Son Dakika: ABD SEC 2023 ZEC Coin Soruşturmasını Sonlandırdı

Kripto paralar için güzel bir gün ve BTC yeniden 98 bin doları hedefliyor. Dakikalar önce de ZEC ekibi büyük SEC müjdesini verdi. Trump’ın göreve gelmesinin ardından kripto paralarla ilgili soruşturmaları, davaları noktalayan SEC şimdi de ZEC Coin için gerekeni yaptı. Ekibin ayrılması nedeniyle bu ay yıkım yaşayan ZEC için bu çok güzel bir haber.

ZEC Coin Son Dakika

Zcash Vakfı’nın resmi internet sitesinde biraz önce paylaşılan duyuruya göre SEC soruşturmayı noktaladı. Bu durum gizlilik odaklı altcoinler üzerindeki baskının da kırıldığı anlamına geliyor. Bu ay 20’yi aşkın ekip üyesinin görevden ayrılmasıyla beyin takımını kaybettiği için düşüş yaşayan ZEC yılın ilk güzel haberini almış oldu.

“31 Ağustos 2023 tarihinde, Zcash Vakfı, “Bazı Kripto Varlık Teklifleri Hakkında (SF-04569)” başlıklı bir soruşturma ile ilgili olarak ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu’ndan (SEC) bir celp aldı. SEC’in incelemesini tamamladığını ve bu konuyla ilgili olarak Zcash Vakfı’na karşı herhangi bir yaptırım veya başka bir değişiklik önerisinde bulunmayacağını bize bildirdiğini memnuniyetle duyururuz. Bu sonuç, şeffaflık ve geçerli düzenleyici gerekliliklere uyum konusundaki taahhüdümüzü yansıtmaktadır. Zcash Vakfı, kamu yararı için gizliliği koruyan finansal altyapıyı geliştirmeye odaklanmaya devam etmektedir.” – Zcash Vakfı

Duyurunun ardından %8’den fazla artış yaşayan ZEC nihayet 435 dolar desteğini geri aldı ve 474 doların aşılmasıyla 555 doları test edebilir.