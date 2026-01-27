Tokyo’dan Stablecoin Hamlesi: 100 Trilyon Yen Şartı Geliyor

Japonya’da kripto paralar ve dijital ödemeler alanındaki düzenleyici çerçeve yeni bir aşamaya giriyor. Ülkenin finansal denetim otoritesi, stablecoin rezervlerinde hangi tahvil türlerinin kullanılabileceğine ilişkin taslak kuralları kamuoyunun görüşüne açtı. Süreç, 2025 yılında yürürlüğe giren ve ödeme sistemlerini yeniden tanımlayan yasal değişikliklerin uygulanmasına yönelik önemli bir adım olarak görülüyor. Danışma süreci, Japonya’nın düzenlenmiş bir stablecoin ekosistemi inşa etme hedefini daha net ve bağlayıcı kurallarla desteklemeyi amaçlıyor.

Stablecoin Rezervleri İçin Tahvil Standartları Netleşiyor

Financial Services Agency tarafından Pazartesi günü yayımlanan açıklamada, Ödeme Hizmetleri Yasası’nda 2025’te yapılan değişikliklere bağlı bir dizi taslak düzenleyici bildirim paylaşıldı. Taslaklar, trust yapıları üzerinden ihraç edilen düzenlenmiş stablecoin’lerin rezerv varlıklarının nasıl yönetileceğini ayrıntılı biçimde tanımlıyor. Bu çerçevede, “belirli trust faydalanıcı menfaatleri” adı verilen ve stablecoin ihraççıları tarafından kullanılan yatırım yapısının hangi varlıklara yönlendirilebileceği açıkça belirleniyor.

Taslak düzenlemelerde rezerv varlığı olarak kabul edilebilecek tahviller sıkı kriterlere bağlandı. Buna göre yalnızca yabancı ihraççılar tarafından çıkarılan ve yüksek kredi notuna sahip tahviller uygun kabul edilecek. Kredi riski sınıflandırmasında “1–2” veya daha iyi bir seviyede yer alma şartı aranırken, ilgili yabancı ihraççının toplam tahvil stokunun en az 100 trilyon yen büyüklüğünde olması gerekiyor. Yetkililer, bu eşiklerin rezervlerin likidite ve güvenilirliğini korumayı hedeflediğini vurguluyor.

Kamuoyuna açık danışma süreci 27 Şubat 2026’ya kadar devam edecek. Taslaklar, Haziran 2025’te kabul edilen ve ödeme ile elektronik ödeme araçlarına ilişkin çerçeveyi güncelleyen 2025 tarihli yasanın uygulama detaylarını hayata geçiriyor. Süreç tamamlandığında, stablecoin ihraççıları için daha net ve öngörülebilir bir rezerv rejimi oluşması bekleniyor.

Aracılık Kuralları ve Japonya’nın Stablecoin Stratejisi

Taslak paket yalnızca rezerv standartlarıyla sınırlı kalmıyor. Aynı zamanda bankalar, sigorta şirketleri ve bunların iştirakleri için yeni idari ve denetleyici rehberler de içeriyor. Rehberlerde eklenen yeni bir madde, bir iştirakin kripto para aracılık hizmeti sunması halinde müşterilere risklerin açık biçimde anlatılmasını zorunlu kılıyor. Amaç, geleneksel bir finans grubunun parçası olmanın, ürünlerin risk düzeyini olduğundan düşük algılatmasının önüne geçmek.

Yabancı stablecoin’lerle işlem yapmak isteyen işletmeler için de ilave yükümlülükler getiriliyor. Başvuru sahiplerinin, yabancı ihraççının Japonya’daki genel kullanıcılara yönelik ihraç, geri ödeme veya pazarlama faaliyetinde bulunmayacağını açıklaması gerekiyor. Financial Services Agency, bu tür varlıklar ve ihraççılar hakkında denizaşırı düzenleyicilerle bilgi paylaşımı yapacağını da belirtiyor.

Adımlar, Japonya’nın stablecoin alanında kontrollü büyüme hedefiyle örtüşüyor. Ekim ayında yerel fintech şirketi JPYC, ülkenin yasal olarak tanınan ilk yen destekli stablecoin’ini piyasaya sürdü. Aynı dönemde Japonya’nın üç büyük bankası olan MUFG, SMBC ve Mizuho; ödemeler, bankalar arası mutabakat ve kurumsal finansal hizmetleri kapsayan stablecoin ve tokenize mevduat pilot projelerini devreye aldı. Söz konusu çalışmalar, Aralık ayında düzenleyici kurumdan resmi destek aldı.