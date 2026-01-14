Bitcoin’de Güçlü Yükseliş, Zayıf ABD Talebi: Coinbase Verileri Ne Söylüyor?

Bitcoin, son iki ayın en yüksek seviyelerini görerek 95 bin doların üzerine çıktı ve kripto para piyasasında yeniden güçlü bir iyimserlik yarattı. Ancak zincir üstü veriler ve borsa bazlı göstergeler, bu yükselişin ağırlıklı olarak ABD dışındaki yatırımcılar tarafından desteklendiğine işaret ediyor. Fiyat artışı etkileyici olsa da talebin kaynağına dair ortaya çıkan tablo, rallinin sürdürülebilirliği konusunda bazı soru işaretlerini beraberinde getiriyor.

Grafiklerde Kırılım Güçlü, Ama Talep Dengesi Değişik

Bitcoin, birkaç gün boyunca 92.000–93.000 dolar bandında sıkıştıktan sonra sert bir hacim artışıyla 95.800–96.000 dolar bölgesine kadar yükseldi. Bu hareket, kısa sürede gerçekleşen dikey bir kırılım niteliği taşıyor. Zirveye yakın seviyelerde gelen sınırlı geri çekilmeye rağmen fiyatın 94.500 dolar üzerindeki tutunma çabası, alıcıların henüz piyasadan çıkmadığını gösteriyor.

Teknik açıdan bakıldığında, Ocak ortasından bu yana oluşan daha yüksek dipler ve ardından gelen momentum odaklı yükseliş, kısa vadeli trendin hâlâ yukarı yönlü olduğunu düşündürüyor. Ancak bu teknik güçlenme, ABD merkezli spot talep göstergeleriyle tam anlamıyla örtüşmüyor. CryptoQuant verilerine göre Coinbase Premium Endeksi Kasım ayından bu yana çoğunlukla negatif seyrediyor. Bu durum, ABD’li yatırımcıların fiyat yükselirken daha temkinli davrandığını ya da satış tarafında yer aldığını ima ediyor.

Buna karşılık Binance gibi küresel borsalarda işlem hacminin belirgin biçimde artması, yükselişin daha çok ABD dışı likidite tarafından taşındığını ortaya koyuyor. Bu ayrışma, fiyatın güçlü görünmesine rağmen talep yapısının tek taraflı olabileceğine işaret ediyor.

ABD’li Yatırımcılar Neden Temkinli?

Coinbase Premium’un negatif kalması, ABD merkezli yatırımcıların ya bekle-gör pozisyonunda olduğunu ya da regülasyon kaynaklı belirsizlik nedeniyle iştahlarını sınırladığını düşündürüyor. Dijital varlıkların yasal çerçevesini netleştirmeyi amaçlayan Dijital Varlık Piyasası Netlik Yasası’nın Senato’daki sürecinin ertelenmesi, bu temkinin temel nedenlerinden biri olarak görülüyor. Yatırımcılar, kurallar netleşmeden daha agresif pozisyon almak istemiyor.

Öte yandan piyasada dikkat çeken başka bir gelişme de Kraken bağlantılı bir SPAC’ın Nasdaq’ta yaklaşık 250 milyon dolarlık halka arz için başvuruda bulunması oldu. Bu haber, ABD’de kurumsal kripto altyapısının hâlâ büyüme potansiyeli taşıdığını gösteriyor. Ancak bu tür olumlu gelişmelere rağmen spot talebin zayıf kalması, regülasyon netliği gelmeden ABD kaynaklı güçlü bir alım dalgasının zor olabileceğini ortaya koyuyor.

Sonuç olarak Bitcoin’in 95 bin dolar üzerindeki performansı teknik olarak etkileyici ve küresel likiditenin hâlâ piyasaya girdiğini gösteriyor. Ancak ABD’li yatırımcıların katılımı sınırlı kaldığı sürece bu yükselişin kırılgan olma riski yüksek. Coinbase Premium’un yeniden pozitife dönmesi, rallinin daha sağlıklı ve dengeli bir yapıya kavuştuğuna dair güçlü bir sinyal olacaktır. Aksi halde, küresel momentum zayıfladığında sert dalgalanmalar görmek şaşırtıcı olmaz.