Kripto Kahini Yanıldı Mı? Bitcoin 101.000 Dolara Gidiyor (3 Farklı Analistin Yorumları)

Özet

  • Roman Trading: BTC 101 bin doları test ettikten sonra 76 bin dolara gerileyecek.
  • Scott Melker yükselen üçgen kırılmasının gerçekleştiğini ve Bitcoin’in 112 bin doları hedeflediğini düşünüyor.
  • Bitcoin 97.500 doları aştı.
  • Piyasa etkisi: Nötr
Fatih Uçar
Fatih Uçar

Yüksek Mahkeme tarife kararının bu hafta da ertelenmesiyle Bitcoin 97.500 dolara dayandı. Yatırımcıların çoğu bu hareketin spekülatif olduğunu düşünüyor çünkü aylardır her yükseliş büyük düşüşler doğurdu. Peki güncel görünüm ne yönde? Kripto para kahini Roman Trading ne diyor? Farklı analistlerin piyasa tahminlerini ele alacağız.

1 Kripto Kahini Yorum
2 Cowen ve Scott’ın Tahminleri

Kripto Kahini Yorum

Her dönem söylediklerinin önemli kısmı çıkan ve “alaycı şekilde” kahin olarak isimlendirilen analistler olur. Kriptoda her kahinin rezil olduğu günler gördük. PlanB 2022 yılında alay konusu olurken CAPO 2023 yılında rezil olmuştu. Eğer tarih tekerrür ediyorlar geçtiğimiz 6 ayda doğru tahminleriyle ön plana çıkan Roman Trading de bu yıl rezil olmalı. Her kahin rezil olmadan 6-9 ay önce “en iyisi” olarak tanımlanır ardından “alay konusu” olur.

Roman Trading bugün TSİ 18:15’te şunları yazdı;

“Bu hafta büyük bir tarife haberi var.

Bu hareket, düşer düşmez tersine dönerse hiç şaşırmam.

Klasik direnç yükselişi ve ardından büyük düşüş senaryosu. “

Paylaştığı grafik 101 bin dolar civarında direnç testinin ardından BTC’nin 76 bin dolara gerileyeceğini söylüyor. Haklı çıkıp çıkmadığını zaman gösterecek.

Sabahki haftalık periyottaki analizinde de analist benzer şeyler söylemişti.

“Bu, ders kitaplarında anlatılan tipik bir düşüş eğilimi: hacim artıyor – fiyat düşüyor, ardından hacim düşüyor – fiyat yükseliyor/yatay seyrediyor.

Belki 100 bin seviyesini tekrar test ederiz, ancak bu heyecanlanacak bir durum değil. Bir dahaki sefere büyük hacim geldiğinde, muhtemelen düşüş eğilimi göreceğiz.”

Cowen ve Scott’ın Tahminleri

Scott Melker yükselen üçgen kırılmasının gerçekleştiğini ve Bitcoin’in 112 bin doları hedeflediğini yazdı. Elbette haftalık kapanışı görmemiz gerekiyor çünkü sayısız defa başarısızlıkla sonuçlanan denemeler yatırımcıları hayal kırıklığına uğratmıştı. Scott teknik analizin net biçimde 112 bin dolara işaret ettiğini söylese de bunu zaman gösterecek.

Benjamin Cowen ise altcoinlerin gümüşe karşı durumunu gösteren aşağıdaki grafiği paylaşarak mevcut piyasa koşullarının altcoin yatırımcılarına istediğini vermeyeceğini söyledi.

BTC yazı hazırlandığı sırada 97.500 doları aştı ve üzerinde.

Fatih Uçar
By Fatih Uçar
Yıllar önce yeni teknolojilere ve şifreleme alanına merakım beni kripto paraların içine sürükledi. Ve içine girdikçe "o işin o kadar da öyle olmadığını" gördüm.2017 yılından bu yana da yazar olarak kriptoyla ilgileniyorum. OSINT, programlama, hukuk gibi alanlardaki (temel düzeyde) merakımdan doğan bilgiyle kriptoyu birleştirdiğimde bu alan çok daha keyifli hale geldi.Yıllar içinde 14.000'in üzerinde makaleye imza attım ve kripto ETF süreçleri, FTX çöküşü, SEC davaları ve küresel kripto yasaları (MiCA, CLARITY Act vb.) gibi dönüm noktalarını eş zamanlı olarak yaşarken okuyucu için bunları değerlendirmek, analiz etmek oldukça eğlenceliydi.Sadece finansal verileri değil, Web'3 teknolojisinin arka planındaki gelişmeleri ve olgunlaşan "yeni varlık türünün" her aşamasını canlı şekilde izleyip analiz etmek kendi penceremden yorumlamak bana çok şey kattı.Bugüne kadar binlerce makaleye imza atmanın en güzel yanı her gün yeni şeyler öğrenmenin hazzıdır. Ve 3 yıl önceki herhangi bir gündemin bugün sonuçlarını, evrimini, görüp geçmişten bugüne neler olduğunu değerlendirmek tüm sürece hakim şekilde yaşananları ele almak oldukça keyifli.
