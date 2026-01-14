İspanyol Bankalarından Kripto Paralara Sessiz Çıkartma: MiCA Sonrası İlk Büyük Ortaklık

İspanya’nın köklü bankalarından Bankinter, kripto para borsası Bit2Me’ye azınlık hissesiyle ortak olarak Avrupa finans dünyasında dikkat çeken bir adım attı. Yatırım Ağustos 2025’te tamamlanan ve Tether’in de yer aldığı 30 milyon euroluk yatırım turunun parçası olarak gerçekleşti. Madrid merkezli Bit2Me, Avrupa Birliği genelinde faaliyet izni sağlayan MiCA kaydıyla öne çıkarken, geleneksel bankalar ile kripto para altyapıları arasında köprü kurma hedefini güçlendirdi. Gelişme, bankacılık sektöründe kriptoya yaklaşımın rekabetten iş birliğine evrildiğini gösteren yeni bir örnek olarak öne çıktı.

Bankinter–Bit2Me Ortaklığının Çerçevesi

Bankinter tarafından yapılan açıklamada, yatırımın dağıtık defter teknolojisi odaklı bilgi ve teknoloji sinerjileri yaratmayı amaçladığı vurgulandı. Hisse oranına ve finansal koşullara dair ayrıntılar paylaşılmasa da anlaşma Bit2Me’nin sermaye yapısını kuvvetlendirirken regülasyon uyumlu büyüme stratejisine kurumsal destek sağladı. Bankinter, kripto para piyasasına doğrudan girmek yerine lisanslı ve denetimli bir altyapı sağlayıcısıyla çalışmayı tercih etti.

Söz konusu yatırım turu Bit2Me’nin halihazırda güçlü olan yatırımcı tabanını daha da genişletti. Şirketin destekçileri arasında BBVA, Unicaja ve Cecabank bulunuyor. Bu tablo İspanya merkezli bankaların kripto para piyasasına kontrollü ve ortaklık temelli bir yaklaşımla girdiğini ortaya koyuyor.

Bit2Me CFO’su Pablo Casadío, Bankinter yatırımını bankaların rekabet yerine entegrasyonu tercih ettiğinin göstergesi olarak tanımladı. Casadío’ya göre bankalar, kripto para sektöründeki teknik uzmanlığı dışarıdan edinerek kendi ürün ve hizmetlerini daha hızlı geliştirmeyi hedefliyor.

MiCA, Kurumsal Altyapı ve Bölgesel Açılım

Bit2Me, Avrupa Birliği’nin Kripto Varlık Piyasaları Düzenlemesi olan Markets in Crypto-Assets kapsamında kayda giren ilk şirketler arasında yer alıyor. Bu statü şirketin Avrupa genelinde tek lisansla faaliyet göstermesine olanak tanıyor ve bankalar için uyum riskini önemli ölçüde azaltıyor. Şirket kendisini bireysel yatırımcıdan çok, bankalara ve finansal kurumlara hizmet veren bir B2B geçidi olarak konumlandırıyor.

Son 18 ayda Bit2Me’nin geleneksel finansla entegrasyonu belirgin biçimde hızlandı. Türkiye’de Garanti BBVA için arka uç kripto para hizmetleri sunan şirket Cecabank ile birlikte saklama ve alım-satım altyapısını kapsayan ortak bir platform da kurdu. Tüm bu hamleler Latin Amerika ve Türkiye gibi pazarlarda regülasyon uyumlu büyüme hedefinin somut göstergeleri olarak değerlendiriliyor.

Temmuz 2024’te Unicaja Ventures aracılığıyla yüzde 5’i aşan payla yatırım alan ve yönetim kuruluna banka temsilcisi dahil eden Bit2Me, Bankinter ortaklığıyla birlikte kurumsal meşruiyetini daha da pekiştirdi. Avrupa bankacılığı açısından tablo, kripto piyasalarına doğrudan rakip olarak girmek yerine lisanslı teknoloji sağlayıcılarıyla ilerlemenin tercih edildiğini ortaya koyuyor.