Son Dakika: Tether FUD’u Bitirecek Hamlesini Yaptı

  • Tether, Amerika'da üretilen, federal düzeyde düzenlemelere tabi, dolar destekli stablecoin olan USA₮'nin lansmanını duyurdu.
  • Yeni stablecoin GENIUS uyumlu ve bugün itibariyle kullanılabilir durumda.
  • USA₮, Anchorage Digital Bank tarafından ihraç ediliyor ve Cantor Fitzgerald, atanmış rezerv saklayıcısı.
  • Piyasa etkisi: Nötr
Fatih Uçar
Her yıl Tether hakkında çeşitli korku haberleri kripto para piyasalarını sallıyordu. Geçtiğimiz yıl bile rezervlere dair tartışmaların sosyal medyada alevlendirilmeye çalışıldığını gördük. 2025 yılında stablecoinler için GENIUS yasasını devreye alan ABD artık stablecoin ihraççılarının uyması gereken kuralları belirlemiş oldu. Tether buna uyum sağlayacak.

Tether Son Dakika

Şirket biraz önce ABD pazarı için federal düzenlemelerle uyumlu stablecoinini duyurdu. USA₮ için resmi lansman duyurusu yapan şirket artık tamamen yasalara uyumlu biçimde bölgede hizmet verecek. Bu da USDT’nin geleceğine dair komplo teorilerinin önünü kesiyor.

“Bugünkü lansman, USA₮’nin resmi olarak piyasaya sunulmasını işaret ediyor. Bu lansman, geçen yılın sonlarında token’ın tasarımını açıklayan ve eski Beyaz Saray Kripto Konseyi İcra Direktörü Bo Hines’ı Tether USA₮’nin CEO’su olarak atayan duyurunun ardından geldi. USA₮, ABD’nin özel federal rejimi içinde çalışmak üzere oluşturulmuş dolar destekli bir token arayan ABD’li kullanıcılar için artık kullanılabilir.”

USA₮, Anchorage Digital Bank tarafından ihraç ediliyor ve kurumlar tarafından hiçbir yasal engel olmadan kullanılabilecek. Cantor Fitzgerald, atanmış rezerv saklayıcısı ve tercih edilen birincil bayi olarak görev yapacak ve muhtemelen USDT baskınlığı bir miktar azalırken insanlar daha güvenli olduğunu varsayarak  USA₮ kullanmaya başlayacak.

Tether CEO’su Paolo Ardoino şunları söyledi;

USA₮, kurumlara ek bir seçenek sunuyor: Amerika’da üretilen dolar destekli bir token. USD₮, on yıldan fazla bir süredir dijital dolarların küresel ölçekte güven, şeffaflık ve fayda sağlayabileceğini kanıtladı. USA₮, Amerikan pazarı için tasarlanmış, federal düzeyde düzenlenmiş bir ürün sunarak bu misyonu genişletiyor.”

Yıllar önce yeni teknolojilere ve şifreleme alanına merakım beni kripto paraların içine sürükledi. Ve içine girdikçe "o işin o kadar da öyle olmadığını" gördüm.2017 yılından bu yana da yazar olarak kriptoyla ilgileniyorum. OSINT, programlama, hukuk gibi alanlardaki (temel düzeyde) merakımdan doğan bilgiyle kriptoyu birleştirdiğimde bu alan çok daha keyifli hale geldi.Yıllar içinde 14.000'in üzerinde makaleye imza attım ve kripto ETF süreçleri, FTX çöküşü, SEC davaları ve küresel kripto yasaları (MiCA, CLARITY Act vb.) gibi dönüm noktalarını eş zamanlı olarak yaşarken okuyucu için bunları değerlendirmek, analiz etmek oldukça eğlenceliydi.Sadece finansal verileri değil, Web'3 teknolojisinin arka planındaki gelişmeleri ve olgunlaşan "yeni varlık türünün" her aşamasını canlı şekilde izleyip analiz etmek kendi penceremden yorumlamak bana çok şey kattı.Bugüne kadar binlerce makaleye imza atmanın en güzel yanı her gün yeni şeyler öğrenmenin hazzıdır. Ve 3 yıl önceki herhangi bir gündemin bugün sonuçlarını, evrimini, görüp geçmişten bugüne neler olduğunu değerlendirmek tüm sürece hakim şekilde yaşananları ele almak oldukça keyifli.
