkilerini izleyeceğiz. BTC şaşırtıcı biçimde 94 bin doları geri aldı ve önümüzdeki saatlerde volatilitenin artarak devam etmesi bekleniyor. Altcoinlerde kazançlar %5’in üzerinde. Peki yükseliş inandırıcı mı? Analistler son hareketi nasıl yorumluyor?

Coinbase Premium

ABD yatırımcıları her yükselişin ardından satıcılı konuma geçtiğinden kripto paralarda direnç testleri başarısızlıkla sonuçlanıyordu. Bugünse BTC direnç bölgesini aştı ve 96 bin doları test ettikten sonra 95 bin seviyesini koruyor. Türk on-chain analisti anlcnc1 Coinbase Premium’a dikkat çekti.

“Bitcoin Coinbase Premium dün bir toparlanma sinyali gösteriyordu. ABD hacminin devreye girdiğini hissettiğimizde, fiyat keskin bir şekilde yükseldi. Şu anda, negatif çubuklar yatay hareket ediyor. Yeşil çubuklar görünene kadar tam bir güven yok. Negatif çubuklar tekrar genişlerse, fiyat da aşağı yönlü hareket edecektir.”

Diğper tarafta Bitcoin, kısa vadeli yatırımcıların ortalama maliyetinin bulunduğu 97.966 dolar seviyesini geri kazanıp bu seviyenin üzerinde kalırsa hedef 350 günlük hareketli ortalama olacak. Analist anlcnc1 101 bin dolara denk gelen seviyenin sıradaki hedef olduğuna inanıyor.

“Bu seviyenin üzerine çıkılması, 160.000 dolara doğru bir hareketin önünü açabilir. Aceleye gerek yok; sabırlı olanlar kazanacaktır.”

İkinci analist Lark Davis Bitcoin, 94.000 dolarlık direnç seviyesinin üzerinde günlük mum kapanışı yaptığından durumdan memnun. Son 2 ayda sadece iki kez oldu ve bu sefer başarılı olmak zorunda.

“Bir sonraki sınır, psikolojik seviye olan 100.000 dolar civarında bulunan 200 günlük EMA’dır.” – Davis

ETH ve Altcoinler

Yüzde 5’i aşan kazançlarla altcoinler yoluna devam ediyor. ETH için büyük bir test ortamı oluştu eğer altcoin kralı güçlü performans gösterebilirse 90 gündür daha derin dipler gören altcoinlerin artık zararlarının bir kısmını telafi etme yoluyla %50’yi aşan ralliler yaşaması mümkün olacak.

DaanCrypto 3.350 doların geri alınmasıyla 200MA’yı yakalamak için daha yüksek bir zirve göreceğimize inanıyor. BTC yazı hazırlandığı sırada 95 bin dolarda ve ETH 3.300 dolar sınırında alıcı buluyor.