Son Dakika: Tether FUD’u Bitirecek Hamlesini Yaptı

Her yıl Tether hakkında çeşitli korku haberleri kripto para piyasalarını sallıyordu. Geçtiğimiz yıl bile rezervlere dair tartışmaların sosyal medyada alevlendirilmeye çalışıldığını gördük. 2025 yılında stablecoinler için GENIUS yasasını devreye alan ABD artık stablecoin ihraççılarının uyması gereken kuralları belirlemiş oldu. Tether buna uyum sağlayacak.
Tether Son Dakika
Şirket biraz önce ABD pazarı için federal düzenlemelerle uyumlu stablecoinini duyurdu. USA₮ için resmi lansman duyurusu yapan şirket artık tamamen yasalara uyumlu biçimde bölgede hizmet verecek. Bu da USDT’nin geleceğine dair komplo teorilerinin önünü kesiyor.
“Bugünkü lansman, USA₮’nin resmi olarak piyasaya sunulmasını işaret ediyor. Bu lansman, geçen yılın sonlarında token’ın tasarımını açıklayan ve eski Beyaz Saray Kripto Konseyi İcra Direktörü Bo Hines’ı Tether USA₮’nin CEO’su olarak atayan duyurunun ardından geldi. USA₮, ABD’nin özel federal rejimi içinde çalışmak üzere oluşturulmuş dolar destekli bir token arayan ABD’li kullanıcılar için artık kullanılabilir.”
USA₮, Anchorage Digital Bank tarafından ihraç ediliyor ve kurumlar tarafından hiçbir yasal engel olmadan kullanılabilecek. Cantor Fitzgerald, atanmış rezerv saklayıcısı ve tercih edilen birincil bayi olarak görev yapacak ve muhtemelen USDT baskınlığı bir miktar azalırken insanlar daha güvenli olduğunu varsayarak USA₮ kullanmaya başlayacak.
Tether CEO’su Paolo Ardoino şunları söyledi;
“USA₮, kurumlara ek bir seçenek sunuyor: Amerika’da üretilen dolar destekli bir token. USD₮, on yıldan fazla bir süredir dijital dolarların küresel ölçekte güven, şeffaflık ve fayda sağlayabileceğini kanıtladı. USA₮, Amerikan pazarı için tasarlanmış, federal düzeyde düzenlenmiş bir ürün sunarak bu misyonu genişletiyor.”