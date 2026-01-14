Ekonomi

Son Dakika: ABD ÜFE Verisi Açıklandı, 14 Ocak Enflasyon Rakamları ve Fed Faiz Beklentisi

Özet

  • ABD ÜFE Yıllık Açıklanan: %3 (Beklenti ve Önceki: %2,7)
  • ABD Çekirdek ÜFE Açıklanan: %3 (Beklenti: %2,6 Önceki: %2,7)
  • 28 Ocak'ta faizlerin sabit bırakılmasına artık kesin gözüyle bakılıyor.
  • Piyasa etkisi: Nötr
Dün TÜFE verisi beklenti dahilinde geldi ancak geçen haftaki istihdam raporu faiz indirimlerinin önünü kesmişti. Biraz önce açıklanan ÜFE verisiyle enflasyonun gidişatını anlamak için son derece önemli bir rapor. Eğer ÜFE artış eğiliminde olursa tüketici enflasyonun da buna paralel ilerlemesi beklenir.

ABD Verileri Son Dakika

Yaklaşık 2 saat sonra Yüksek Mahkemenin tarife kararını açıklaması bekleniyor ve eğer karar açıklanırsa bunun volatilite getirdiğini göreceğiz. Trump tarifelerin iptalinin ABD’ye trilyonlarca dolara mal olacağını ve yıkım doğuracağını “biz biteriz” manşetiyle paylaşmıştı. Şimdi herkes nefesini tutmuş Yüksek Mahkeme kararının beklerken ABD ÜFE verisi aşağıdaki gibi açıklandı.

Rakamların beklenti üstü gelmesi TÜFE için de düşüşün devam etmeyebileceğini gösteriyor. Önümüzdeki saatlerde tarife kararıyla birlikte satıcıların güçlenmesi olası. Eğer kripto paralar beklenin tersine hareket ettiği yeni bir döneme girip boğaların yüzünü güldürmeyecekse normal şartlarda beklenen senaryo bu.

28 Ocak tarihinde faizlerin sabit bırakılmasına kesin gözüyle bakılıyor.

Fatih Uçar
