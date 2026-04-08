Canary Capital, PEPE memecoin’e endeksli fon için SEC’e başvurdu

  • Canary Capital, PEPE memecoin’e dayalı fon için Amerikan düzenleyici kuruma başvuru gerçekleştirdi.
  • Kripto para tabanlı yeni yatırım araçları piyasada çeşitliliğin artabileceğini gösteriyor.
Canary Capital, popüler PEPE memecoin’in anlık fiyatını takip eden bir borsa yatırım fonunu (ETF) listelemek için ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu’ndan (SEC) onay talep etti. Şirketin başvurusu, 2023 yılında benzer şekilde MOG isimli başka bir memecoin ve Pengu ETF’si için yapılan başvuruların ardından geldi.

Memecoin ETF girişimleri hız kazanıyor

Canary Capital, kripto para piyasasında ses getiren memecoin’leri finansal ürünlere dönüştürme konusunda adımlar atan bir varlık yönetimi şirketi olarak biliniyor. Daha önce MOG ve Pengu temalı ETF başvuruları ile dikkat çeken şirket, son olarak PEPE için S-1 başvurusunu SEC’e sundu. Bu hamle, pandemi sonrası dönemde ETF onaylarının kolaylaşmasını ve kripto odaklı yatırım ürünlerine artan talebi takip ediyor.

Son dönemde SEC tarafından Bitcoin ve Ethereum bazlı fonların onaylanması, diğer kripto varlıkları için de yol açtı. Şirketler, yatırımcı ilgisinin yüksek olduğu farklı altcoin ve memecoin’ler için yeni borsa yatırım fonlarının yolunu aramaya başladı. SEC’in, kripto paralara bakışının daha esnek hale gelmesi, sektör oyuncularını cesaretlendiriyor.

PEPE fon başvurusunun ayrıntıları

PEPE, Nisan 2023’te piyasaya çıkan ve sosyal medyadaki esprili paylaşımlar sayesinde tanınırlık kazanan bir memecoin olarak biliniyor. Toplam arzının 420 trilyonun üzerinde olduğu belirtiliyor.

Canary Capital, fon başvurusunda PEPE’nin herhangi bir kullanım alanının bulunmadığını, tamamen topluluk ilgisiyle gündemde kaldığını aktarıyor. 2023’te kısa sürede büyük bir takipçi kitlesi toplayan PEPE, kripto dünyasında mizah kültürünün etkisini gösteren projelerden biri konumunda.

PEPE’nin toplam piyasa değerinin 1,5 milyar dolar seviyelerinde olduğu ve 5 Haziran 2024 itibarıyla 0,0000036 dolar civarında işlem gördüğü ifade ediliyor. Son dönemde dikkat çeken fiyat hareketleri, yatırımcılar arasında merak yaratmaya devam ediyor.

Morgan Stanley’nin dün faaliyete geçen spot Bitcoin ETF’sinin, BlackRock’un BTC fonuyla doğrudan rekabet edeceği de belirtiliyor. Büyük kurumların ETF alanındaki adımları, sektörde fon çeşitliliğini artırıyor.

ABD merkezli yatırım sektörü, kripto ürünlerine ilginin yükselmesiyle yeni başvuru ve inovasyonlara sahne oluyor. PEPE başvurusu gibi girişimler, önümüzdeki dönemde kripto piyasalarının gelişen dinamiklerini de gösterebilir.

Sorumluluk Reddi: Bu içerikte yer alan bilgiler yatırım tavsiyesi değildir. Kripto para birimlerinin yüksek volatilite ve dolayısıyla risk içerdiğini lütfen unutmayın. Yatırım kararlarınızı, kendi araştırmalarınız ve risk değerlendirmeleriniz doğrultusunda vermeniz önerilir. Ayrıntılı bilgilendirme için Trust Center sayfamızı inceleyebilirsiniz.

Yayın hayatına 2014 yılı Mart ayında başlayan CoinTürk, Kripto Para ve Blockchain teknolojileri ve yeni nesil finansal teknolojiler (Fintech) hakkında güncel haberler yayınlamaktadır.
