Poppe Neden Dipteyiz Diyor? HYPE Coin Hedefi Güncellendi ve 9 Önemli Gelişme Yaşandı

Özet

  • BTC'nin altın karşısındaki RSI değeri 30'un altına düştü. Poppe bunun BTC için dibin görüldüğüne işaret ettiğini savunuyor.
  • Sherpa HYPE Coin için 35 doları hedefliyor.
  • Trump yine sahnede, gece Güney Kore'ye ek %10 vergi getirdi.
  • Piyasa etkisi: Nötr
Fatih Uçar
Fatih Uçar

Trump dünyanın ayarlarıyla oynamaya devam ediyor. Gece Güney Kore karşılıklı tarife oranı güncellemesinde geç kaldığı için vergi oranlarını artırdı. Kripto paralar için son derece destekleyici adımlar atsa da Trump’ın öngörülemezliği kripto para grafiklerini olumsuz etkiliyor. Poppe ise dipte olduğumuzu söylüyor. Ayrıca bugün HYPE Coin için Sherpa’nın hedefine de göz atacağız.

İçindekiler
1 Bitcoin Dipte Mi?
2 HYPE Coin ve Önemli Gelişmeler

Bitcoin Dipte Mi?

Piyasaya hangi pencereden baktığınıza bağlı olarak boğa veya ayı beklentisine girebilirsiniz. Eğer negatif verilere odaklanırsanız Bitcoin’in bu yıl 30 bin dolar seviyelerine gerilemesi lazım. Erken sinyallere ve dipten dönüş işaretlerine odaklanırsanız önümüzdeki aylarda 150 bin dolar aşılmalı. Kripto para yatırımcıları farklı pencerelerden bakarak bakış açısını genişletip kararını kendi vermek zorunda. Aksi taktirde analistlerin stratejisini kopyaladığınızda ettiğiniz zarar canınızı daha fazla acıtacaktır.

Poppe aşağıdaki grafiği paylaşarak dipte olduğumuzu savunuyor.

“BTC’nin altın karşısındaki RSI değeri 30’un altına düştü.

Bu durumun daha önce yaşandığı tek zamanlar şunlardı:

2022 ayı piyasası dip seviyesi

2018 ayı piyasası dip seviyesi

2015 ayı piyasası dip seviyesi

Bu sefer de durum farklı olmayacak. Bence aynı sürece yaklaştık ve bir ayı piyasası başlamak yerine, bir boğa piyasası başlamak üzereyiz.”

Poppe’nin görmezden geldiği şey Altın’ın tarihinde eşine az rastlanır hızda yükseldiği gerçeği. ATH seviyesine ulaştı ve riskten kaçış nedeniyle kripto çakılırken altın ve gümüş 1 yılı aşkın süredir hızla yükseliyor.

HYPE Coin ve Önemli Gelişmeler

Aşağıdaki grafiği paylaşan Sherpa favori altcoini Hyperliquid (HYPE) için umutlu. En az 35 dolara kadar fiyatın yükselmesini bekleyen analist umutlu.

Hyperliquid mevcut seviyeyi aşarsa ve Bitcoin istikrarlı seyrederse muhtemelen en az 35 dolara çıkacaktır. Hala piyasadaki en güçlü kripto paralarından biri ve büyük Tornado satıcısı artık piyasada değil. Dikkat edilmesi gereken kilit seviye, 200 günlük EMA’nın yakınındaki 32 dolar olacaktır.”

Geride bıraktığımız saatlerde yaşanan önemli gelişmelerse özetle şöyle;

  • Trump Güney Kore tarifelerini %15’ten %25’e çıkardı.
  • AB ve Hindistan resmi olarak serbest ticaret anlaşmasını duyurdu.
  • ABD Senatosu Tarım Komitesi’nin kripto piyasası yapısı markup toplantısı 29 Ocak Perşembe günü yapılacak.
  • SEC ve CFTC’nin kripto denetimi konulu ortak toplantısı da 29 Ocak’ta yapılacak..
  • Tom Lee’nin BitMine şirketi 40.000 ETH satın aldı ve 184.960 ETH stake etti, böylece toplam stake edilen ETH 2,13 milyon (~6,22 milyar dolar) oldu.
  • VanEck’nin Avalanche ETF VAVX’i artık Nasdaq’ta işlem görmeye başladı.
  • Tether, 4. çeyrekte 27 ton altın ekleyerek rezervlerini 4,4 milyar dolara çıkardı.
  • HIP-3 açık pozisyonları, bir ay önceki 260 milyon dolardan 790 milyon dolara yükselerek yeni bir ATH’ye ulaştı.
  • Coinbase, kuantum bilişim risklerine odaklanan bağımsız bir danışma kurulu oluşturdu.
Fatih Uçar
By Fatih Uçar
Yıllar önce yeni teknolojilere ve şifreleme alanına merakım beni kripto paraların içine sürükledi. Ve içine girdikçe "o işin o kadar da öyle olmadığını" gördüm.2017 yılından bu yana da yazar olarak kriptoyla ilgileniyorum. OSINT, programlama, hukuk gibi alanlardaki (temel düzeyde) merakımdan doğan bilgiyle kriptoyu birleştirdiğimde bu alan çok daha keyifli hale geldi.Yıllar içinde 14.000'in üzerinde makaleye imza attım ve kripto ETF süreçleri, FTX çöküşü, SEC davaları ve küresel kripto yasaları (MiCA, CLARITY Act vb.) gibi dönüm noktalarını eş zamanlı olarak yaşarken okuyucu için bunları değerlendirmek, analiz etmek oldukça eğlenceliydi.Sadece finansal verileri değil, Web'3 teknolojisinin arka planındaki gelişmeleri ve olgunlaşan "yeni varlık türünün" her aşamasını canlı şekilde izleyip analiz etmek kendi penceremden yorumlamak bana çok şey kattı.Bugüne kadar binlerce makaleye imza atmanın en güzel yanı her gün yeni şeyler öğrenmenin hazzıdır. Ve 3 yıl önceki herhangi bir gündemin bugün sonuçlarını, evrimini, görüp geçmişten bugüne neler olduğunu değerlendirmek tüm sürece hakim şekilde yaşananları ele almak oldukça keyifli.
