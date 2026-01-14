BINANCE

Binance’tan Piyasayı Zorlayan Entegrasyon: Bu Altcoin İle El Sıkışıldı

Özet

  • Binance Wallet, Aster entegrasyonuyla cüzdan içinden kaldıraçlı vadeli işlem imkanı sundu.
  • Kullanıcılar varlıklarını borsaya aktarmadan Blockchain içinde işlem yapabiliyor.
  • Adım DeFi kontrolünü CeFi hızına yaklaştırmayı amaçlıyor.
  • Piyasa etkisi: Nötr
Ömer Ergin
Ömer Ergin - Kripto Para Gazetecisi

Kripto para ekosisteminde cüzdan tabanlı işlemler yeni bir aşamaya taşındı. Binance Wallet, kaldıraçlı kripto para vadeli işlemlerinin doğrudan cüzdan içinden yapılabilmesini sağlayan yeni bir özelliği devreye aldı. Çarşamba günü duyurulan entegrasyon kullanıcıların varlıklarını merkezi bir borsaya aktarmadan işlem yapabilmesine olanak tanıyor. Gelişme merkezi finansın hızını merkeziyetsiz yapının kontrol avantajıyla birleştirme arayışının somut bir örneği olarak öne çıkıyor.

İçindekiler
1 Binance Wallet’ta Kaldıraçlı Vadeli İşlemler Dönemi Başladı
2 Aster Entegrasyonu ve DeFi–CeFi Dengesi

Binance Wallet’ta Kaldıraçlı Vadeli İşlemler Dönemi Başladı

Binance ekosisteminin Web3 odaklı ürünü olan Binance Wallet, merkeziyetsiz süresiz vadeli işlem platformu Aster ile yapılan anlaşma kapsamında, kaldıraçlı kripto para vadeli işlemlerini doğrudan cüzdan üzerinden erişilebilir hale getirdi. Kullanıcılar işlemleri kendi kontrolleri altındaki varlıklarla gerçekleştirirken, emir iletiminde üçüncü taraf bağlantılarına ihtiyaç duymuyor.

Sistem ilk aşamada yalnızca cüzdanın web arayüzünde ve BNB Chain üzerinde aktif durumda bulunuyor. Teminat olarak BNB coin Tether‘in USDT’si, Bitcoin ve Ethereum gibi varlıklar kullanılabiliyor. Böylece yatırımcılar Blockchain içinde kaldıraçlı pozisyon alırken saklama riskinden uzak kalıyor.

Binance Wallet Global Lideri Winson Liu, yaptığı açıklamada entegrasyonun gelişmiş işlem araçlarıyla tam varlık kontrolünü aynı çatı altında sunduğunu vurguladı. Yaklaşım 2022’de yaşanan FTX iflasının ardından güçlenen saklama hassasiyetine doğrudan yanıt niteliği taşıyor.

Aster Entegrasyonu ve DeFi–CeFi Dengesi

Aster iş birliği Binance ekosistemi içinde bir ilk olma özelliği taşıyor. Merkezi Binance borsasında sunulan vadeli işlem altyapısından tamamen bağımsız şekilde çalışan entegrasyon cüzdanı yalnızca saklama aracı olmaktan çıkararak işlem odaklı bir Web3 platformuna dönüştürme potansiyeli barındırıyor.

Öte yandan Aster, kripto paraların yanı sıra Apple ve Nvidia hisselerine endeksli sözleşmeler ile Invesco QQQ borsa yatırım fonunu kapsayan süresiz vadeli işlem ürünleri de sunuyor. Bu çeşitlilik merkeziyetsiz yapı içinde portföy çeşitlendirmesi arayan kullanıcılar açısından dikkat çekici bir alan oluşturuyor. Platformun 24 saatlik işlem hacmi 6.74 milyar dolar seviyesinde bulunurken, pazar lideri Hyperliquid 8.46 milyar dolarlık hacimle önde yer alıyor.

Binance Wallet’ın MetaMask ve Trust Wallet gibi rakiplerinin gerisinde kalan kullanıcı sayısına rağmen, Binance’in 200 milyonu aşan küresel müşteri tabanı entegrasyonun stratejik önemini artırıyor. Cüzdan üzerinden sunulan Blockchain içi vadeli işlemler, Web3 deneyimini daha geniş bir kitle için erişilebilir hale getirmeyi hedefliyor.



Ömer Ergin
By Ömer Ergin Kripto Para Gazetecisi
Paranın geleceği olduğuna inandığım Bitcoin ve diğer kripto paralarla ilgili yazmayı ve karalamayı sevdiğim için çevrimiçi kripto para haberciliğine yöneldim. 8 yılı aşkın süredir sektörün içinde, merkezindeyim. Son 3 yıldır COINTURK'te kripto para gazeteciliği yaparak Türk kripto para yatırımcısına doğrudan kaynağından haber getiriyorum.
Yorum Yazın

