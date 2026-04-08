Gümüş fiyatında toparlanma sürüyor: 75 dolar üstünde kalıcı seyir dikkat çekiyor

Kripto para ve emtia piyasalarında son dönemde artan hareketlilik gümüş fiyatlarına da yansıdı. Son verilere göre, uluslararası piyasalarda ons gümüş 75,132 dolardan işlem görüyor. Gün içinde fiyat yaklaşık yüzde 3’lük yükselişle dikkat çekti. Teknik göstergelerde trendin yukarı yönlü güç topladığı izlenirken, yatırımcılar özellikle kritik bir direnç bölgesine odaklanıyor.

Teknik analizde yükseliş sinyalleri öne çıkıyor

Gümüş fiyatlarını yakından takip eden analistlerin çizdiği tabloda, mevcut fiyat hareketinin kırılma noktasına yaklaştığı vurgulanıyor. Analizlere göre, grafiklerde mavi renkli aşağı yönlü ve sarı destek hatlarına fiyatların tekrar yaklaşmadığı, bunun yerine beyaz yükselen trendin tekrar test edildiği görülüyor. Bu hareket dikkat çekerken, piyasada kısa süreli bir sıkışma ve yukarı hamle beklentisi güç kazanıyor.

Teknik görünümde fiyatın ana desteklerin üzerinde tutunduğu, dip seviyelerden çıkışın netleştiği ifade ediliyor. Özellikle fiyatlardaki baskının zayıflaması ile birlikte, yükselen banda doğru yeni bir hareket alanının açıldığı aktarılıyor. Analistler, mevcut yapının olumlu olduğunu, tabanın daha önce oluştuğunu değerlendiriyor.

Fiyatların dip arayışına son verdiği ve yukarı yönlü denemelerin arttığı, bunun da piyasaya yukarı ivme kazandırdığı gözleniyor. Son grafiklerde gümüşün daralan bir alanda hareket ettiği ve karar bölgesine yaklaştığı göze çarpıyor.

Kısa vadede yeni hedefler ve momentumda iyileşme

Gün içi değerlendirmelerde ise, Avrupa piyasalarının açılışı sonrasında kısa süreli bir geri çekilmenin yaşanabileceği uyarısı yapılıyor. Son saatlerde fiyatın yukarı hareketini sürdürdüğü, geri çekilme olmadan direnç bölgelerinin test edildiği izleniyor.

Gümüş fiyatı için 77 dolar seviyesi kısa vadede öne çıkan yeni bir eşik olarak görülüyor. Teknik göstergeler, fiyatın üst dirençlere doğru hareket etmesinin mümkün olabileceğine işaret ediyor. Bu noktada, fiyatların bulunduğu aralıkta yatay destek ve direnç bantlarının arasında kaldığı, ancak üst bölgeye ilerlediği not ediliyor.

Kısa vade açısından piyasanın hâlâ temkinli yaklaştığı, potansiyel bir düzeltme veya yeniden denge arayışının devam edeceği öngörülüyor. Yine de yukarı yönlü teknik yapının korunduğu, ancak hareketin tek yönlü olmayabileceği hatırlatılıyor.

Günlük teknik verilere göre, gümüşün açılıştan itibaren 73,274 ile 77,608 dolar arasında dalgalanıp gün sonunda 75,132 dolar civarında kapanış yaptığı görülüyor. Bu performans, fiyatın gün içi düşük seviyelerin üzerinde kalıcı olduğunu gösteriyor.

Bollinger Bandı analizinde üst bandın 84,496, orta çizginin ise 74,466 seviyesinde olması, fiyatın orta bandın üzerinde hareket ettiğini gösteriyor. Bu durum gümüşün kısa vadede daha güçlü bir pozisyona geçtiğine işaret ediyor. MACD göstergesi de pozitif görünüm sergiliyor; histogramın pozitife dönmesi ve göstergelerin birbirine yaklaşması, toparlanmanın teknik olarak desteklendiğini yansıtıyor.