Güney Kore’nin En Büyük Borsasında Yeni Listeleme: Bu Altcoin Sahneye Çıkıyor

Güney Kore’nin en büyük kripto para borsası Upbit, Ethena tarafından geliştirilen sentetik stablecoin USDe’yi işlem platformuna ekleyeceğini duyurdu. Yeni varlık, Güney Kore wonu, Bitcoin ve USDT pariteleriyle birlikte kullanıcılara sunulacak. İşlem desteğinin 14 Ocak akşam saatlerinde başlaması planlanırken, yatırma ve çekme işlemleri yalnızca Ethereum ağı üzerinden gerçekleştirilebilecek. Upbit yönetimi kullanıcıları ağ uyumluluğu ve işlem kısıtları konusunda önceden bilgilendirdi.

Upbit’te USDe İle İşlem Dönemi Başlıyor

Upbit’in resmi açıklamasına göre USDe, KRW, BTC ve USDT pazarlarında eş zamanlı olarak listelenecek. İşlem desteğinin 14 Ocak TSİ 18.00 itibarıyla devreye alınması öngörülürken, yatırma ve çekme işlemleri duyurunun ardından yaklaşık 1 saat 30 dakika içinde açılacak. Platform yalnızca Ethereum ağı üzerinden gerçekleştirilen transferleri kabul edeceğini açık biçimde vurguladı.

İlk işlem saatlerinde fiyat oynaklığını sınırlamak amacıyla geçici kurallar uygulanacak. Listeleme sonrası ilk dakikalarda alım emirleri kısıtlanacak, belirli bir süre boyunca ise yalnızca limit emirlerine izin verilecek. Ayrıca, önceki gün kapanış fiyatına kıyasla belirlenen oranların altında satış emri girilemeyecek.

Upbit, referans fiyatların CoinMarketCap verileri temel alınarak belirleneceğini bildirdi. Kullanıcılardan, transfer öncesinde sözleşme adresini ve ağ bilgisini doğrulamaları istendi. Uyumlu olmayan ağlardan yapılan işlemlerin yansıtılamayabileceği ve iade sürecinin uzun sürebileceği de özellikle hatırlatıldı.

Ethena USDe’nin Yapısı ve Kullanım Alanı

USDe, geleneksel teminatlı stablecoin modellerinden farklı olarak sentetik bir yapı üzerine inşa edildi. Ethena tarafından geliştirilen sistem spot kripto para teminatı ile aynı nominal değere sahip sürekli vadeli short pozisyonları bir araya getirerek delta-nötr bir denge kurmayı hedefliyor. Bu yapı sayesinde teminat varlıklarındaki fiyat dalgalanmalarının etkisi dengeleniyor.

Model, klasik aşırı teminatlı CDP sistemlerinden ayrışıyor. Ani fiyat düşüşlerinde zorunlu tasfiye riskini azaltmayı amaçlayan yapı, hedge pozisyonları yoluyla fiyat maruziyetini ortadan kaldırmaya odaklanıyor. Ethena ekibi, otomatik hedge mekanizmaları, borsa dışı saklama çözümleri ve rezerv yapılarıyla operasyonel riskleri sınırlamayı hedefliyor.

USDe, Blockchain içi ödemeler, merkeziyetsiz finans uygulamaları, türev işlemler için teminat ve dijital değer saklama aracı olarak konumlandırılıyor. Upbit listelemesiyle birlikte söz konusu altcoin Güney Kore pazarında daha geniş bir kullanıcı kitlesine erişim imkanı elde edecek.