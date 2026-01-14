BITCOIN (BTC)

Bitcoin Yükselişi İnandırıcı Mı? 160.000 Dolar Mı Geliyor?

Özet

  • Coinbase Premium toparlanma eğiliminde olsa da hisse senetlerindeki negatiflik bunu sınırlandırıyor. Henüz ABD yatırımcıları yükselişi teyit etmiyor.
  • 97.966 dolar kazanıldığında BTC 101 bin ve ardından 160 bin dolara ilerleyebilir.
  • DaanCrypto ETH için 3.350 doların geri alınmasıyla 200MA'da daha büyük zirve göreceğimizi söylüyor.
  • Piyasa etkisi: Nötr
Fatih Uçar
Fatih Uçar

Büyük gün geldi çattı ve bugün büyük gelişmelerin grafikler üzerindeki etkilerini izleyeceğiz. BTC şaşırtıcı biçimde 94 bin doları geri aldı ve önümüzdeki saatlerde volatilitenin artarak devam etmesi bekleniyor. Altcoinlerde kazançlar %5’in üzerinde. Peki yükseliş inandırıcı mı? Analistler son hareketi nasıl yorumluyor?

İçindekiler
1 Coinbase Premium
2 ETH ve Altcoinler

Coinbase Premium

ABD yatırımcıları her yükselişin ardından satıcılı konuma geçtiğinden kripto paralarda direnç testleri başarısızlıkla sonuçlanıyordu. Bugünse BTC direnç bölgesini aştı ve 96 bin doları test ettikten sonra 95 bin seviyesini koruyor. Türk on-chain analisti anlcnc1 Coinbase Premium’a dikkat çekti.

“Bitcoin Coinbase Premium dün bir toparlanma sinyali gösteriyordu. ABD hacminin devreye girdiğini hissettiğimizde, fiyat keskin bir şekilde yükseldi.

Şu anda, negatif çubuklar yatay hareket ediyor. Yeşil çubuklar görünene kadar tam bir güven yok. Negatif çubuklar tekrar genişlerse, fiyat da aşağı yönlü hareket edecektir.”

Diğper tarafta Bitcoin, kısa vadeli yatırımcıların ortalama maliyetinin bulunduğu 97.966 dolar seviyesini geri kazanıp bu seviyenin üzerinde kalırsa hedef 350 günlük hareketli ortalama olacak. Analist anlcnc1 101 bin dolara denk gelen seviyenin sıradaki hedef olduğuna inanıyor.

“Bu seviyenin üzerine çıkılması, 160.000 dolara doğru bir hareketin önünü açabilir.

Aceleye gerek yok; sabırlı olanlar kazanacaktır.”

İkinci analist Lark Davis Bitcoin, 94.000 dolarlık direnç seviyesinin üzerinde günlük mum kapanışı yaptığından durumdan memnun. Son 2 ayda sadece iki kez oldu ve bu sefer başarılı olmak zorunda.

“Bir sonraki sınır, psikolojik seviye olan 100.000 dolar civarında bulunan 200 günlük EMA’dır.” – Davis

ETH ve Altcoinler

Yüzde 5’i aşan kazançlarla altcoinler yoluna devam ediyor. ETH için büyük bir test ortamı oluştu eğer altcoin kralı güçlü performans gösterebilirse 90 gündür daha derin dipler gören altcoinlerin artık zararlarının bir kısmını telafi etme yoluyla %50’yi aşan ralliler yaşaması mümkün olacak.

DaanCrypto 3.350 doların geri alınmasıyla 200MA’yı yakalamak için daha yüksek bir zirve göreceğimize inanıyor. BTC yazı hazırlandığı sırada 95 bin dolarda ve ETH 3.300 dolar sınırında alıcı buluyor.

Haberlerimizi Whatsapp, Telegram, Instagram, Facebook, Twitter ve Youtube hesaplarımızdan takip edebilirsiniz.
Sorumluluk Reddi: Bu içerikte yer alan bilgiler yatırım tavsiyesi değildir. Kripto para birimlerinin yüksek volatilite ve dolayısıyla risk içerdiğini lütfen unutmayın. Yatırım kararlarınızı, kendi araştırmalarınız ve risk değerlendirmeleriniz doğrultusunda vermeniz önerilir. Ayrıntılı bilgilendirme için Trust Center sayfamızı inceleyebilirsiniz.

Bu haberler ilginizi çekebilir

Altın ve Gümüş Koşarken Sıra Bitcoin’de mi? Büyük Rotasyon Kapıda Olabilir

Bitcoin ve Altcoin’lerin Ateşi Yeniden Yandı: Piyasa Değeri 110 Milyar Dolar Arttı

Wall Street Bitcoin’e Geri Döndü: ETF’lerde Rekor Gün

Bitcoin’de Güçlü Yükseliş, Zayıf ABD Talebi: Coinbase Verileri Ne Söylüyor?

Son Dakika: ABD Dışişlerinden İran Açıklaması “HEMEN” – BTC 96.000 Dolar Oldu

Bitcoin (BTC) 94.000 Doları Aştı: ADA, SHIB ve AVAX Hareketlendi

Bitcoin 94 Bin Doları Aştı, Piyasalar Fed Gerilimini Fiyatlıyor: XRP’de Sert Short Sıkışması

TAGGED: ,
Bu Haberi Paylaş
Fatih Uçar
By Fatih Uçar
Takip Et:
Yıllar önce yeni teknolojilere ve şifreleme alanına merakım beni kripto paraların içine sürükledi. Ve içine girdikçe "o işin o kadar da öyle olmadığını" gördüm.2017 yılından bu yana da yazar olarak kriptoyla ilgileniyorum. OSINT, programlama, hukuk gibi alanlardaki (temel düzeyde) merakımdan doğan bilgiyle kriptoyu birleştirdiğimde bu alan çok daha keyifli hale geldi.Yıllar içinde 14.000'in üzerinde makaleye imza attım ve kripto ETF süreçleri, FTX çöküşü, SEC davaları ve küresel kripto yasaları (MiCA, CLARITY Act vb.) gibi dönüm noktalarını eş zamanlı olarak yaşarken okuyucu için bunları değerlendirmek, analiz etmek oldukça eğlenceliydi.Sadece finansal verileri değil, Web'3 teknolojisinin arka planındaki gelişmeleri ve olgunlaşan "yeni varlık türünün" her aşamasını canlı şekilde izleyip analiz etmek kendi penceremden yorumlamak bana çok şey kattı.Bugüne kadar binlerce makaleye imza atmanın en güzel yanı her gün yeni şeyler öğrenmenin hazzıdır. Ve 3 yıl önceki herhangi bir gündemin bugün sonuçlarını, evrimini, görüp geçmişten bugüne neler olduğunu değerlendirmek tüm sürece hakim şekilde yaşananları ele almak oldukça keyifli.
Bir Önceki Yazı Binance’tan Piyasayı Zorlayan Entegrasyon: Bu Altcoin İle El Sıkışıldı
Yorum Yazın

BİZİ TAKİP EDİN

Son Haberler

Binance’tan Piyasayı Zorlayan Entegrasyon: Bu Altcoin İle El Sıkışıldı
BINANCE
Altın ve Gümüş Koşarken Sıra Bitcoin’de mi? Büyük Rotasyon Kapıda Olabilir
BITCOIN (BTC)

Lost your password?