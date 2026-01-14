ABD Piyasaları, Kripto Paralar, Altın, Gümüş Son Durum

İşgücü piyasalarındaki gücü teyit eden veriler ilk çeyrekte faiz indirimleri görmeyebileceğimizi bize söyledi. Değerli metaller artan gerilimin ortasında savaş fiyatlamasını sürdürürken Venezuela ve İran’ı çevreleyen jeopolitik gerilim daha fazlasının olabileceğini söylüyor. ABD ara seçimlerine henüz aylar olsa da Trump ekonomiyi toparlayıp hisse senetlerini yukarı taşıyıp iyi bir imajla seçimlere hazırlanıyor. Peki bu ne kadar mümkün olacak?

ABD Piyasaları Son Durum

Yüksek Mahkeme’nin beklenen kararının bugün açıklanması muhtemel ve kripto paralar riski fiyatlamasına alışmamıza rağmen tam tersi yöne hareket ediyor. ABD piyasası vadeli işlemleri açılış öncesinde yılın ilk seri kayıplarını yaşamaya başladı. Altın ve gümüş gibi varlıklarsa yeni zirvelere koşuyor.

Trump’ın müdahale tehdidi ile ilgili endişelerin artmasıyla vadeli işlemler düştü. Bazı kaynaklar Katar’daki ABD üssünde bulunan askerlerin geri çekildiğinden bahsediyor ve günün ilk saatlerinde ABD Dışişleri İran’daki vatandaşlarını geri çağırdı. Asya hisse senetleri, Japonya’da yapılacak seçimlerin Başbakan Takaichi’nin teşvik yanlısı politikasını pekiştireceği beklentisiyle iyi durumda.

Gümüş tarihinde ilk defa 90 doları aştı ve kimse bu kadar hızlı bir artış beklemiyordu. 60 dolar seviyesindeyken artık zirvenin görüldüğü kanaati pekişse de durum öyle olmadı. Altın yeni rekorunu kırdı, kalay ve bakır da yeni zirvelere ulaştı. Güçlü endüstriyel talep beklentileriyle yükselen bakır, kalay gibi emtiaların aksine altın ve gümüş Fed’e yönelik saldırılar ve jeopolitik risklerden besleniyor.

Beklentiler Neler?

17:50’de Fed’den Paulson, Greater Philadelphia Ticaret Odası Kimmel Sahne Sanatları Merkezi’nde ekonomik görünüm hakkında konuşma yapacak. Fed’den Miran, Delphi Ekonomi Forumu Ulusal Galeri Alexandros Soutsos Müzesi Leof’ta düzenlemeler, arz tarafı ve para politikası hakkında 18:00’da konuşacak. Yine aynı dakikalarda Yüksek Mahkeme tarife kararının açıklanması bekleniyor.

Saatler 20:00’ı gönderdiğinde Fed’den Kashkari, Wisconsin Bankacılar Birliği ile sanal toplantıya katılacak. Fed’den Bostic, Atlanta Business Chronicle’ın pazar başkanı ve yayıncısı David Rubinger ile moderatörlü bir tartışmaya katılacak.

Ardından Trump’ın imza töreni var ve günün ilk dakikalarında Williams NY Fed’in yıllık “Herkes için Çalışan Bir Ekonomi” etkinliğinde açılış konuşmasını yapacak. Gündem yoğun ve kripto paralar hareketli.