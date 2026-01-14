Kripto ParaKripto Para Hukuku

Son Dakika: ABD SEC 2023 ZEC Coin Soruşturmasını Sonlandırdı

Özet

  • SEC, Zcash Vakfı hakkındaki soruşturmayı sonlandırdı
  • ZEC Coin %8 arttı.
  • ZEC nihayet 435 dolar desteğini geri aldı ve 474 doların aşılmasıyla 555 doları test edebilir.
  • Piyasa etkisi: Nötr
Kripto paralar için güzel bir gün ve BTC yeniden 98 bin doları hedefliyor. Dakikalar önce de ZEC ekibi büyük SEC müjdesini verdi. Trump’ın göreve gelmesinin ardından kripto paralarla ilgili soruşturmaları, davaları noktalayan SEC şimdi de ZEC Coin için gerekeni yaptı. Ekibin ayrılması nedeniyle bu ay yıkım yaşayan ZEC için bu çok güzel bir haber.

ZEC Coin Son Dakika

Zcash Vakfı’nın resmi internet sitesinde biraz önce paylaşılan duyuruya göre SEC soruşturmayı noktaladı. Bu durum gizlilik odaklı altcoinler üzerindeki baskının da kırıldığı anlamına geliyor. Bu ay 20’yi aşkın ekip üyesinin görevden ayrılmasıyla beyin takımını kaybettiği için düşüş yaşayan ZEC yılın ilk güzel haberini almış oldu.

“31 Ağustos 2023 tarihinde, Zcash Vakfı, “Bazı Kripto Varlık Teklifleri Hakkında (SF-04569)” başlıklı bir soruşturma ile ilgili olarak ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu’ndan (SEC) bir celp aldı.

SEC’in incelemesini tamamladığını ve bu konuyla ilgili olarak Zcash Vakfı’na karşı herhangi bir yaptırım veya başka bir değişiklik önerisinde bulunmayacağını bize bildirdiğini memnuniyetle duyururuz. Bu sonuç, şeffaflık ve geçerli düzenleyici gerekliliklere uyum konusundaki taahhüdümüzü yansıtmaktadır. Zcash Vakfı, kamu yararı için gizliliği koruyan finansal altyapıyı geliştirmeye odaklanmaya devam etmektedir.” – Zcash Vakfı

Duyurunun ardından %8’den fazla artış yaşayan ZEC nihayet 435 dolar desteğini geri aldı ve 474 doların aşılmasıyla 555 doları test edebilir.

Sorumluluk Reddi: Bu içerikte yer alan bilgiler yatırım tavsiyesi değildir. Kripto para birimlerinin yüksek volatilite ve dolayısıyla risk içerdiğini lütfen unutmayın. Yatırım kararlarınızı, kendi araştırmalarınız ve risk değerlendirmeleriniz doğrultusunda vermeniz önerilir. Ayrıntılı bilgilendirme için Trust Center sayfamızı inceleyebilirsiniz.

Yıllar önce yeni teknolojilere ve şifreleme alanına merakım beni kripto paraların içine sürükledi. Ve içine girdikçe "o işin o kadar da öyle olmadığını" gördüm.2017 yılından bu yana da yazar olarak kriptoyla ilgileniyorum. OSINT, programlama, hukuk gibi alanlardaki (temel düzeyde) merakımdan doğan bilgiyle kriptoyu birleştirdiğimde bu alan çok daha keyifli hale geldi.Yıllar içinde 14.000'in üzerinde makaleye imza attım ve kripto ETF süreçleri, FTX çöküşü, SEC davaları ve küresel kripto yasaları (MiCA, CLARITY Act vb.) gibi dönüm noktalarını eş zamanlı olarak yaşarken okuyucu için bunları değerlendirmek, analiz etmek oldukça eğlenceliydi.Sadece finansal verileri değil, Web'3 teknolojisinin arka planındaki gelişmeleri ve olgunlaşan "yeni varlık türünün" her aşamasını canlı şekilde izleyip analiz etmek kendi penceremden yorumlamak bana çok şey kattı.Bugüne kadar binlerce makaleye imza atmanın en güzel yanı her gün yeni şeyler öğrenmenin hazzıdır. Ve 3 yıl önceki herhangi bir gündemin bugün sonuçlarını, evrimini, görüp geçmişten bugüne neler olduğunu değerlendirmek tüm sürece hakim şekilde yaşananları ele almak oldukça keyifli.
