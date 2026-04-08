BITCOIN (BTC)

Morgan Stanley’nin spot Bitcoin ETF’si ilk işlem gününde güçlü talep gördü

Bilmeniz Gerekenler

  • Morgan Stanley, spot Bitcoin ETF'sini piyasaya sürdü ve ilk gün dikkat çekici işlem hacmine ulaştı.
  • Düşük maliyetli yapı ve geniş danışman ağı, yeni ürüne olan ilgiyi artırabilir.
Morgan Stanley, spot Bitcoin borsa yatırım fonu MSBT’yi yatırımcılara sunduğu ilk gün önemli bir işlem hacmi ile dikkat çekti. ETF’nin kısa süre içinde 1,6 milyonun üzerinde payı el değiştirdi ve yaklaşık 34 milyon dolarlık net giriş oldu.

MSBT’nin piyasaya etkisi ve rekabet avantajı

MSBT, CoinDesk Bitcoin Benchmark 4 PM New York Settlement Rate endeksini takip ediyor ve yıllık yüzde 0,14’lük masraf oranıyla kendi kategorisinde en düşük maliyetli fon olarak öne çıkıyor. Uygun fiyatlandırma, diğer fonlara kıyasla önemli bir avantaj sağlıyor.

Morgan Stanley’nin varlık yönetimi birimi, milyonlarca müşteriye hizmet vererek sektörde önemli bir finansal danışman ağı oluşturuyor. Bu geniş müşteri tabanı sayesinde Bitcoin’e erişim, doğrudan işlem platformlarından ziyade danışmanlar üzerinden daha yaygın hale gelebilir.

Hayata geçen bu ETF, vadeli Bitcoin ürünlerinin ötesinde, yatırımcılara doğrudan ve düzenlenmiş bir yatırım aracı sunuyor. Ayrıca, Morgan Stanley’nin tecrübesi ve altyapısı sayesinde fonun geniş bir yatırımcı kitlesine ulaşması bekleniyor.

Piyasa liderleri ve yatırımcı ilgisi

Bazı uzmanlar, MSBT’nin özellikle BlackRock’ın iShares Bitcoin Trust (IBIT) gibi mevcut büyük ETF’lerden pay alabileceğine işaret ediyor. IBIT, 2024 yılının başında piyasaya sürüldü ve kısa sürede 53 milyar doların üzerinde varlık büyüklüğüne ulaşarak BlackRock için en başarılı ETF konumuna geldi.

MSBT şu an için IBIT’in gerisinde olsa da, Morgan Stanley’nin danışman ağı ve düşük gider oranı ile rekabette avantaj elde etmesi öngörülüyor. İlk günkü işlem verileri, yatırımcıların ürüne olan ilgisinin güçlü seyrettiğini gösterdi.

Morgan Stanley, ABD merkezli önde gelen bir banka olarak uzun yıllardır hem bireysel hem de kurumsal yatırımcılara hizmet veriyor. Banka, küresel düzeyde varlık yönetimi ve finansal danışmanlık alanlarında faaliyet gösteriyor ve son dönemde dijital varlıklar alanında da daha etkin bir strateji izliyor.

Yeni ETF’nin önümüzdeki dönemde piyasadaki payını artırıp artıramayacağı henüz netlik kazanmadı. Şu aşamada, sektörde hâkim olan az sayıdaki büyük oyuncunun rekabeti belirleyeceği ifade ediliyor.

İlk gün işlem hacmi, piyasada MSBT’ye yönelik talebin umut verici düzeyde olduğunu gösterse de, uzun vadeli başarı için düzenli sermaye girişi ve yatırımcı güveninin devam etmesi gerekecek.

Sorumluluk Reddi: Bu içerikte yer alan bilgiler yatırım tavsiyesi değildir. Kripto para birimlerinin yüksek volatilite ve dolayısıyla risk içerdiğini lütfen unutmayın. Yatırım kararlarınızı, kendi araştırmalarınız ve risk değerlendirmeleriniz doğrultusunda vermeniz önerilir. Ayrıntılı bilgilendirme için Trust Center sayfamızı inceleyebilirsiniz.

Yayın hayatına 2014 yılı Mart ayında başlayan CoinTürk, Kripto Para ve Blockchain teknolojileri ve yeni nesil finansal teknolojiler (Fintech) hakkında güncel haberler yayınlamaktadır.
