Kripto kartlarının hacmi üçe katlandı, stablecoin dengesi değişiyor

Mart ayında kripto kartları üzerinden yapılan işlemlerin toplam hacmi 600 milyon dolara yükselerek geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre üç kattan fazla artış gösterdi. Kripto destekli banka ve ön ödemeli kartlara olan ilgi artışı, kullanıcıların dijital varlıklarını geleneksel banka altyapısı yerine doğrudan harcamasını kolaylaştırdığı için kayda değer bir gelişme olarak öne çıktı.

USDT kart işlemlerinde başı çekiyor

Kripto kart piyasasında en çok kullanılan dijital varlık olan Tether (USDT), kart hacminin büyük kısmında ise ağırlığını korudu. Bu eğilim, Tether’ın Güneydoğu Asya, Latin Amerika ve Afrika gibi gelişmekte olan bölgelerdeki güçlü konumuyla da örtüşüyor. Söz konusu ülkelerde kripto tabanlı kartlar, bankacılık altyapısının daha erişilemez olabildiği ortamlarda öne çıkıyor ve finansal sistemlere alternatif bir yol olarak kullanılıyor.

Buna rağmen, son aylarda USDT’nin bu alandaki payı daralma gösterdi. Bunun arkasında, özellikle Batı ülkelerinde düzenleyici netlik ve kurumsal destek arayışının daha fazla öne çıktığı ve kullanıcıların alternatif stablecoinlere yöneldiği aktarılıyor.

USDC kullanımı artış gösteriyor

Rakip stablecoin USDC, özellikle Amerika ve Avrupa piyasalarında kullanıcı tabanı tarafından daha fazla tercih edilmeye başlandı. USDC’nin bu pazarlarda düzenleyici belirsizliklere karşı sunduğu avantajlar ve arkasında bilinen finans şirketlerinin bulunması, birçok yeni kullanıcıyı kendine çekti. Bu gelişme, kart işlemlerinde USDT’nin geleneksel hakimiyetinin gelecekte azalabileceğine işaret ediyor.

Kart hacimlerindeki stablecoin dağılımı, kullanıcı profillerinde ve coğrafi eğilimlerde yaşanan değişimi gözler önüne seriyor. USDC’ye olan ilginin artması, bu ürünleri kullanan kitlenin Tether’ın güçlü olduğu bölgelere ek olarak farklı pazarlara da yayıldığını ortaya koydu.

Tether ise ABD merkezli yeni bir stabil kripto para ürünü üzerinde çalıştığını duyurdu. Şirketin bu konuda atacağı adımların, özellikle USDC’nin hızlı büyüme gösterdiği pazarlarda dengeyi değiştirebileceği ifade ediliyor.

Önümüzdeki dönem kripto destekli kartlarda hangi stablecoin’in ağırlık kazanacağı, hem coğrafi yayılımı hem de kullanıcı tercihlerini daha net bir şekilde ortaya koyacak. Bu değişim, küreselde kripto paraların günlük yaşama entegrasyonunun hangi yönde evrileceğini de gösterecek.