Kripto Kahini Yanıldı Mı? Bitcoin 101.000 Dolara Gidiyor (3 Farklı Analistin Yorumları)

Yüksek Mahkeme tarife kararının bu hafta da ertelenmesiyle Bitcoin 97.500 dolara dayandı. Yatırımcıların çoğu bu hareketin spekülatif olduğunu düşünüyor çünkü aylardır her yükseliş büyük düşüşler doğurdu. Peki güncel görünüm ne yönde? Kripto para kahini Roman Trading ne diyor? Farklı analistlerin piyasa tahminlerini ele alacağız.

Kripto Kahini Yorum

Her dönem söylediklerinin önemli kısmı çıkan ve “alaycı şekilde” kahin olarak isimlendirilen analistler olur. Kriptoda her kahinin rezil olduğu günler gördük. PlanB 2022 yılında alay konusu olurken CAPO 2023 yılında rezil olmuştu. Eğer tarih tekerrür ediyorlar geçtiğimiz 6 ayda doğru tahminleriyle ön plana çıkan Roman Trading de bu yıl rezil olmalı. Her kahin rezil olmadan 6-9 ay önce “en iyisi” olarak tanımlanır ardından “alay konusu” olur.

Roman Trading bugün TSİ 18:15’te şunları yazdı;

“Bu hafta büyük bir tarife haberi var. Bu hareket, düşer düşmez tersine dönerse hiç şaşırmam. Klasik direnç yükselişi ve ardından büyük düşüş senaryosu. “

Paylaştığı grafik 101 bin dolar civarında direnç testinin ardından BTC’nin 76 bin dolara gerileyeceğini söylüyor. Haklı çıkıp çıkmadığını zaman gösterecek.

Sabahki haftalık periyottaki analizinde de analist benzer şeyler söylemişti.

“Bu, ders kitaplarında anlatılan tipik bir düşüş eğilimi: hacim artıyor – fiyat düşüyor, ardından hacim düşüyor – fiyat yükseliyor/yatay seyrediyor. Belki 100 bin seviyesini tekrar test ederiz, ancak bu heyecanlanacak bir durum değil. Bir dahaki sefere büyük hacim geldiğinde, muhtemelen düşüş eğilimi göreceğiz.”

Cowen ve Scott’ın Tahminleri

Scott Melker yükselen üçgen kırılmasının gerçekleştiğini ve Bitcoin’in 112 bin doları hedeflediğini yazdı. Elbette haftalık kapanışı görmemiz gerekiyor çünkü sayısız defa başarısızlıkla sonuçlanan denemeler yatırımcıları hayal kırıklığına uğratmıştı. Scott teknik analizin net biçimde 112 bin dolara işaret ettiğini söylese de bunu zaman gösterecek.

Benjamin Cowen ise altcoinlerin gümüşe karşı durumunu gösteren aşağıdaki grafiği paylaşarak mevcut piyasa koşullarının altcoin yatırımcılarına istediğini vermeyeceğini söyledi.

BTC yazı hazırlandığı sırada 97.500 doları aştı ve üzerinde.