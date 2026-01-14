ABD Piyasaları, Kripto Paralar, Altın, Gümüş Son Durum

EkonomiKripto Para

Özet

  • Fed'in bağımsızlığının Trump tarafından tehdit edilmesi altın ve gümüş fiyatını yeni zirvelere çekiyor.
  • 17:50’de Fed'den Paulson, Greater Philadelphia Ticaret Odası Kimmel Sahne Sanatları Merkezi'nde ekonomik görünüm hakkında konuşma yapacak.
  • 18:00'da Yüksek Mahkeme'nin tarife kararını açıklaması bekleniyor.
  • Piyasa etkisi: Nötr
Fatih Uçar
Fatih Uçar

İşgücü piyasalarındaki gücü teyit eden veriler ilk çeyrekte faiz indirimleri görmeyebileceğimizi bize söyledi. Değerli metaller artan gerilimin ortasında savaş fiyatlamasını sürdürürken Venezuela ve İran’ı çevreleyen jeopolitik gerilim daha fazlasının olabileceğini söylüyor. ABD ara seçimlerine henüz aylar olsa da Trump ekonomiyi toparlayıp hisse senetlerini yukarı taşıyıp iyi bir imajla seçimlere hazırlanıyor. Peki bu ne kadar mümkün olacak?

İçindekiler
1 ABD Piyasaları Son Durum
2 Beklentiler Neler?

ABD Piyasaları Son Durum

Yüksek Mahkeme’nin beklenen kararının bugün açıklanması muhtemel ve kripto paralar riski fiyatlamasına alışmamıza rağmen tam tersi yöne hareket ediyor. ABD piyasası vadeli işlemleri açılış öncesinde yılın ilk seri kayıplarını yaşamaya başladı. Altın ve gümüş gibi varlıklarsa yeni zirvelere koşuyor.

Trump’ın müdahale tehdidi ile ilgili endişelerin artmasıyla vadeli işlemler düştü. Bazı kaynaklar Katar’daki ABD üssünde bulunan askerlerin geri çekildiğinden bahsediyor ve günün ilk saatlerinde ABD Dışişleri İran’daki vatandaşlarını geri çağırdı. Asya hisse senetleri, Japonya’da yapılacak seçimlerin Başbakan Takaichi’nin teşvik yanlısı politikasını pekiştireceği beklentisiyle iyi durumda.

Gümüş tarihinde ilk defa 90 doları aştı ve kimse bu kadar hızlı bir artış beklemiyordu. 60 dolar seviyesindeyken artık zirvenin görüldüğü kanaati pekişse de durum öyle olmadı. Altın yeni rekorunu kırdı, kalay ve bakır da yeni zirvelere ulaştı. Güçlü endüstriyel talep beklentileriyle yükselen bakır, kalay gibi emtiaların aksine altın ve gümüş Fed’e yönelik saldırılar ve jeopolitik risklerden besleniyor.

Beklentiler Neler?

17:50’de Fed’den Paulson, Greater Philadelphia Ticaret Odası Kimmel Sahne Sanatları Merkezi’nde ekonomik görünüm hakkında konuşma yapacak. Fed’den Miran, Delphi Ekonomi Forumu Ulusal Galeri Alexandros Soutsos Müzesi Leof’ta düzenlemeler, arz tarafı ve para politikası hakkında 18:00’da konuşacak. Yine aynı dakikalarda Yüksek Mahkeme tarife kararının açıklanması bekleniyor.

Saatler 20:00’ı gönderdiğinde Fed’den Kashkari, Wisconsin Bankacılar Birliği ile sanal toplantıya katılacak. Fed’den Bostic, Atlanta Business Chronicle’ın pazar başkanı ve yayıncısı David Rubinger ile moderatörlü bir tartışmaya katılacak.

Ardından Trump’ın imza töreni var ve günün ilk dakikalarında Williams NY Fed’in yıllık “Herkes için Çalışan Bir Ekonomi” etkinliğinde açılış konuşmasını yapacak. Gündem yoğun ve kripto paralar hareketli.

Sorumluluk Reddi: Bu içerikte yer alan bilgiler yatırım tavsiyesi değildir. Kripto para birimlerinin yüksek volatilite ve dolayısıyla risk içerdiğini lütfen unutmayın. Yatırım kararlarınızı, kendi araştırmalarınız ve risk değerlendirmeleriniz doğrultusunda vermeniz önerilir. Ayrıntılı bilgilendirme için Trust Center sayfamızı inceleyebilirsiniz.

Fatih Uçar
Yıllar önce yeni teknolojilere ve şifreleme alanına merakım beni kripto paraların içine sürükledi. Ve içine girdikçe "o işin o kadar da öyle olmadığını" gördüm.2017 yılından bu yana da yazar olarak kriptoyla ilgileniyorum. OSINT, programlama, hukuk gibi alanlardaki (temel düzeyde) merakımdan doğan bilgiyle kriptoyu birleştirdiğimde bu alan çok daha keyifli hale geldi.Yıllar içinde 14.000'in üzerinde makaleye imza attım ve kripto ETF süreçleri, FTX çöküşü, SEC davaları ve küresel kripto yasaları (MiCA, CLARITY Act vb.) gibi dönüm noktalarını eş zamanlı olarak yaşarken okuyucu için bunları değerlendirmek, analiz etmek oldukça eğlenceliydi.Sadece finansal verileri değil, Web'3 teknolojisinin arka planındaki gelişmeleri ve olgunlaşan "yeni varlık türünün" her aşamasını canlı şekilde izleyip analiz etmek kendi penceremden yorumlamak bana çok şey kattı.Bugüne kadar binlerce makaleye imza atmanın en güzel yanı her gün yeni şeyler öğrenmenin hazzıdır. Ve 3 yıl önceki herhangi bir gündemin bugün sonuçlarını, evrimini, görüp geçmişten bugüne neler olduğunu değerlendirmek tüm sürece hakim şekilde yaşananları ele almak oldukça keyifli.
