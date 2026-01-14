Altın ve Gümüş Koşarken Sıra Bitcoin’de mi? Büyük Rotasyon Kapıda Olabilir

Küresel piyasalarda risk iştahı yeniden güç kazanırken, yatırımcılar hisse senetlerinden değerli metallere ve kripto paralara uzanan geniş bir yelpazede yukarı yönlü bir tabloyla karşı karşıya. ABD’de istihdam piyasasının dayanıklılığını koruması ve enflasyonun istikrar sinyalleri vermesi yılın başında beklenen “ılımlı büyüme” ortamını pekiştirdi. Jeopolitik başlıkların yoğunluğuna rağmen fiyatlamalarda panik izlenmemesi sermayenin yeniden getiri arayışına yöneldiğini gösteriyor. Piyasanın nabzını tutan analizler bu eğilimin kısa vadeli bir sıçramadan ziyade daha geniş bir risk-on döngüsüne işaret ettiğini vurguluyor.

Küresel Risk İştahı ve Siyasi Dinamikler

QCP Capital yaptığı son piyasa değerlendirmesinde ABD ekonomisinin yumuşak iniş senaryosunu destekleyen verilerin yatırımcı güvenini beslediğine dikkat çekti. İş gücü piyasasında belirgin bir çözülme görülmemesi ve fiyat artışlarının kontrol altında kalması hisse senetleri ile değerli metallerde eş zamanlı yükselişi mümkün kıldı. Doların görece güçlü seyrine rağmen riskli varlıklara ilginin artması küresel fon akışlarının yeniden ABD merkezli büyüme beklentilerine odaklandığını ortaya koydu.

Jeopolitik cephede ise Venezuela ve İran etrafında şekillenen gelişmeler, petrol fiyatlarına prim eklerken genel piyasa havasını bozmuş görünmüyor. Analize göre yatırımcılar Washington’un küresel liderlik rolünü yeniden güçlendirdiği algısıyla hareket ediyor. ABD Başkanı Donald Trump’ın ara seçimler öncesinde büyüme ve piyasa performansını siyasi başarı ölçütü olarak görmesi likidite koşullarının gevşek kalacağı beklentisini destekliyor.

Bu yaklaşım ABD varlıklarının küresel ölçekte görece üstün performans sergilemesine zemin hazırlıyor. Piyasalar olası gerilimlerin büyük ölçüde fiyatlara yansıdığı kanaatiyle ilerlerken, beklenmedik bir şok yaşanmadığı sürece yükseliş eğiliminin korunabileceği görüşü ağırlık kazanıyor.

Bitcoin’in Konumu: Rotasyon Beklentisi

Kripto para piyasasında ise Bitcoin’in son haftalara kadar hisse senetleri ve değerli metallerin gerisinde kaldığı görülüyordu. Ancak 95.000 dolar seviyesinin aşılması, Kasım ayından bu yana süren teknik direncin kırıldığına işaret ediyor. QCP Capital’e göre ABD’de parasal genişleme beklentileri ve itibari para birimlerinin alım gücüne yönelik kaygılar altın ve gümüşü öne çıkarırken Bitcoin’i görece ucuz bir alternatif haline getiriyor.

Analistler bu fiyat farkının yatırımcıları kripto paralara doğru bir portföy rotasyonuna teşvik edebileceğini vurguladı. Değerli metallerdeki güçlü performansın ardından benzer bir korunma aracı anlatısının Bitcoin için yeniden güç kazanması olası görülüyor. Böyle bir senaryoda kripto para piyasasının küresel risk-on dalgasına gecikmeli de olsa eşlik etmesi bekleniyor.

Öte yandan riskler tamamen ortadan kalkmış değil. ABD Yüksek Mahkemesi’nin gümrük tarifelerine ilişkin vereceği karar ile Orta Doğu ve Latin Amerika’daki olası tırmanmalar yakından izleniyor. QCP Capital, mevcut koşullarda yeni bir belirsizlik başlığı ortaya çıkmadıkça geri çekilmelerin alım fırsatı olarak değerlendirilebileceğini savunuyor.